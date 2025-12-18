Психологический прессинг вместо сделки: Верховный суд раскрыл состояние Ларисы Долиной в момент сделки

Скандальная сделка с недвижимостью певицы Ларисы Долиной продолжает обсуждаться в юридических кругах после публикации материалов Верховного суда, касающихся её психического состояния в момент продажи квартиры. Согласно документам, в период заключения сделки у артистки развилось расстройство приспособительных реакций, что сказалось на её способности адекватно воспринимать происходящее.

Психическое расстройство и манипуляции

Как установила экспертиза, в момент продажи квартиры Лариса Долина находилась в состоянии психического расстройства, что мешало ей трезво оценить происходящее. Артистка не могла адекватно воспринимать аргументы людей, убеждавших её продать имущество. В результате, как указано в материалах суда, с Долиной был проведён психологический прессинг, и её убедили в том, что сделка не имеет реальных последствий.

Мошенники смогли воспользоваться личностными особенностями певицы и её образом мышления, что позволило им повлиять на решение по продаже квартиры. Однако, несмотря на эти обстоятельства, суд отметил, что заблуждение Долиной о фиктивности сделки не может быть основанием для признания её недействительной.

Юридическая сторона сделки

Суд также учел опыт и статус Ларисы Долиной, утверждая, что она, как опытный человек, должна была осознавать правовые последствия заключения сделки.