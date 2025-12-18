Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:51

Психологический прессинг вместо сделки: Верховный суд раскрыл состояние Ларисы Долиной в момент сделки

Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд

Скандальная сделка с недвижимостью певицы Ларисы Долиной продолжает обсуждаться в юридических кругах после публикации материалов Верховного суда, касающихся её психического состояния в момент продажи квартиры. Согласно документам, в период заключения сделки у артистки развилось расстройство приспособительных реакций, что сказалось на её способности адекватно воспринимать происходящее.

Психическое расстройство и манипуляции

Как установила экспертиза, в момент продажи квартиры Лариса Долина находилась в состоянии психического расстройства, что мешало ей трезво оценить происходящее. Артистка не могла адекватно воспринимать аргументы людей, убеждавших её продать имущество. В результате, как указано в материалах суда, с Долиной был проведён психологический прессинг, и её убедили в том, что сделка не имеет реальных последствий.

Мошенники смогли воспользоваться личностными особенностями певицы и её образом мышления, что позволило им повлиять на решение по продаже квартиры. Однако, несмотря на эти обстоятельства, суд отметил, что заблуждение Долиной о фиктивности сделки не может быть основанием для признания её недействительной.

Юридическая сторона сделки

Суд также учел опыт и статус Ларисы Долиной, утверждая, что она, как опытный человек, должна была осознавать правовые последствия заключения сделки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Адвокат Долиной оспорил жалобу покупательницы квартиры 15.12.2025 в 15:09
Дело квартиры Долиной вышло на новый уровень: Верховный суд рассмотрит жалобу

Спор вокруг квартиры Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда: защита певицы направила возражения на жалобу покупательницы и готовится к новому этапу разбирательства.

Читать полностью » Скончался композитор и актер Левон Оганезов на 85 году жизни 15.12.2025 в 1:57
Ушел человек, который умел смеяться и играть одновременно: не стало Левона Оганезова

На 85-м году жизни скончался Левон Оганезов — композитор, актер и телеведущий, сотрудничавший с ведущими артистами страны.

Читать полностью » Пугачевой хотят запретить зарабатывать на песнях в России 12.12.2025 в 15:41
Поёт, поливая грязью: Пугачева готовится зарабатывать на новых песнях в России

Виталий Бородин призвал запретить Алле Пугачевой зарабатывать на новых песнях в России. Обсуждения об ее возвращении и монетизации творчества продолжаются.

Читать полностью » В Госдуме призвали Долину дать признательные показания 12.12.2025 в 15:37
Не оправдала надежд: россияне ждали от Долиной объяснений о квартире, но увидели только эстрадный цирк

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры и обвинений в мошенничестве. Реакция общественности и депутата не оставила равнодушным никого.

Читать полностью » Кадышева оценила новогодний концерт в 50 млн рублей — Рeopletalk 10.12.2025 в 9:51
От 7 до 50 миллионов: раскрываем прайс-лист российских звезд на корпоративы

НТВ составил рейтинг самых дорогих артистов на Новый год: гонорары доходят до 50 млн. Кто вошел в топ и сколько просят молодые?

Читать полностью » Первый фестиваль вертикального кино пройдет в Петербурге — Никитин 10.12.2025 в 9:37
Здесь решают, что посмотрят миллионы: в Петербурге выбирают лучшее вертикальное видео

В Петербурге впервые покажут вертикальное кино о море: "Золотой якорь" собрал сотни заявок и даже ввел номинацию для ИИ-видео.

Читать полностью » Лариса Долина предложила Полине Лурье мировое соглашение, но оно было отклонено — адвокат Свириденко 05.12.2025 в 13:33
Переговоры о квартире Долиной сорвались в один миг: Лурье услышала то, чего не ожидала

Неудачная попытка мирного урегулирования спора о квартире перешла в плоскость большого судебного ожидания, где каждая сторона делает ставку на итог Верховного суда.

Читать полностью » Сборы российских кинотеатров могут вырасти до 11 млрд рублей в новогодние праздники — Алексей Васясин 05.12.2025 в 13:20
Кинотеатры в России готовят сенсацию — цифры января способны ошарашить даже скептиков

Новогодние каникулы могут принести кинотеатрам рекордные доходы, хотя посещаемость продолжает снижаться. Почему финансовый рост возможен на фоне падения аудитории?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Общество
Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС
Наука
Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Туризм
Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром
Общество
Мошенники переложили риски на граждан после ужесточения закона — DLBI
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet