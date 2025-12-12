Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:42

В суд без юриста — как в море без компаса: шанс добраться до цели почти нулевой

Ошибки в юридических документах привели к потерям — адвокат Жмурко

Ошибки в юридических вопросах часто обходятся дороже, чем кажется на первый взгляд. Даже если человек уверен в собственных знаниях, одно неверное действие может привести к финансовым потерям или судебным проблемам. Об этом рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы Светлана Жмурко, её комментарии приводит издание "MoneyTimes".

Когда без юриста не обойтись

По словам эксперта, в повседневных вопросах можно разобраться самостоятельно — например, при составлении простых заявлений или жалоб. Но как только речь заходит о крупных сделках, цена ошибки резко возрастает. Особенно рискованно действовать без профессиональной поддержки при покупке недвижимости.
"Когда речь идёт о том, чтобы потратить большие деньги, стоит обезопасить себя, даже если человек обладает определёнными знаниями в области юриспруденции. Всё равно нужно обратиться к юристу, чтобы он помог составить документы правильно и объяснил процедуру", — пояснила адвокат.

Она подчеркнула, что участие специалиста помогает не только проверить договоры, но и предвидеть последствия каждой подписи. Часто именно на этом этапе возникают споры, из-за которых человек может потерять собственность или потратить месяцы на восстановление своих прав.

Суд не подскажет

Светлана Жмурко напомнила, что судебная система не выполняет функцию консультанта. Судья рассматривает доказательства и заявления, но не обязан объяснять сторонам, как действовать правильно.
"Суд просто слушает со стороны то, что они хотят сообщить, принимает документы, которые они приносят. Это не функция суда — разъяснять, каким образом оформлять документы", — отметила адвокат.

Таким образом, любое процессуальное упущение может обернуться отказом в удовлетворении иска или затяжным разбирательством. Даже формальная неточность в бумагах способна поставить под сомнение всё дело.

Когда можно справиться самому

При этом юрист признаёт: есть ситуации, когда помощь специалиста не обязательна. Если человек уверенно чувствует себя в суде и хорошо знает процедуры, он может действовать самостоятельно. Но это скорее исключение, чем правило.
Жмурко подчеркнула, что консультация юриста полезна даже в мелких делах, когда есть риск растеряться, неправильно оформить документы или пропустить срок подачи. Профессионал способен заранее увидеть возможные проблемы и уберечь от лишних санкций.

