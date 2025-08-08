Верховный суд лишил "Мосгортранс" главного оружия против водителей

Можно ли заставить крупную транспортную компанию доказать свои убытки, а не верить ей на слово? Верховный суд России показал, что это вполне реально.

Решение, которое может изменить практику

ВС РФ постановил: внутренние документы "Мосгортранса" больше не могут служить единственным доказательством при взыскании с водителей компенсаций за якобы упущенную прибыль. Если перевозчик утверждает, что ДТП на трамвайных путях принесло ему крупные убытки, он обязан представить убедительные подтверждения.

Редактор журнала "За рулём" Кирилл Милешкин считает, что это важный шаг к справедливости.

"Действительно, у "Мосгортранса” сложилась очень удобная для него практика выкатывать огромные суммы за якобы недополученный ущерб. От перевозчика вообще не требовали каких-либо доказательств, принимая на веру его собственный расчёт. Игнорируя при этом, что истец — заинтересованная сторона", — отметил Милешкин.

Когда ожидание превращается в доход

По словам эксперта, особенно остро проблема проявлялась в случаях, когда общественный транспорт мог бы продолжить движение, но не делал этого.

"В случае с трамваем претензии ещё можно понять. Но лично я дважды был свидетелем, когда ДТП при наличии такой возможности не объезжали автобусы. Они просто стояли и ждали, отдыхая и "зарабатывая" "Мосгортрансу” десятки и сотни тысяч рублей", — поделился Милешкин.

Почему это важно для водителей

Милешкин уверен, что решение ВС РФ станет прецедентом и в будущем поможет водителям защищаться от необоснованных финансовых требований. Теперь, чтобы взыскать компенсацию, транспортная компания должна будет доказать не только факт аварии, но и реальный ущерб, включая простой техники и потерянную прибыль.

По данным Минтранса, случаи взыскания "упущенной выгоды" с частных водителей встречаются не так редко — особенно в крупных городах, где задержка трамвая или автобуса даже на 10 минут может стоить перевозчику значительных сумм. Однако до настоящего момента доказательства этих потерь чаще всего основывались на расчётах самих компаний, что и вызвало критику у юристов.