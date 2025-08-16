Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:25

Судебный триллер в Голливуде: Лайвли и Бальдони сцепились из-за скандальных обвинений

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса

Скандал вокруг съемок драмы "Все закончится на нас" набирает обороты. 37-летняя Блейк Лайвли оказалась в центре громкого судебного разбирательства против режиссера картины Джастина Бальдони и его студии Wayfarer Studios. Причина — предполагаемые сексуальные домогательства, случившиеся на площадке фильма 2024 года.

Жесткий допрос и напряжение в зале

31 июля Лайвли дала показания по делу. Атмосфера в офисе ее адвокатов в Нью-Йорке была накалена до предела: актриса резко отреагировала на вопросы представителя Бальдони, известного адвоката Брайана Фридмана. По словам инсайдеров, звезда "Сплетницы" буквально "набросилась" на юриста, обвинив его в участии в клеветнической кампании против нее.

"Не похоже, что все закончилось. Да, она продолжается", — ответила Лайвли на вопрос Фридмана о том, когда якобы прекратилась кампания, направленная против нее.

Кто стоит за обвинениями

Допрос быстро перешёл в более острый тон, когда адвокат режиссера уточнил, кого именно актриса считает причастными к продолжающемуся давлению.

"Я считаю — помимо того, что мне известно от адвокатов — что все обвиняемые причастны", — заявила Лайвли.

По данным источников, обвинения актрисы прозвучали как часть ответа на попытку противоположной стороны подорвать ее доверие. Лайвли уверена, что речь идет о "специально организованной мести".

Бальдони под прицелом

41-летний Джастин Бальдони лично присутствовал на допросе. Однако внимание СМИ вновь сосредоточилось на его стороне: документы, опубликованные 4 августа изданием Page Six, указывают, что команда Лайвли обвиняет режиссера и его окружение в "сливе деталей допроса в бульварную прессу".

Адвокаты актрисы подчеркнули, что подобные действия могут рассматриваться как часть намеренной попытки организовать масштабную клеветническую кампанию против их подзащитной.

Судебная победа Лайвли

Несмотря на напряжённость процесса, 8 августа актриса и ее команда смогли добиться значимого результата. Судья удовлетворил ходатайство о том, чтобы исключить стенограмму ее показаний из официального реестра дел.

