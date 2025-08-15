90 минут в зале — и обмен веществ работает на тебя ещё часами

Сильные ноги — не только фундамент для спорта, но и важнейший элемент здоровья всего организма. Их тренировка запускает выработку анаболических гормонов, включая тестостерон, который помогает наращивать мышцы и сжигать жир.

Фитнес-тренер Александр Карпов подчёркивает:

"Тренируя ноги, можно увеличить силу всего тела. Сильные ноги — это начальная точка во многих движениях различных видов спорта. Тренировка ног — профилактика и залог мужского здоровья".

Исследования подтверждают: после 90 минут упражнений с тяжёлым весом обмен веществ ускоряется и остаётся активным ещё долгое время. Это значит, что калории продолжают сжигаться даже после тренировки.

Эффективный комплекс упражнений для ног

1. Приседания со штангой

Работают: передняя и задняя поверхность бедра, ягодицы.

Техника: стопы на ширине плеч, спина прямая, таз назад. Подъём — усилием бёдер и ягодиц, пятки от пола не отрывать.

2. Румынская тяга

Работают: ягодицы, задняя поверхность бедра.

Техника: колени слегка согнуты, штанга идёт вдоль бёдер, спина прямая, движение — за счёт отведения таза назад.

3. Ягодичный мост

Работают: ягодицы.

Техника: лёжа на скамье, штанга на бёдрах, упор на пятки. Подъём таза с максимальным напряжением мышц.

4. Подъёмы на высокую ступень

Работают: ягодицы, задняя поверхность бедра, приводящие мышцы.

Техника: опорная нога поднимает всё тело, спуск — под контролем.

5. Разгибание голени в тренажёре

Работают: квадрицепсы.

Техника: разогнуть ногу, удержать, затем плавно вернуть в исходное положение.

Почему это важно

Регулярная работа над ногами развивает силу, выносливость и ускоряет обмен веществ. Сильные ноги поддерживают осанку, снижают риск травм и позволяют эффективнее тренировать всё тело. Главное — соблюдать технику и подбирать вес под свой уровень подготовки.