Зал делает бёдра больше? На самом деле причина в технике
Многие девушки опасаются, что занятия в тренажёрном зале приведут к слишком объёмным ногам — особенно в зоне квадрицепсов. Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, что чаще всего это происходит не из-за перенагрузки, а из-за неправильной техники базовых упражнений.
Как снизить нагрузку на переднюю поверхность бедра
По словам специалиста, квадрицепсы у женщин изначально более активны. Если не смещать акценты в упражнениях, они автоматически берут на себя большую часть работы.
Что делать:
- В выпадах не выводите заднюю ногу далеко назад — хватит небольшого шага.
- Вес тела переносите на переднюю ногу, а не распределяйте по центру.
- Выполняйте движение за счёт передней ноги, не включая заднюю в помощь.
- Это позволит сместить нагрузку на ягодицы и заднюю поверхность бедра.
Упражнения, от которых стоит отказаться
Если вы не хотите увеличивать квадрицепсы, избегайте изолирующих движений на эту зону. В частности:
разгибание голени в тренажёре сидя — одно из упражнений, которое активно акцентирует именно переднюю поверхность бедра.
Важно помнить
"Перекачать" квадрицепсы сложно без серьёзных нагрузок, но неправильная техника действительно может визуально увеличить переднюю часть бедра;
Основной ключ — контроль веса и распределение нагрузки в каждом повторе.
