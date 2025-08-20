Зал делает бёдра больше? На самом деле причина в технике

Многие девушки опасаются, что занятия в тренажёрном зале приведут к слишком объёмным ногам — особенно в зоне квадрицепсов. Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, что чаще всего это происходит не из-за перенагрузки, а из-за неправильной техники базовых упражнений.

Как снизить нагрузку на переднюю поверхность бедра

По словам специалиста, квадрицепсы у женщин изначально более активны. Если не смещать акценты в упражнениях, они автоматически берут на себя большую часть работы.

Что делать:

В выпадах не выводите заднюю ногу далеко назад — хватит небольшого шага.

Вес тела переносите на переднюю ногу, а не распределяйте по центру.

Выполняйте движение за счёт передней ноги, не включая заднюю в помощь.

Это позволит сместить нагрузку на ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Упражнения, от которых стоит отказаться

Если вы не хотите увеличивать квадрицепсы, избегайте изолирующих движений на эту зону. В частности:

разгибание голени в тренажёре сидя — одно из упражнений, которое активно акцентирует именно переднюю поверхность бедра.

Важно помнить

"Перекачать" квадрицепсы сложно без серьёзных нагрузок, но неправильная техника действительно может визуально увеличить переднюю часть бедра;

Основной ключ — контроль веса и распределение нагрузки в каждом повторе.