Ноги гудят после работы? Эти простые движения вернут лёгкость за 5 минут

Долгое сидение или стояние в течение рабочего дня нередко приводит к чувству тяжести и усталости в ногах. Это не просто дискомфорт, а сигнал того, что в нижних конечностях замедляется кровообращение. Врач высшей категории Владимир Нечаев в беседе с KP.RU рассказал, какие упражнения помогут активизировать циркуляцию крови и вернуть лёгкость ногам — прямо на рабочем месте.

Почему возникает тяжесть в ногах

Кровь должна беспрепятственно подниматься от ног к сердцу, но когда человек долго находится в одной позе — сидит за компьютером или стоит у прилавка — сосуды испытывают повышенную нагрузку. Кровоток замедляется, появляются отёки и ощущение "налитости" внизу ног.

"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть лёгкость вашим ногам", — объяснил Владимир Нечаев.

Чтобы этого добиться, не требуется спортзал или переодевание — достаточно пяти минут активности прямо на рабочем месте.

Простые движения, которые спасают ноги

Даже минимальная физическая активность улучшает тонус вен и предотвращает застой крови. Врач выделил несколько эффективных упражнений, которые можно выполнять в офисе, за кассой или дома во время перерыва.

1. Перекаты с пяток на носки

"Среди полезных упражнений я выделяю перекаты стоп с пяток на носки", — отметил специалист.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Перекатитесь с пяток на носки, не спеша. Почувствуйте, как напрягаются мышцы голени. Повторите 15-20 раз, затем сделайте паузу.

Эффект: активизирует венозный отток, снимает отёки и чувство тяжести.

2. "Надевание туфли"

"Можно имитировать надевание туфли, вытягивая носок", — предложил Нечаев.

Техника:

Сидя или стоя, вытяните ногу вперёд.

Потяните носок на себя, затем от себя, словно надеваете обувь.

Повторите 10-15 раз каждой ногой.

Польза: укрепляет мышцы голеностопа и улучшает эластичность сосудов.

3. Круговые движения стопами

Как делать:

Сидя на стуле, приподнимите носки, оставив пятки на полу.

Выполняйте круговые вращения стопами в одну и другую сторону.

Сделайте 10-12 повторов.

Это упражнение можно делать даже незаметно для окружающих — идеально для офиса.

4. Сгибание пальцев ног

"Кроме того, можно выполнять сгибание пальцев ног", — посоветовал врач.

Инструкция:

Не снимая обувь, поочерёдно сгибайте и разгибайте пальцы ног.

Повторяйте в течение минуты.

Результат: активизирует мелкие сосуды и улучшает отток лимфы.

