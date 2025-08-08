Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женские ноги с варикозом
Женские ноги с варикозом
© flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:12

Сидите, как привыкли? Это может закончиться варикозом, грыжей и проблемами с давлением

Поза нога на ногу увеличивает риск варикоза и болей в спине

Можно ли "просто сидеть красиво"? Привычная многим поза "нога на ногу" — не такая безобидная, как кажется на первый взгляд. Она может нанести организму гораздо больше вреда, чем вы предполагаете.

Врач-терапевт "СМ-Клиника" Мария Толстова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какие именно риски связаны с этой позой.

Прямая дорога к болям в спине

Первое, на что указывает специалист, — это нагрузка на позвоночник. При такой позе ось позвоночника смещается относительно костей таза. В результате:

  • могут возникнуть боли в спине,
  • повышается риск развития сколиоза,
  • увеличивается нагрузка на межпозвоночные диски,
  • со временем возможны грыжи и прочие дегенеративные изменения.

Суставы страдают не меньше

Кроме спины, "перекрещённая" посадка влияет и на суставы. Постоянное давление и неестественное положение ног могут вызывать микротравмы в коленных и тазобедренных суставах. Со временем это приведёт к их износу и болям.

Проблемы с венами — варикоз не ждёт

Нарушение венозного кровотока в ногах — ещё одно последствие этой позы. Толстова предупреждает:

"Поза "нога на ногу" ухудшает венозный кровоток в ногах, что может стать основной причиной варикоза, отека ног, тромбоза вен".

Регулярное давление одной ноги на другую нарушает нормальное течение крови, создавая застой. Особенно это опасно при сидячем образе жизни.

Даже репродуктивная функция под угрозой

Оказывается, под угрозой оказывается не только опорно-двигательный аппарат.

"Эта поза способна снизить или вовсе нарушить репродуктивную функцию в организме вне зависимости от пола", — объясняет врач.

Нарушение циркуляции крови в органах малого таза — одна из причин снижения фертильности у мужчин и женщин.

Давление и сердце: не всё так спокойно

Привычка закидывать ногу на ногу может повлиять и на работу сердечно-сосудистой системы.

"Частое и продолжительное пребывание в позе "нога на ногу" ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — подчёркивает Толстова.

Как сохранить здоровье, если у вас сидячая работа

Специалист советует не забывать о балансе между работой и отдыхом. Даже если вы проводите большую часть дня за компьютером, можно минимизировать вред, соблюдая простые правила:

  • Делайте короткие перерывы каждый час.
  • Вставайте и немного двигайтесь, чтобы разогнать кровь.
  • Выполняйте лёгкие упражнения для спины, шеи и ног.
  • Не фиксируйте себя в одной позе — чередуйте положения тела.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России летальность от аритмий выросла на 450% — врачи рекомендуют РЧА как метод лечения вчера в 22:22

Что делать, если сердце работает с перебоями: простой шаг, который может всё изменить

Летальность от аритмии растёт, но медицина предлагает решение. История Марата доказывает: иногда одна операция может вернуть сердце к жизни — буквально.

Читать полностью » Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования вчера в 22:12

Женщины стали рожать позже, но биология молчать не будет: что важно знать до 35

Возраст первых родов в России неуклонно растёт. Почему женщины откладывают материнство — и как им помогает программа заморозки яйцеклеток?

Читать полностью » Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога вчера в 22:01

Гинеколог, который мешает забеременеть: как распознать врача-вредителя

Гинеколог Ольга Каплина назвала пять признаков, по которым можно понять, что врача лучше сменить, чтобы не навредить здоровью и репродуктивным планам.

Читать полностью » Зачем класть мускатный орех в еду: откройте для себя его полезные свойства вчера в 21:47

Непревзойденные свойства мускатного ореха: как одна специя может улучшить пищеварение и настроение

Узнайте, как мускатный орех может помочь вам в борьбе с тревожностью и улучшить пищеварение — всего 0,5 грамма в день для ощутимых результатов.

Читать полностью » Стоматолог, предупредила, что избыток зубной пасты может повредить эмаль и вызвать флюороз вчера в 21:21

Фтор в избытке и истончённая эмаль: к чему ведёт привычка давить пасту без меры

Стоматолог объяснила, почему покрывать щётку пастой полностью вредно для эмали и как избыток фтора может оставить на зубах белые пятна.

Читать полностью » Врач перечислила последствия избытка насыщенных жиров при карнивор-диете вчера в 21:11

Простое меню — сложные последствия: как монопитание рушит здоровье

Врач-диетолог рассказала, чем опасна модная карнивор-диета и почему сливочное масло в избытке может привести к серьёзным проблемам с сердцем.

Читать полностью » Учёные доказали генетическую природу хронической утомляемости вчера в 20:59

Теперь врачи знают: генетический прорыв, который может приблизить лекарства от синдрома хронической усталости

Учёные нашли генетическую основу синдрома хронической усталости, что может привести к созданию эффективного лечения болезни, поражающей миллионы людей.

Читать полностью » Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья вчера в 20:44

Крапива — натуральный анальгетик: как это растение спасает от хронических болей

Крапива не только раздражает кожу, но и становится ключом к лечению хронических заболеваний. Узнайте, как это растение помогает при артрите и диабете 2 типа.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с корейской морковью и сыром: рецепт и калорийность
Еда

Веганская приправа из мисо и зелёных оливок: хранится без холодильника до 2 месяцев
Питомцы

Ветеринары рассказали, как подготовить собаку к поездке на пляж
Туризм

Нормы провоза ручной клади и багажа в самолёте, поезде и автобусе в 2025 году
Авто и мото

Автомеханик назвал 5 надёжных автомобилей до 400 тысяч рублей
Авто и мото

Билл Гейтс 13 лет хранил Porsche 959 из-за запрета на ввоз в США
Садоводство

Флора и геология: создаем гармоничные композиции в садах Хабаровском крае
Дом

Основные причины вздутия ламината и как избежать деформации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru