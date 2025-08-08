Сидите, как привыкли? Это может закончиться варикозом, грыжей и проблемами с давлением

Можно ли "просто сидеть красиво"? Привычная многим поза "нога на ногу" — не такая безобидная, как кажется на первый взгляд. Она может нанести организму гораздо больше вреда, чем вы предполагаете.

Врач-терапевт "СМ-Клиника" Мария Толстова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какие именно риски связаны с этой позой.

Прямая дорога к болям в спине

Первое, на что указывает специалист, — это нагрузка на позвоночник. При такой позе ось позвоночника смещается относительно костей таза. В результате:

могут возникнуть боли в спине,

повышается риск развития сколиоза,

увеличивается нагрузка на межпозвоночные диски,

со временем возможны грыжи и прочие дегенеративные изменения.

Суставы страдают не меньше

Кроме спины, "перекрещённая" посадка влияет и на суставы. Постоянное давление и неестественное положение ног могут вызывать микротравмы в коленных и тазобедренных суставах. Со временем это приведёт к их износу и болям.

Проблемы с венами — варикоз не ждёт

Нарушение венозного кровотока в ногах — ещё одно последствие этой позы. Толстова предупреждает:

"Поза "нога на ногу" ухудшает венозный кровоток в ногах, что может стать основной причиной варикоза, отека ног, тромбоза вен".

Регулярное давление одной ноги на другую нарушает нормальное течение крови, создавая застой. Особенно это опасно при сидячем образе жизни.

Даже репродуктивная функция под угрозой

Оказывается, под угрозой оказывается не только опорно-двигательный аппарат.

"Эта поза способна снизить или вовсе нарушить репродуктивную функцию в организме вне зависимости от пола", — объясняет врач.

Нарушение циркуляции крови в органах малого таза — одна из причин снижения фертильности у мужчин и женщин.

Давление и сердце: не всё так спокойно

Привычка закидывать ногу на ногу может повлиять и на работу сердечно-сосудистой системы.

"Частое и продолжительное пребывание в позе "нога на ногу" ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — подчёркивает Толстова.

Как сохранить здоровье, если у вас сидячая работа

Специалист советует не забывать о балансе между работой и отдыхом. Даже если вы проводите большую часть дня за компьютером, можно минимизировать вред, соблюдая простые правила: