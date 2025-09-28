Почему ноги сводит именно весной и осенью: врачи назвали скрытую причину

Микроэлемент Роль в организме При избытке При дефиците Магний Расслабление мышц, работа нервной системы Судороги, сонливость, слабость Судороги, тревожность, бессонница Кальций Сокращение мышц, здоровье костей, вязкость крови Сгущение крови, повышенное давление Судороги, ломкость костей, усталость

Советы шаг за шагом

Добавьте в рацион продукты с магнием: орехи, семена, бобовые, зелень. Употребляйте кальцийсодержащие продукты: молочные продукты, рыбу, брокколи. Пейте достаточно воды — обезвоживание усиливает мышечные спазмы. Делайте лёгкую растяжку ног перед сном. Откажитесь от тесной обуви и высоких каблуков. При повторяющихся судорогах сдайте анализы на микроэлементы. Обсудите с врачом приём витаминно-минеральных комплексов, если питание не покрывает потребности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование судорог → хроническая усталость, бессонница → консультация у врача и корректировка рациона.

Самовольный приём добавок → избыток минералов, новые симптомы → подбор дозы по результатам анализов.

Недостаток жидкости → сгущение крови, усиление судорог → питьевой режим 1,5-2 л воды в день.

Сидячий образ жизни → застой крови, спазмы → ежедневная физическая активность.

А что если…

А что если судороги возникают только ночью? Тогда стоит обратить внимание на позу сна и делать лёгкий массаж перед отдыхом.

А что если питание полноценное, но спазмы всё равно случаются? Возможен индивидуальный дефицит микроэлементов — нужны анализы.

А что если добавки вызывают дискомфорт? Можно скорректировать рацион и подобрать мягкие формы препаратов.

FAQ

Как выбрать препараты магния и кальция?

Лучше ориентироваться на рекомендации врача и результаты анализов.

Сколько стоит курс витаминно-минеральных комплексов?

В среднем от 500 до 1500 рублей в месяц в зависимости от состава.

Что лучше при судорогах: питание или добавки?

В лёгких случаях достаточно коррекции рациона, при выраженном дефиците — добавки под контролем врача.