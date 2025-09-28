Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Судорога
Судорога
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:15

Почему ноги сводит именно весной и осенью: врачи назвали скрытую причину

Врач Вера Сережина назвала дефицит и избыток магния причиной ночных судорог

Многие люди замечают, что именно весной и осенью чаще появляются ночные судороги или резкие мышечные спазмы в ногах. Эти неприятные ощущения могут нарушать сон и снижать качество жизни. Врачи отмечают, что межсезонье — особый период, когда организм перестраивается под новые климатические условия, и это отражается на работе нервной и мышечной систем.

Почему возникают судороги

"Как недостаток, так и избыток магния могут вызывать схожие симптомы: судороги, проблемы со сном, перепады настроения", — пояснила врач-эксперт Вера Сережина.

По её словам, главная причина межсезонных судорог — дисбаланс микроэлементов, особенно магния и кальция.

  • Магний отвечает за расслабление мышц и работу нервной системы.

  • Кальций регулирует сокращения мышечных волокон и влияет на вязкость крови: кальций её сгущает, магний — разжижает.

Когда баланс нарушается, организм реагирует мышечными спазмами, бессонницей и быстрой утомляемостью.

Сравнение микроэлементов

Микроэлемент Роль в организме При избытке При дефиците
Магний Расслабление мышц, работа нервной системы Судороги, сонливость, слабость Судороги, тревожность, бессонница
Кальций Сокращение мышц, здоровье костей, вязкость крови Сгущение крови, повышенное давление Судороги, ломкость костей, усталость

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте в рацион продукты с магнием: орехи, семена, бобовые, зелень.

  2. Употребляйте кальцийсодержащие продукты: молочные продукты, рыбу, брокколи.

  3. Пейте достаточно воды — обезвоживание усиливает мышечные спазмы.

  4. Делайте лёгкую растяжку ног перед сном.

  5. Откажитесь от тесной обуви и высоких каблуков.

  6. При повторяющихся судорогах сдайте анализы на микроэлементы.

  7. Обсудите с врачом приём витаминно-минеральных комплексов, если питание не покрывает потребности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование судорог → хроническая усталость, бессонница → консультация у врача и корректировка рациона.

  • Самовольный приём добавок → избыток минералов, новые симптомы → подбор дозы по результатам анализов.

  • Недостаток жидкости → сгущение крови, усиление судорог → питьевой режим 1,5-2 л воды в день.

  • Сидячий образ жизни → застой крови, спазмы → ежедневная физическая активность.

А что если…

А что если судороги возникают только ночью? Тогда стоит обратить внимание на позу сна и делать лёгкий массаж перед отдыхом.
А что если питание полноценное, но спазмы всё равно случаются? Возможен индивидуальный дефицит микроэлементов — нужны анализы.
А что если добавки вызывают дискомфорт? Можно скорректировать рацион и подобрать мягкие формы препаратов.

FAQ

Как выбрать препараты магния и кальция?
Лучше ориентироваться на рекомендации врача и результаты анализов.

Сколько стоит курс витаминно-минеральных комплексов?
В среднем от 500 до 1500 рублей в месяц в зависимости от состава.

Что лучше при судорогах: питание или добавки?
В лёгких случаях достаточно коррекции рациона, при выраженном дефиците — добавки под контролем врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Омега-3 и витамин B12 поддерживают нервную систему и концентрацию — эксперт Елена Соломатина сегодня в 6:49

Черника — ягода памяти, а чеснок — топливо для нейронов: что добавить в рацион для ясности ума

Омега-3, витамины и полифенолы — простые продукты для острого ума и крепкой памяти. Какие продукты включить в рацион для здоровья мозга?

Читать полностью » Эксперт: даже 15 минут прогулки днём снижают усталость и улучшают настроение вчера в 23:28

Не лень, а саботаж от природы: кто крадёт мотивацию и как её вернуть

Почему осенью даже привычные дела становятся в тягость? Врач объяснила главные причины упадка сил и рассказала, как вернуть энергию.

Читать полностью » Врачи: царапины и полосы на ногтях могут указывать на дефицит витаминов и минералов вчера в 22:40

Когда руки подают сигнал тревоги: что расскажут ногти

Узнайте, почему на ногтях появляются полосы и царапины. 7 причин от дефицита витаминов до болезней. Эффективные советы по восстановлению здоровья и красоты ногтей.

Читать полностью » Терапевт Агаева: вакцинироваться лучше в сентябре–октябре вчера в 22:28

Гигиена, сон и чеснок? Что на самом деле работает против вируса, а что — миф

Как защититься от гриппа в сезон простуд? Врач назвала главный способ профилактики и перечислила дополнительные меры для здоровья.

Читать полностью » Доцент Джаред Таннер: люди имеют контроль над факторами, влияющими на возраст мозга вчера в 20:03

Старость в голове: как привычки обманывают биологический возраст

Удивительные результаты исследования показывают, как привычки формируют здоровье мозга. Познайте тайны нейробиологии и замедлите старение.

Читать полностью » Диетолог Кристина Баррус: клетчатка регулирует микробиоту и уровень гормонов стресса вчера в 19:55

Клетчатка как антидепрессант: продукт, который меняет настроение и сон

Узнайте о значении клетчатки для вашего психического здоровья. Она не только улучшает пищеварение, но и способствует повышению настроения и стабилизации сна.

Читать полностью » Аллерголог Валентина Суворова: мамам не нужно исключать молоко, яйца или рыбу во время ГВ вчера в 18:50

Запрещённые продукты перестали быть запретными: что изменилось в грудном вскармливании

Что можно есть кормящей маме? Узнайте, какие продукты действительно безопасны и почему строгая диета уже не актуальна — мы разбиваем мифы о питании во время ГВ.

Читать полностью » Цикорий содержит инулин и помогает пищеварению вчера в 18:03

Обычная чашка может стоить здоровья: чем опасен цикорий при неосторожном употреблении

Цикорий часто выбирают как заменитель кофе, но подходит он не всем. Разбираем его плюсы, минусы и скрытые риски.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Красота и здоровье

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Садоводство

Горячая вода помогает уничтожить вредителей, но может повредить смородину при неправильном применении
УрФО

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение "ЕКАРТа"
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями
Наука

Повышение кислотности морской воды снижает устойчивость зубов акул — прогноз учёных к 2300 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet