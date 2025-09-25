Скрытая драма организма: почему при смене сезонов ноги сводит чаще всего

Периоды межсезонья часто сопровождаются ухудшением самочувствия. Организм адаптируется к изменению погоды, температуры и светового дня, что отражается на работе нервной системы и внутренних органов. Одним из проявлений этой перестройки становятся судороги и спазмы в ногах.

О причинах такого состояния рассказала врач-эксперт Вера Сережина в беседе с РИАМО.

"Причем как недостаток, так и избыток магния могут давать похожие симптомы — снижение настроения и депрессия, бессонница и сложности с засыпанием, судороги в мышцах, проблемы с концентрацией внимания и раздражительность", — отметила врач-эксперт Вера Сережина.

Она пояснила, что изменения в организме часто связаны с балансом кальция и магния. Эти минералы напрямую влияют на нервную регуляцию и мышечный тонус, а их нехватка или избыток могут спровоцировать неприятные ощущения.

Почему возникают спазмы

Кальций и магний играют противоположные, но взаимодополняющие роли. Кальций повышает свёртываемость крови и способствует её большей вязкости. Магний, напротив, делает кровь более жидкой и улучшает микроциркуляцию. В равновесии они обеспечивают нормальное расслабление мышц и стабильную работу сердца.

Когда баланс нарушается, появляются характерные симптомы: судороги, аритмия, скачки давления, тревожность.

"В межсезонье важно помочь организму и предусмотреть дотацию этих микроэлементов", — подытожила врач-эксперт Вера Сережина.

Сравнение: роль кальция и магния