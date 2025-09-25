Скрытая драма организма: почему при смене сезонов ноги сводит чаще всего
Периоды межсезонья часто сопровождаются ухудшением самочувствия. Организм адаптируется к изменению погоды, температуры и светового дня, что отражается на работе нервной системы и внутренних органов. Одним из проявлений этой перестройки становятся судороги и спазмы в ногах.
О причинах такого состояния рассказала врач-эксперт Вера Сережина в беседе с РИАМО.
"Причем как недостаток, так и избыток магния могут давать похожие симптомы — снижение настроения и депрессия, бессонница и сложности с засыпанием, судороги в мышцах, проблемы с концентрацией внимания и раздражительность", — отметила врач-эксперт Вера Сережина.
Она пояснила, что изменения в организме часто связаны с балансом кальция и магния. Эти минералы напрямую влияют на нервную регуляцию и мышечный тонус, а их нехватка или избыток могут спровоцировать неприятные ощущения.
Почему возникают спазмы
Кальций и магний играют противоположные, но взаимодополняющие роли. Кальций повышает свёртываемость крови и способствует её большей вязкости. Магний, напротив, делает кровь более жидкой и улучшает микроциркуляцию. В равновесии они обеспечивают нормальное расслабление мышц и стабильную работу сердца.
Когда баланс нарушается, появляются характерные симптомы: судороги, аритмия, скачки давления, тревожность.
"В межсезонье важно помочь организму и предусмотреть дотацию этих микроэлементов", — подытожила врач-эксперт Вера Сережина.
Сравнение: роль кальция и магния
|Минерал
|Функция
|Симптомы при нехватке
|Симптомы при избытке
|Кальций
|Укрепляет кости, регулирует свёртываемость крови
|Хрупкость костей, судороги
|Вязкая кровь, риск тромбов
|Магний
|Расслабляет мышцы, регулирует сон и настроение
|Судороги, бессонница, тревожность
|Снижение давления, слабость
Советы шаг за шагом
-
Включите в рацион молочные продукты, орехи, зелень, бобовые — они богаты кальцием и магнием.
-
Поддерживайте водный баланс: обезвоживание усиливает мышечные спазмы.
-
Делайте лёгкую разминку утром и вечером, чтобы улучшить кровообращение.
-
При повторяющихся судорогах сдайте анализы на микроэлементы.
-
При необходимости обсудите с врачом приём витаминно-минеральных комплексов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование спазмов → хронизация проблемы, ухудшение сна → обращение к терапевту или неврологу.
-
Самовольный приём кальция или магния → дисбаланс микроэлементов → подбор дозировки по результатам анализов.
-
Ставка только на таблетки → риск побочных эффектов → корректировка питания и образа жизни.
А что если…
А что если судороги возникают ночью и мешают спать? В таких случаях помогает лёгкая растяжка перед сном и приём тёплого душа. Если же приступы повторяются регулярно, стоит искать причину на уровне обмена веществ.
FAQ
Как выбрать комплекс с кальцием и магнием?
Ищите препараты, где минералы сбалансированы. Оптимально, когда магний сочетается с витамином B6, а кальций — с витамином D.
Что лучше при судорогах — магний или кальций?
Однозначного ответа нет: многое зависит от исходного уровня минералов. Лучше сдать анализы.
Сколько стоит курс витаминов?
В аптеке можно найти комплексы от 300 до 1500 рублей за упаковку, в зависимости от бренда и состава.
