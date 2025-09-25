Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Судорога
Судорога
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:19

Скрытая драма организма: почему при смене сезонов ноги сводит чаще всего

Врач Сережина: спазмы и бессонница осенью могут быть признаком дефицита или избытка магния

Периоды межсезонья часто сопровождаются ухудшением самочувствия. Организм адаптируется к изменению погоды, температуры и светового дня, что отражается на работе нервной системы и внутренних органов. Одним из проявлений этой перестройки становятся судороги и спазмы в ногах.

О причинах такого состояния рассказала врач-эксперт Вера Сережина в беседе с РИАМО.

"Причем как недостаток, так и избыток магния могут давать похожие симптомы — снижение настроения и депрессия, бессонница и сложности с засыпанием, судороги в мышцах, проблемы с концентрацией внимания и раздражительность", — отметила врач-эксперт Вера Сережина.

Она пояснила, что изменения в организме часто связаны с балансом кальция и магния. Эти минералы напрямую влияют на нервную регуляцию и мышечный тонус, а их нехватка или избыток могут спровоцировать неприятные ощущения.

Почему возникают спазмы

Кальций и магний играют противоположные, но взаимодополняющие роли. Кальций повышает свёртываемость крови и способствует её большей вязкости. Магний, напротив, делает кровь более жидкой и улучшает микроциркуляцию. В равновесии они обеспечивают нормальное расслабление мышц и стабильную работу сердца.

Когда баланс нарушается, появляются характерные симптомы: судороги, аритмия, скачки давления, тревожность.

"В межсезонье важно помочь организму и предусмотреть дотацию этих микроэлементов", — подытожила врач-эксперт Вера Сережина.

Сравнение: роль кальция и магния

Минерал Функция Симптомы при нехватке Симптомы при избытке
Кальций Укрепляет кости, регулирует свёртываемость крови Хрупкость костей, судороги Вязкая кровь, риск тромбов
Магний Расслабляет мышцы, регулирует сон и настроение Судороги, бессонница, тревожность Снижение давления, слабость

Советы шаг за шагом

  1. Включите в рацион молочные продукты, орехи, зелень, бобовые — они богаты кальцием и магнием.

  2. Поддерживайте водный баланс: обезвоживание усиливает мышечные спазмы.

  3. Делайте лёгкую разминку утром и вечером, чтобы улучшить кровообращение.

  4. При повторяющихся судорогах сдайте анализы на микроэлементы.

  5. При необходимости обсудите с врачом приём витаминно-минеральных комплексов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование спазмов → хронизация проблемы, ухудшение сна → обращение к терапевту или неврологу.

  • Самовольный приём кальция или магния → дисбаланс микроэлементов → подбор дозировки по результатам анализов.

  • Ставка только на таблетки → риск побочных эффектов → корректировка питания и образа жизни.

А что если…

А что если судороги возникают ночью и мешают спать? В таких случаях помогает лёгкая растяжка перед сном и приём тёплого душа. Если же приступы повторяются регулярно, стоит искать причину на уровне обмена веществ.

FAQ

Как выбрать комплекс с кальцием и магнием?
Ищите препараты, где минералы сбалансированы. Оптимально, когда магний сочетается с витамином B6, а кальций — с витамином D.

Что лучше при судорогах — магний или кальций?
Однозначного ответа нет: многое зависит от исходного уровня минералов. Лучше сдать анализы.

Сколько стоит курс витаминов?
В аптеке можно найти комплексы от 300 до 1500 рублей за упаковку, в зависимости от бренда и состава.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У мужчин упражнения Кегеля улучшают контроль мочевого пузыря и здоровье простаты вчера в 19:15

Упражнение, которое мужчины открыли слишком поздно: теперь оно спасает качество жизни

Мужчины, внимание! Упражнения Кегеля могут помочь избежать недержания, усилить контроль над кишечником и улучшить интимную жизнь. Узнайте, как...

Читать полностью » ГОСТ в России: сливочное масло должно состоять только из пастеризованных сливок вчера в 18:34

Ложка масла — и лишние болезни: чем опасны фальсификаты для сердца и сосудов

Под видом масла на полках всё чаще появляются смеси жиров и красителей. Как распознать подделку и не ошибиться при покупке?

Читать полностью » Онкологи: растительная диета и спорт помогают снизить риск рака простаты вчера в 18:11

Враги мужского здоровья: привычки, что подталкивают к онкологии

Рак предстательной железы — угроза для мужчин. Узнайте, как образ жизни, диета и физическая активность могут существенно снизить риск заболевания.

Читать полностью » Диетолог Никола Соррентино посоветовал рисовую диету для снижения веса вчера в 17:21

Лишняя ложка масла убивает эффект диеты: главная ошибка при готовке риса

Простая и доступная программа питания на основе риса и овощей помогает не только похудеть, но и мягко очистить организм.

Читать полностью » Сон в линзах повышает риск инфекции в 6–8 раз вчера в 17:08

Миллионы носят линзы, но мало кто знает об этих рисках

Контактные линзы становятся частью жизни многих людей, однако риски при неправильном использовании могут привести к серьезным проблемам. Узнайте, какие ошибки опасны.

Читать полностью » Визажисты: поднятая форма бровей визуально убирает до 5 лет вчера в 16:15

Один неверный мазок — и лицо выглядит уставшим: опасные приёмы макияжа

Узнайте, какие привычные приёмы в макияже способны визуально прибавить возраст и как их заменить, чтобы сохранить свежесть и женственность.

Читать полностью » Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт вчера в 16:05

Творог или греческий йогурт: один продукт насыщает дольше, другой лечит изнутри

Сравниваем два источника белка: греческий йогурт и творог. Узнайте их отличия, советы выбора и что полезнее для вашего здоровья!

Читать полностью » Французские специалисты выявили более 700 токсичных веществ в материалах для маникюра вчера в 15:08

Маникюр красивый, а внутри яд: чем дышат мастера и их клиенты

За красивым маникюром скрываются опасности: токсины в материалах, пыль в воздухе и риски для здоровья мастеров. Но как снизить угрозу?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Уролог Артур Богатырев: скрытые инфекции могут снижать мужскую фертильность
ПФО

Экс-супруг сдал жильё без согласия и стал фигурантом дела в Пензе
Спорт и фитнес

ВОЗ заявила, что регулярные поездки на велосипеде снижают риск травм коленей
Туризм

Специалисты напомнили об опасности бесплатного Wi-Fi в аэропорту
Наука

Венский университет: квантовые корреляции делают временные кристаллы устойчивыми
Спорт и фитнес

Учёные: подвижность суставов для шпагата сохраняется у взрослых до 70 лет
Садоводство

Уход за хвойными осенью повышает зимостойкость и предотвращает повреждения растений
Авто и мото

Продажи премиальных автомобилей в России в августе 2025 года снизились на 20% — данные аналитиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet