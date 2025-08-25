Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Главная ошибка тренировок ног: её допускают даже опытные спортсмены

Эксперты ExRx.net: приседания развивают функциональную силу и координацию

Что важнее для крепких ног — приседания или жим ногами? Ответ не так очевиден, как кажется. Оба упражнения задействуют сразу несколько суставов и мышц, но при этом развивают силу и выносливость по-разному. Именно в этой разнице кроется секрет правильной тренировки.

Приседания: классика функционального фитнеса

Приседания — это больше, чем просто способ накачать квадрицепсы. Это упражнение задействует ягодицы, подколенные мышцы и даже корпус. Когда вы выполняете присед, тело работает как единая система: от стабилизации веса на плечах до удержания баланса стопами. Недаром их называют "королём упражнений".

Важно соблюдать технику: стопы ставят на ширину плеч, таз уводят назад, как будто садитесь на невидимый стул, а грудь остаётся приподнятой. При правильном выполнении приседания развивают не только силу, но и улучшают подвижность, координацию и даже осанку. Интересный факт: именно приседания входят в обязательную программу тренировок у штангистов и тяжелоатлетов, потому что они максимально имитируют реальные движения в повседневной жизни.

Жим ногами: безопасная альтернатива для новичков

Жим ногами в тренажёре подходит тем, кто только начинает силовые тренировки или опасается перегрузить спину. Здесь нагрузка ложится исключительно на нижнюю часть тела, а спина надёжно зафиксирована. Благодаря этому снижается риск ошибки в технике.

Упражнение выполняется так: ноги упираются в платформу, вес плавно опускается вниз, затем с усилием выталкивается вверх, но колени не фиксируются полностью. Жим позволяет изолированно проработать квадрицепсы и ягодицы, при этом нагрузку легко регулировать за счёт изменения веса. По данным Американского совета по упражнениям (ACE), жим ногами считается одним из самых безопасных способов включить силовую тренировку в программу новичка.

Сравнение: что выбрать?

Оба упражнения укрепляют квадрицепсы, но делают это по-разному. Приседания включают в работу больше мышц и требуют высокой координации, зато формируют функциональную силу. Жим ногами изолирует нагрузку, облегчает контроль над техникой и защищает спину, но не развивает баланс и стабилизацию.

Если цель — общее развитие и функциональная подготовка, приседания окажутся полезнее. Но если задача — сосредоточиться на мышцах ног и снизить риск ошибок, лучше добавить жим ногами. В идеале тренеры рекомендуют сочетать оба упражнения: приседания для силы и координации, а жим — для объёма и изоляции мышц.

