Что произойдёт с телом, если всего дважды в неделю нагружать ноги

Сильные и выносливые ноги — это не только основа спортивной формы, но и залог здоровья в повседневной жизни. Именно они помогают нам подниматься по лестнице, держать равновесие, избегать травм и легче переносить физические нагрузки. Развитие мышц ног также способствует поддержанию нормального веса, ведь крупные мышцы активно расходуют энергию.

С чего начать

Изменения происходят быстрее, чем многие думают. Уже через две-четыре недели регулярных тренировок заметно увеличивается выносливость, а очертания мышц становятся более выраженными. Существенные же результаты чаще всего приходят спустя три-четыре месяца. Ключ к успеху — последовательность и постепенное увеличение нагрузки.

Тренировки должны быть построены вокруг основных мышечных групп: ягодиц, квадрицепсов, бицепсов бедра и икр. Для этого используют прогрессивную систему силовых упражнений, в которой нагрузка возрастает от недели к неделе. Оптимальный режим — два занятия в неделю, каждое посвящено разным мышцам: первое — ягодицам и задней поверхности бедра, второе — квадрицепсам и икрам. Между тренировками важно выдерживать паузу минимум три дня.

Силовые упражнения

Для проработки ягодиц и бицепсов бедра эффективны становая тяга на прямых ногах, мостик с утяжелением, разгибания бедра в кроссовере, сгибания ног и выпады.

Квадрицепсы и икры лучше всего нагружать приседаниями со штангой, жимом ногами, шагами на скамью, разгибаниями ног, а также подъёмами на носки стоя и сидя.

Отличным дополнением к силовым нагрузкам станет кардио. Американские рекомендации гласят: не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной в неделю. Лучше, если кардионагрузка тоже будет "ноговой" — бег, пешие походы, подъем по ступеням.

Первый месяц: выносливость

Начальный этап программы направлен на развитие выносливости.

• Первые две недели выполняйте по два подхода каждого упражнения по 12-15 повторений.

• Следующие две недели — уже три подхода с тем же количеством повторов, отдыхая между ними не более минуты.

Кардио в этот период должно составлять 30 минут 4-5 раз в неделю — после силовой тренировки или в отдельные дни.

Второй месяц: рост мышц

Далее акцент переносится на гипертрофию — увеличение мышечной массы. Уменьшается число повторов, но увеличивается вес. Делайте три подхода по 6-12 повторений с паузами по 60-90 секунд. Если вес даётся слишком легко — увеличьте его, если не получается сделать минимум повторений — уменьшите.

Кардио удлиняется до 40-45 минут и проводится пять раз в неделю.

Третий месяц: сила и мощь

Заключительный этап строится на повышении силы. Здесь выполняют по 3-4 подхода по 2-6 повторений, отдыхая до трёх минут. Рабочий вес должен быть максимально тяжёлым.

Кардионагрузка остаётся регулярной — пять раз в неделю. При этом два занятия включают интервальные спринты: 30-60 секунд бега в максимальном темпе, затем 30-90 секунд восстановления. Таких повторений должно быть 10-15.

Быстрая альтернатива

Нет времени на полноценное занятие? На помощь придёт 10-минутный комплекс для ног без оборудования. Такие короткие тренировки хорошо поддерживают тонус и помогают держать форму, если включать их в плотный график.

Регулярные тренировки ног не требуют бесконечных часов в спортзале. Уже через несколько недель заметны первые изменения, а через три месяца — ощутимый прогресс. Главное — не останавливаться и шаг за шагом двигаться вперёд.