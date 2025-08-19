Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Три минуты перед тренировкой, которые решают: сила или травма

Тренер Д’Аннетт Стивен назвала 4 упражнения для разминки ног перед тренировкой

Холодная резинка не тянется так же легко, как согретая. Точно так же и ваши мышцы ног: если нагружать их без разминки, можно столкнуться с неприятными травмами. Именно поэтому правильный старт тренировки — это не роскошь, а необходимость. Американский совет по фитнесу подчёркивает, что разминка не только улучшает физическую готовность, но и помогает сосредоточиться, настраивая вас на движение.

Почему стоит уделять внимание разминке

Разогрев мышц ног усиливает кровоток, делает суставы подвижнее и снижает риск растяжений или вывихов. К тому же, это проверенный способ "разбудить" организм и повысить эффективность всей тренировки. Важно, чтобы упражнения были динамическими и максимально похожими на ту активность, что вас ждёт. Так, хоккеистам и конькобежцам подойдут прыжки из стороны в сторону, а бегунам и велосипедистам — выпады и бег на месте с высоким подниманием колен.

Учёные отмечают: даже короткая разминка способна повысить производительность на 5-10%. Кроме того, регулярная подготовка перед нагрузкой укрепляет нервно-мышечные связи — проще говоря, тело быстрее "вспоминает", как правильно выполнять движения.

Комплекс для ног: 4 упражнения

Сертифицированный тренер Д'Аннетт Стивен (ISSA-CPT), основатель Fit Pros Black Alliance, предлагает универсальную разминку. Она задействует все основные мышцы нижней части тела.

Выполняйте каждое упражнение по 20 повторов.

Jumping Jack (прыжки "звёздочкой")

Встаньте прямо, руки по бокам. Прыжком разведите ноги шире бёдер, одновременно подняв руки над головой. Вернитесь в исходное положение.

Совет: упражнение разогревает всё тело и особенно икроножные мышцы.

Good Morning ("Доброе утро")

Встаньте, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Наклонитесь вперёд с прямой спиной, отводя таз назад, пока корпус не станет параллелен полу. Вернитесь в исходное положение.

Совет: отлично тянет заднюю поверхность бедра и включает ягодицы.

Glute Bridge (ягодичный мостик)

Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. С выдохом поднимите таз вверх, напрягая ягодицы, пока тело не образует диагональ от коленей до плеч. Задержитесь и опуститесь обратно.

Совет: укрепляет всю заднюю цепь мышц — от поясницы до бёдер.

Hip Circle (круги бедром)

Встаньте на четвереньки. Поднимите левое колено и делайте круговые движения тазом: сначала по часовой стрелке, потом против. Повторите другой ногой.

Совет: упражнение улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Что важно помнить

Не стоит слишком зацикливаться на технике или подбирать идеальный комплекс — главное, разминка должна быть. Даже пара минут активных движений лучше, чем полный отказ. А если добавить эти четыре упражнения, то ноги будут готовы к любой нагрузке, будь то бег, силовая или даже обычная прогулка.

Интересный факт: исследования Университета Коннектикута показали, что разминка перед тренировкой сокращает вероятность травм почти на треть. Так что это не пустая формальность, а залог долгой и безопасной спортивной практики.

