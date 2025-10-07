Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка с гантелями
Тренировка с гантелями
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 23:03

Больше — не значит лучше: сколько сетов реально нужно для прокачки ног

Исследование показало: увеличение нагрузки выше 18 подходов не ускоряет, а замедляет прогресс силы

Большинство спортсменов уверены, что чем больше подходов и повторений — тем заметнее результат. Но новое исследование показало, что в деле прокачки ног всё может быть иначе. Учёные обнаружили, что слишком большие нагрузки не только не ускоряют рост силы, но и замедляют прогресс.

Почему количество подходов имеет значение

Когда речь заходит о тренировках ног, в первую очередь вспоминают приседания и жим ногами. Это базовые упражнения, которые активно включают квадрицепсы, бёдра и ягодицы. Однако вопрос, сколько подходов действительно нужно, чтобы увидеть прирост силы, долгое время оставался открытым.

Команда исследователей из Journal of Strength and Conditioning Research решила разобраться, как различный объём нагрузки влияет на развитие мышц. Добровольцев разделили на три группы: одна выполняла 12 подходов в неделю, другая — 18, а третья — 24. Все занимались два раза в неделю, с одинаковой интенсивностью и без дополнительных упражнений на нижнюю часть тела.

"Мы наблюдали явную тенденцию: группа с 18 подходами показала лучший рост силы по сравнению с группой из 24 подходов", — отметили авторы исследования.

Выяснилось, что увеличение объёма тренировок не всегда означает более быстрый прогресс. Участники, выполнявшие 18 подходов, продемонстрировали оптимальный баланс между нагрузкой и восстановлением, а их показатели силы в приседаниях выросли сильнее остальных.

Что показали результаты

После восьминедельного эксперимента учёные зафиксировали эффект, напоминающий колоколообразную кривую: при 12 подходах прогресс был умеренным, при 18 — максимальным, а при 24 — снова снижался. Это говорит о том, что мышцы лучше реагируют на умеренные объёмы работы, особенно у опытных спортсменов.

Интересно, что выносливость мышц почти не изменилась — участники выполняли примерно то же количество повторений при 70% от максимального веса, что и до начала эксперимента. Это значит, что увеличение объёма не улучшает выносливость, а влияет именно на силу.

"Большее количество подходов не всегда ведёт к большему росту мышц у подготовленных людей", — сделали вывод исследователи.

Сравнение подходов по эффективности

Количество подходов Частота тренировок Изменение силы (1RM) Изменение выносливости
12 подходов 2 раза в неделю умеренное незначительное
18 подходов 2 раза в неделю максимальное без изменений
24 подхода 2 раза в неделю слабое незначительное

Из таблицы видно, что оптимальный результат достигается при средней нагрузке. Это подтверждает идею, что в силовых тренировках важен не только объём, но и восстановление между подходами и тренировочными днями.

Советы шаг за шагом: как построить эффективную тренировку ног

  1. Определи цель. Хочешь увеличить силу — делай акцент на приседаниях и жиме ногами с умеренным числом подходов (около 18 в неделю).

  2. Следи за техникой. Контроль осанки и положения коленей важнее, чем количество повторений. Используй зеркало или запись на телефон.

  3. Делай паузы. Оптимальный отдых между подходами — 2 минуты. Это помогает мышцам восстановить энергию.

  4. Используй правильный инвентарь. Для домашних занятий подойдут регулируемые гантели и устойчивые стойки. В зале — силовая рама и тренажёр для жима ногами.

  5. Не забывай про растяжку. После тренировки потяни квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры — это снижает риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать слишком много подходов.
    Последствие: мышцы не успевают восстанавливаться, снижается сила.
    Альтернатива: ограничься 18 подходами в неделю и следи за качеством движений.

  • Ошибка: короткий отдых между сетами.
    Последствие: накапливается усталость, техника ухудшается.
    Альтернатива: делай паузы по 2-3 минуты, особенно при работе с весами.

  • Ошибка: пренебрежение жимом ногами.
    Последствие: неравномерная нагрузка, застой в развитии.
    Альтернатива: чередуй приседания с жимом ногами или болгарскими выпадами.

А что если заменить приседания?

Если ты не фанат приседаний, это не повод отказаться от прокачки ног. Существует множество альтернатив, которые обеспечивают аналогичную нагрузку.

  • Становая тяга с гантелями - прорабатывает ягодицы и заднюю поверхность бёдер.

  • Выпады с утяжелением - повышают устойчивость и баланс.

  • Классический жим ногами - снимает нагрузку с позвоночника, но сохраняет интенсивность работы.

Комбинируй эти упражнения, чтобы разнообразить тренировки и избежать привыкания.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
12 сетов Подходит новичкам, лёгкое восстановление Медленный рост силы
18 сетов Оптимальный баланс нагрузка/результат Требует контроля техники
24 сета Много работы за короткий срок Перетренированность, усталость

Вывод очевиден: лучше делать чуть меньше, но качественнее.

FAQ

Как часто нужно тренировать ноги?
Оптимально — два раза в неделю с 2-3 днями отдыха между занятиями.

Сколько повторений делать в одном подходе?
Для силы — 6-8, для выносливости — 10-12, в зависимости от веса и уровня подготовки.

Можно ли заменить жим ногами на приседания с гантелями?
Да, если выполняешь их с правильной техникой и достаточной глубиной.

Какой инвентарь лучше для дома?
Регулируемые гантели, мини-штанга и устойчивая скамья помогут выполнять большинство базовых движений.

Мифы и правда о тренировках ног

  • Миф: чем больше подходов, тем быстрее растут мышцы.
    Правда: избыток нагрузки вызывает усталость и снижает силу.

  • Миф: приседания вредят коленям.
    Правда: при правильной технике они укрепляют суставы и связки.

  • Миф: для сильных ног нужны только тренажёры.
    Правда: упражнения с собственным весом — эффективный инструмент на любом уровне подготовки.

Интересные факты

  1. После интенсивных приседаний организм вырабатывает больше тестостерона, что стимулирует общий рост мышц.

  2. Приседания активируют более 200 мышц одновременно — от стоп до плечевого пояса.

  3. У опытных спортсменов сила ног составляет до 60% от общей силы тела.

Исторический контекст

Идея оптимального объёма нагрузки в спорте появилась ещё в середине XX века. Тогда советские и скандинавские тренеры впервые заметили, что чрезмерные объёмы снижают эффективность тренировок. Современные исследования, включая публикации в Journal of Strength and Conditioning Research, лишь подтверждают эту теорию, добавляя точные цифры и физиологические обоснования.

