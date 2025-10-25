Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение пожарный гидрант
Упражнение пожарный гидрант
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Мышцы ниже пояса — ключ к памяти: как ноги управляют мозгом, пока вы этого не знаете

Физиотерапевт Меган Оливос рассказала, как тренировки ног помогают защитить мозг от деменции

Сильные ноги — это не только про выносливость и физическую форму. Как утверждает врач-физиотерапевт Меган Оливос, сила нижней части тела напрямую связана с работой мозга и когнитивным здоровьем. По словам специалиста, тренировки ног могут стать одной из самых простых и доступных стратегий профилактики возрастных нарушений памяти.

"Поддержание силы ног с помощью упражнений может помочь защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера, которые связаны с уменьшением гиппокампа. Более сильные мышцы ног положительно связаны с большим объемом гиппокампа", — заявил врач-физиотерапевт Меган Оливос.

Почему сила ног влияет на мозг

Гиппокамп — область мозга, отвечающая за память, обучение и пространственное мышление. Именно здесь происходят процессы, которые ослабевают при болезни Альцгеймера. Исследования показали, что физическая активность, особенно связанная с работой крупных мышечных групп, таких как ноги, способствует выработке нейротрофических факторов — белков, стимулирующих рост и защиту нервных клеток.

По сути, чем сильнее мышцы ног, тем активнее мозг получает сигналы о движении и необходимости адаптации, что помогает замедлить когнитивное старение.

Что показало исследование

Оливос напомнил о крупном исследовании 2015 года с участием однояйцевых близнецов. Учёные сравнили уровень силы ног и состояние мозга у участников и обнаружили закономерность: у тех, кто имел более развитые мышцы ног, объём гиппокампа был больше, а когнитивные функции — выше.

"Оно выявило связь между силой ног и улучшением когнитивных способностей при старении. Учёные использовали МРТ для изучения изменений в мозге и обнаружили улучшения во всем органе", — добавил Меган Оливос.

Таким образом, физическая сила и мозговая активность оказались тесно связаны, независимо от генетических факторов.

Сравнение типов физической активности для здоровья мозга

Тип активности Воздействие на мозг Преимущества
Силовые тренировки (ноги, ягодицы) Стимулируют гиппокамп и кровообращение Повышают устойчивость к когнитивному спаду
Кардионагрузка (ходьба, бег, велосипед) Улучшает насыщение мозга кислородом Поддерживает концентрацию и настроение
Йога и баланс Развивают связь тела и мозга Улучшают координацию и память
Упражнения на растяжку Снижают стресс и напряжение Способствуют восстановлению нервной системы

Упражнения для укрепления ног и мозга

  1. Приседания. Классическое упражнение, которое активирует самые большие мышцы тела и улучшает кровообращение.

  2. Выпады. Повышают устойчивость, развивают равновесие и задействуют мелкие мышцы стабилизаторы.

  3. Ягодичный мост. Укрепляет спину, бёдра и мышцы таза, улучшая осанку и работу нервной системы.

  4. Подъёмы на носки. Простое, но эффективное упражнение для стимуляции циркуляции крови в ногах.

  5. Ходьба по лестнице или степ-тренинг. Отличный способ сочетать кардио и силовую нагрузку.

Для устойчивого эффекта достаточно заниматься 3-4 раза в неделю по 20-30 минут, постепенно увеличивая нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Только кардио → слабый мышечный тонус → добавьте силовые упражнения для ног.

  • Отсутствие регулярности → отсутствие прогресса → выделяйте хотя бы три коротких тренировки в неделю.

  • Пренебрежение техникой → риск травмы → выполняйте движения медленно и контролируемо.

  • Игнорирование восстановления → усталость и судороги → включайте растяжку и отдых.

А что если нет тренажёров?

Можно использовать вес собственного тела - приседания у стены, шаги в полуприседе, подъемы на ступеньку. Даже обычные прогулки или подъем по лестнице дают заметный эффект при регулярности. Главное — избегать длительного сидения: вставать каждые 30-40 минут и разминаться хотя бы пару минут.

Плюсы и минусы регулярных тренировок ног

Плюсы Минусы
Улучшают память и внимание Требуют постоянства
Укрепляют кости и суставы Возможна усталость при первых тренировках
Снижают риск деменции Необходима правильная техника
Повышают общий тонус и выносливость Эффект проявляется постепенно

Часто задаваемые вопросы

Действительно ли силовые тренировки помогают мозгу?
Да, они стимулируют рост нейронных связей и усиливают кровоток в мозге.

Сколько нужно тренироваться для заметного эффекта?
Первые улучшения когнитивных функций наблюдаются уже через 6-8 недель регулярных занятий.

Можно ли заменить тренировки прогулками?
Ходьба полезна, но без силовой работы эффект будет слабее. Лучше сочетать оба варианта.

Мифы и правда

Миф: силовые упражнения полезны только для тела.
Правда: они активируют мозговую деятельность и улучшают память.

Миф: после 50 лет нельзя нагружать ноги.
Правда: умеренные упражнения укрепляют суставы и предотвращают остеопороз.

Миф: мозг стареет независимо от физической формы.
Правда: исследования показывают, что активные люди сохраняют когнитивные способности дольше.

3 интересных факта

• Сила ног теснее связана с памятью, чем сила рук — из-за большего участия нижних конечностей в кровообращении.
• У пожилых людей с развитой мускулатурой ног гиппокамп в среднем на 10 % больше.
• Каждые 20 минут ходьбы улучшают приток крови к мозгу и стимулируют рост новых нейронов.

Исторический контекст

Связь физической активности и когнитивного здоровья изучают с середины XX века. Но именно исследования 2010-х годов, проведённые на близнецах, впервые доказали, что сила ног — независимый фактор, влияющий на состояние мозга. С тех пор упражнения для нижней части тела стали неотъемлемой частью программ активного старения и нейрофитнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Милославский рассказал, почему баланс между объёмом, интенсивностью и частотой — ключ к прогрессу сегодня в 22:26
Копаете вхолостую: как правильно "добывать форму" с помощью трёх простых правил

Как тренироваться без переутомления и добиться устойчивого прогресса? Фитнес-эксперт объясняет главный принцип: как правильно сочетать интенсивность, объём и частоту.

Читать полностью » Эксперт: силовые тренировки после 40 могут стать источником молодости сегодня в 21:16
Тело сбрасывает скорость — вы тоже? 5 тренировок, которые тормозят старение

Как тренироваться после 40, чтобы тело оставалось подтянутым и сильным? Спортивный физиолог из Нью-Йорка рассказал, как перестроить программу и вернуть энергию.

Читать полностью » Елизавета Прокудина объяснила, как 30 секунд в день улучшают координацию и связь мозга с телом сегодня в 20:37
Как "закрытые глаза"открывают дорогу к здоровью: странная техника, которая спасает от падений

Одно простое упражнение способно укрепить связь между мозгом и телом после 50 лет. Фитнес-тренер делится эффективным способом поддерживать равновесие и уверенность в движениях.

Читать полностью » Отжимание на одной руке: техника, ошибки и пошаговая программа тренировок сегодня в 19:50
Одно отжимание, тысяча попыток: почему именно это упражнение меняет человека

Отжимание на одной руке — проверка силы и терпения. Узнайте, как шаг за шагом освоить технику, которая делает тело сильнее и устойчивее.

Читать полностью » Голландский атлет LittleBeastM представил вторую часть своей программы воркаута сегодня в 19:10
Простое движение — и тело перестаёт подчиняться привычным законам: в чём сила методики Bar-Barians

Вторая часть программы LittleBeastM раскрывает секреты устойчивого прогресса в воркауте. Узнайте, как развить силу, баланс и выносливость без тренажёров.

Читать полностью » Программа Сергея Serdjick Спиридонова помогает укрепить пресс без тренажёров сегодня в 18:50
Уроки силы от улиц Москвы: простая программа, которая меняет всё тело

Секрет пресса московского воркаутера Сергея Serdjick Спиридонова в простоте и дисциплине. Узнайте, как пять упражнений помогут создать крепкий и рельефный кор.

Читать полностью » Передний вис на турнике: программа тренировок на 4 недели для новичков сегодня в 18:10
Турник против гравитации: как за месяц научиться висеть, как профессионал

Передний вис — один из самых эффектных элементов воркаута. Узнайте, как за 4 недели подготовить тело и постепенно научиться удерживать это сложное положение.

Читать полностью » Майор морской пехоты США Чарльз Армстронг разработал программу подтягиваний, увеличивающую результат до 20 повторений сегодня в 17:50
Утренняя привычка, что превращает тело в машину выносливости: как тренируется по-настоящему сильный

Легендарная методика майора морской пехоты США поможет увеличить количество подтягиваний за короткий срок. Узнайте, как тренироваться по системе Армстронга.

Читать полностью »

Новости
Наука
Профессор Акар: в древнем городе Алалах обнаружен административный архив Митанни
Технологии
В Windows 11 переработали меню "Пуск" и улучшили интеграцию с телефонами через Phone Link
Наука
Профессор О'Брайен: блокировка белка IRE1α показала эффективность в борьбе с рубцеванием лёгких
Туризм
Эксперт Сергиенко пояснила, почему вылет из России возможен только по российскому паспорту
Питомцы
Ветеринар Гольнева: частое купание животных разрушает естественный защитный слой кожи
Авто и мото
Автомойщик Савельев: мойка двигателя увеличивает риск поломки электроники в 2 раза
Авто и мото
Гринёв: некоторые автомобилисты используют WD-40 вместо специальных чернителей
Дом
Эксперты по вентиляции назвали главные причины затхлого запаха в доме — от плесени до старых фильтров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet