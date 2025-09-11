Тренажёр, который кажется простым, но ломает колени новичкам
Когда речь заходит о тренировке ног, первое, что приходит в голову многим, — это жим ногами. Этот тренажёр всегда занят: им пользуются и новички, и опытные спортсмены. Популярность объяснима: упражнение задействует сразу несколько крупных мышечных групп и даёт заметный результат.
"Жим ногами — это мощное многосуставное упражнение, которое включает квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра, икроножные мышцы и другие", — сказал директор клиники спортивной медицины Yorkville, Тхану Джей.
Он помогает укрепить движение разгибания коленей и бёдер, а значит, делает ноги сильнее и функциональнее. Однако мало кто знает, что существуют разные виды жима и что техника играет ключевую роль.
Виды тренажёров для жима ногами
В большинстве фитнес-клубов можно встретить два варианта: наклонный жим со свободными весами и горизонтальный жим с блочной системой.
Наклонный жим
Здесь атлет сидит в полулёжа, а стопы упираются в наклонную платформу. Вес регулируется дисками, которые вешаются на тренажёр. Упражнение имитирует работу против силы тяжести, что делает его более "жизненным".
"Главный плюс наклонного жима — возможность работать с большим весом", — отметил физиотерапевт и тренер Адиб Халфе.
Но есть и минусы: нагрузка приходится на позвоночник, особенно если техника нарушена. Кроме того, процесс установки и снятия блинов может быть утомительным.
Горизонтальный жим
Во втором варианте стопы упираются в платформу на уровне корпуса. Вес задаётся простым переключением штыря в весовом блоке. Это удобно для новичков: не нужно поднимать тяжёлые диски, а вес легко регулируется. Минус — меньшая "функциональность", так как работа идёт не против гравитации, а против тягового механизма.
Как правильно выполнять жим ногами
Ключ к безопасной и эффективной работе — правильная техника.
-
Сядьте так, чтобы спина и голова полностью лежали на спинке.
-
Поставьте стопы на ширину плеч в центре платформы.
-
Держите корпус напряжённым, ягодицы прижаты к сиденью.
-
Выжимайте платформу плавно, без рывков, не отрывая пятки и носки.
-
В верхней точке колени должны быть выпрямлены, но не "заперты".
"Останавливайтесь, когда ноги полностью разогнуты, но колени не заблокированы", — добавил Тхану Джей.
Ошибки, которых стоит избегать
• Подъём таза от сиденья — перегружает колени.
• Подталкивание платформы руками — снижает эффективность.
• Полное выпрямление коленей с фиксацией — удар по суставам.
• Отрыв поясницы от спинки — риск травмы нижней части спины.
Чем полезен жим ногами
Это упражнение подходит тем, кто тренируется в одиночку: споттер не нужен, а встроенные ограничители защитят от травмы. Жим хорошо изолирует мышцы ног, что особенно важно для людей с проблемами плеч или спины. Кроме того, можно работать поочерёдно каждой ногой, улучшая баланс силы.
"Жим ногами — отличный способ развить ягодицы, бёдра и икры", — считает Адиб Халфе.
Как разнообразить тренировку
Изменяя постановку стоп, можно смещать акцент на разные группы мышц:
• широкая стойка с носками наружу — внутренние мышцы бедра и квадрицепсы;
• узкая постановка — наружные квадрицепсы;
• высокое положение стоп — акцент на ягодицы и заднюю поверхность бедра;
• низкое — сильнее включаются квадрицепсы.
Чем заменить жим без тренажёра
Если доступа к оборудованию нет, на помощь придут классические упражнения: приседания, выпады, подъёмы на носки. Они прорабатывают те же мышцы, но дополнительно развивают баланс, координацию и укрепляют корпус, что делает их более функциональными.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru