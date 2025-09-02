Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка на ноги
Тренировка на ноги
© agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Почему этот тренажёр заставляет приседания выглядеть устаревшими

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм объяснил, как правильно выполнять жим ногами в тренажёре

Сильные ноги — это не только визуальная мощь, но и база для бега, прыжков и приседаний. Чтобы развить нижнюю часть тела, не стоит ограничиваться только штангой и гантелями. Жим ногами в тренажёре позволяет прокачивать квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, снимая нагрузку со спины и рук.

Виды тренажёров для жима ногами

Жим ногами известен также как "сидячий жим" или "машинный присед". Это массивная конструкция со спинкой и платформой для стоп. Суть упражнения проста: сидя, вы выжимаете платформу от себя, включая в работу мышцы ног.

Существует два основных типа:
• Горизонтальный жим — платформа движется параллельно полу, что удобно людям с ограниченной подвижностью.
• Наклонный жим — движение под углом 45 градусов, нагрузка ощущается легче, а спина надёжно фиксируется.

Техника выполнения

Чтобы жим ногами был безопасным и эффективным, важно строго соблюдать технику:

  1. Сядьте в тренажёр, прижмите поясницу к спинке.

  2. Поставьте стопы на ширине бёдер.

  3. Согните колени примерно до прямого угла.

  4. На выдохе плавно выжмите платформу, давя всей стопой.

  5. В верхней точке не блокируйте колени полностью.

  6. Медленно вернитесь в исходное положение, контролируя движение.

"Думайте о том, чтобы тянуть грудную клетку вниз по телу на протяжении всего движения, сохраняя стабильность корпуса", — пояснил физиотерапевт Грейсон Уикхэм.

Если поясница отрывается от спинки, значит, вес слишком велик или стопы стоят неправильно.

Какие мышцы работают

Жим ногами активирует сразу несколько групп:
• квадрицепсы — отвечают за разгибание коленей;
• ягодицы — помогают разгибать бёдра и стабилизируют таз;
• бицепсы бедра — включаются как синергисты;
• икроножные и передние большеберцовые мышцы — удерживают стопу.

Положение ног меняет акцент нагрузки: низкая постановка усиливает работу квадрицепсов, высокая — ягодиц и задней поверхности бедра.

Преимущества жима ногами

Упражнение полезно не только для силы:

  1. Развивает мощность мышц, что повышает скорость и высоту прыжка.

  2. Позволяет тренироваться при травмах верхней части тела, так как руки не задействованы.

  3. Подходит при проблемах с коленями — нагрузка распределяется мягче, чем в приседаниях.

  4. Помогает устранить дисбаланс между ногами благодаря одноногим вариантам.

Жим ногами и приседания: отличия

Оба упражнения развивают ноги, но по-разному. Жим ногами изолирует квадрицепсы, а приседания вовлекают всё тело. С функциональной точки зрения приседания полезнее, но жим ногами позволяет увеличить тренировочный объём без перегрузки спины.

Лучший вариант — сочетать оба движения: приседания для общей силы и жим для "добивки" мышц.

Жим ногами — это мощное упражнение для развития нижней части тела. Оно подходит новичкам и профессионалам, помогает увеличить силу, выносливость и снизить риск травм. При правильной технике и умеренном весе этот тренажёр станет отличным дополнением к программе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий сегодня в 7:10

Секрет темпа: почему одинаковое упражнение может работать по-разному

Темп в силовых тренировках напрямую влияет на рост мышц и развитие силы. Что даёт медленное выполнение, а что — взрывное, и как правильно их сочетать?

Читать полностью » Содержание углекислого газа в выдохе достигает 4% — данные спортивной медицины сегодня в 6:50

Ошибка в подсчётах VO2 может стоить здоровья — вот что важно знать

Эти показатели помогают раскрыть тайну того, как организм расходует энергию во время нагрузки, и могут многое рассказать о вашем уровне выносливости.

Читать полностью » Максимальная и целевая частота пульса при физических нагрузках по данным Американской кардиологической ассоциации сегодня в 6:30

Сердце на пределе: что значит пульс 170 и почему это не всегда опасно

Узнайте, какой пульс во время бега считается нормальным, а какой может сигнализировать о перегрузке и риске для сердца.

Читать полностью » Сертифицированный тренер Джесс Роуз Макдауэлл рассказала, как выполнять упражнения с лёгкими гантелями сегодня в 6:10

Лёгкие гантели работают не хуже тяжёлых: неожиданный эффект тренировок

Лёгкие гантели — не игрушка. Они помогают не только укрепить мышцы, но и развивают баланс, выносливость и подвижность.

Читать полностью » Йога-эксперты объяснили, почему не получается правильно выполнять позу кобры сегодня в 5:50

Поза кобры в йоге: одна ошибка превращает пользу в боль

Простая на первый взгляд асана может вызвать боль в спине или запястьях. Разбираем, какие ошибки в позе кобры чаще всего мешают получить пользу.

Читать полностью » Тренировки для любительского бокса: программа подготовки по данным FightCamp сегодня в 5:30

Первые шаги в бокс: простая ошибка, которая может стоить карьеры

Хотите выйти за пределы фитнеса и попробовать себя в настоящем ринге? Узнайте, как стать любительским боксёром и с чего начать путь в спорт.

Читать полностью » Ходьба и бег: сколько калорий тратится по данным Harvard Health Publishing сегодня в 5:10

Ходьба против бега: какой выбор приведёт к травме, а какой к результату

Бег и ходьба расходуют энергию по-разному и влияют на тело не одинаково. Разбираемся, что выбрать для себя и почему равенство между ними условно.

Читать полностью » Сколько калорий тратится на велосипеде за милю: данные ExRx.net сегодня в 4:50

Велосипед против калорий: цифры, которые ломают привычные представления

Узнайте, сколько калорий сжигается во время езды на велосипеде и какие факторы сильнее всего влияют на результат — скорость, вес или интенсивность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Садоводство

Узнайте кислотность почвы по листьям свеклы: простой тест для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet