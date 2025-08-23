Лёгкая прогулка или шаг к тромбозу: когда боль в ногах становится опасной
Боль в ноге не всегда связана с усталостью или физической нагрузкой. Иногда она может быть признаком серьезных заболеваний сосудов. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с "Известиями".
Варикозное расширение вен
Односторонняя боль в ноге может указывать на варикоз.
Причина болезни — ослабление сосудистой стенки и нарушение работы венозных клапанов. Врач перечислила основные симптомы:
- ощущение тяжести и распирания в ногах, особенно к вечеру;
- появление сосудистых "звёздочек" или синюшного рисунка на коже;
- отёки;
- ночные судороги икр;
- зуд кожи в области поражённых вен.
Эти проявления не стоит игнорировать, ведь своевременное обращение к специалисту помогает избежать осложнений.
Тромбоз: ещё одна опасность
Филева также напомнила о другом возможном диагнозе — тромбозе.
Это состояние связано с образованием сгустков крови в глубоких или поверхностных венах. Характерные признаки тромбоза:
- резкая локальная боль при надавливании;
- покраснение кожи и уплотнение вдоль вены;
- повышение температуры в области поражения;
- отёк всей ноги;
- общее недомогание.
Такая симптоматика требует немедленного обращения к врачу, так как тромбоз может привести к жизнеугрожающим осложнениям.
Беспричинная боль в ноге — не тот симптом, который можно игнорировать. Варикоз и тромбоз требуют ранней диагностики и лечения, чтобы предотвратить тяжёлые последствия.
