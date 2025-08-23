Лёгкая прогулка или шаг к тромбозу: когда боль в ногах становится опасной

Боль в ноге не всегда связана с усталостью или физической нагрузкой. Иногда она может быть признаком серьезных заболеваний сосудов. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с "Известиями".

Варикозное расширение вен

Односторонняя боль в ноге может указывать на варикоз.

Причина болезни — ослабление сосудистой стенки и нарушение работы венозных клапанов. Врач перечислила основные симптомы:

ощущение тяжести и распирания в ногах, особенно к вечеру;

появление сосудистых "звёздочек" или синюшного рисунка на коже;

отёки;

ночные судороги икр;

зуд кожи в области поражённых вен.

Эти проявления не стоит игнорировать, ведь своевременное обращение к специалисту помогает избежать осложнений.

Тромбоз: ещё одна опасность

Филева также напомнила о другом возможном диагнозе — тромбозе.

Это состояние связано с образованием сгустков крови в глубоких или поверхностных венах. Характерные признаки тромбоза:

резкая локальная боль при надавливании;

покраснение кожи и уплотнение вдоль вены;

повышение температуры в области поражения;

отёк всей ноги;

общее недомогание.

Такая симптоматика требует немедленного обращения к врачу, так как тромбоз может привести к жизнеугрожающим осложнениям.

Беспричинная боль в ноге — не тот симптом, который можно игнорировать. Варикоз и тромбоз требуют ранней диагностики и лечения, чтобы предотвратить тяжёлые последствия.