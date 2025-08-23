Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:49

Лёгкая прогулка или шаг к тромбозу: когда боль в ногах становится опасной

Эксперт: боль в ноге может быть признаком варикоза или тромбоза

Боль в ноге не всегда связана с усталостью или физической нагрузкой. Иногда она может быть признаком серьезных заболеваний сосудов. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с "Известиями".

Варикозное расширение вен
Односторонняя боль в ноге может указывать на варикоз.

Причина болезни — ослабление сосудистой стенки и нарушение работы венозных клапанов. Врач перечислила основные симптомы:

  • ощущение тяжести и распирания в ногах, особенно к вечеру;
  • появление сосудистых "звёздочек" или синюшного рисунка на коже;
  • отёки;
  • ночные судороги икр;
  • зуд кожи в области поражённых вен.

Эти проявления не стоит игнорировать, ведь своевременное обращение к специалисту помогает избежать осложнений.

Тромбоз: ещё одна опасность
Филева также напомнила о другом возможном диагнозе — тромбозе.

Это состояние связано с образованием сгустков крови в глубоких или поверхностных венах. Характерные признаки тромбоза:

  • резкая локальная боль при надавливании;
  • покраснение кожи и уплотнение вдоль вены;
  • повышение температуры в области поражения;
  • отёк всей ноги;
  • общее недомогание.

Такая симптоматика требует немедленного обращения к врачу, так как тромбоз может привести к жизнеугрожающим осложнениям.

Беспричинная боль в ноге — не тот симптом, который можно игнорировать. Варикоз и тромбоз требуют ранней диагностики и лечения, чтобы предотвратить тяжёлые последствия.

