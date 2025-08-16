Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Как 10 минут в день меняют подвижность ног сильнее, чем час тренажёров

Американский совет по фитнесу назвал 8 упражнений для растяжки мышц ног

Представьте, что ваши ноги работают почти без остановки: они ведут вас вперёд, помогают подниматься по лестнице, прыгать, стоять и даже балансировать в неудобных позах. Неудивительно, что со временем мышцы ног становятся жёсткими и уставшими. Но вернуть им подвижность можно — и для этого есть эффективный способ.

Почему важно растягивать ноги

В ногах есть пять основных групп мышц: квадрицепсы, подколенные сухожилия, приводящие и отводящие мышцы, а также икры. Чтобы добиться максимальной гибкости, важно проработать каждую из них. Регулярная растяжка ускоряет восстановление после нагрузок, улучшает кровообращение и подвижность суставов, а также снижает риск травм. Американский совет по фитнесу (ACE) отмечает, что гибкие мышцы лучше переносят резкие движения, а динамическая растяжка перед тренировкой помогает активировать больше мышц и сделать занятия эффективнее.

Динамическая и статическая растяжка

Динамическая растяжка выполняется в движении, обычно до тренировки, чтобы подготовить тело и уменьшить мышечное напряжение. Статическая же проводится после нагрузки: позу фиксируют на 15-30 секунд, помогая телу остыть и восстановиться. Интересный факт: даже статические упражнения можно превратить в динамические — достаточно держать позицию лишь на вдох, а затем возвращаться в исходное положение и повторять несколько раз.

8 упражнений для гибкости ног

Наклон к носкам

Встаньте прямо, ноги почти вместе. Опускаясь к носкам, держите колени прямыми, но не фиксированными. Если дотянуться не получается — тянитесь насколько возможно, углубляя растяжку с каждым выдохом.

Растяжка квадрицепсов

Стоя у стены, удерживайте равновесие одной рукой. Другой рукой подтяните стопу к ягодице, колено направлено вниз. Чтобы снизить нагрузку, оставьте небольшой зазор между пяткой и ягодицей.

Растяжка приводящих мышц на коленях

Встаньте на четвереньки, выпрямите одну ногу в сторону и тянитесь ягодицами назад. Можно усилить эффект, дотянувшись рукой к стопе.

Растяжка подколенных сухожилий у стены

Лягте на спину у стены, одну ногу поднимите и уприте пятку в стену, вторую оставьте на полу. Для большего растяжения приблизьтесь к стене.

Растяжка сгибателей бедра на скамье

Поставьте одну ногу на скамью за спиной, другую — вперед. Опускайте колено вниз и слегка отклоняйтесь назад, чтобы почувствовать натяжение от бедра до колена.

Растяжка IT-банда

Скрестите ноги, наклонитесь вперёд к носку задней ноги. Это снимает напряжение с мышц, влияющих на подвздошно-большеберцовый тракт.

Боковые выпады

Широкий шаг в сторону, сгибание одной ноги и выпрямление другой растягивает внутреннюю поверхность бедра. Повторите в обе стороны.

Растяжка голеностопа на коленях

Выпад вперёд с упором колена над стопой, стараясь протолкнуть его за линию пальцев, не отрывая пятку.

Польза для здоровья

Растяжка ног не только повышает гибкость, но и способствует лучшей осанке, улучшает диапазон движений и снимает мышечную скованность. Особенно это важно для тех, кто активно тренируется или много времени проводит на ногах. А в сочетании с упражнениями на мобильность она может сделать ваши тренировки заметно продуктивнее.

