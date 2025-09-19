Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Упражнение, которое ругают все, а используют чемпионы: зачем нужны разгибания ног

Брэд Шоенфелд: разгибания ног в тренажёре безопасны при здоровых коленях

Разгибание ног в тренажёре часто критикуют, считая упражнение опасным для коленных суставов. На самом деле это не так. При правильной технике оно помогает укрепить квадрицепсы, добавить объём тренировки и даже восстановиться после травм. Главное — знать нюансы, соблюдать осторожность и понимать, в каких случаях упражнение действительно может быть вредно.

Зачем нужны разгибания ног

Это изолированное силовое упражнение направлено на проработку мышц передней поверхности бедра. В отличие от приседаний или выпадов, оно задействует только квадрицепсы, что делает его полезным сразу в нескольких случаях:

  1. Для наращивания мышечной массы и симметрии ног.

  2. Для дополнительной нагрузки после базовых многосуставных движений.

  3. Для реабилитации после травм или операций, когда другие упражнения временно недоступны.

Квадрицепс состоит из четырёх головок: латеральной, медиальной, промежуточной и прямой. Приседания активно нагружают первые две, а вот прямая мышца бедра остаётся в стороне, потому что она работает ещё и в тазобедренном суставе. В разгибаниях же таз фиксирован, поэтому именно эта часть получает дополнительный стимул для роста.

Почему упражнение считают опасным

Во время разгибания нагрузка ложится перпендикулярно голени. Это создаёт сдвигающее усилие, которое удерживает передняя крестообразная связка (ПКС). Так как задняя поверхность бедра здесь не помогает, сустав может испытывать повышенный стресс. Именно поэтому упражнение часто ругают.

"Это может представлять опасность только для тех, кто уже имеет проблемы с суставом или передней крестообразной связкой", — отметил доктор наук Брэд Шоенфелд.

Если же колени здоровы, опасаться нечего: постепенная нагрузка укрепляет связки и делает сустав устойчивее. Но при наличии травм или хронических проблем лучше заменить разгибания другими упражнениями.

Советы шаг за шагом

Классическая техника

  1. Сядьте в тренажёр, зафиксируйте спину под прямым углом, согнув колени на 90-100°.

  2. Упритесь ногами в валик, возьмитесь за ручки и плотно прижмите таз к сиденью.

  3. Поднимайте ноги до полного выпрямления, в верхней точке задерживайтесь и напрягайте мышцы.

  4. Плавно опускайте голени обратно.

Варианты выполнения

  • Статическое удержание. Установите валик так, чтобы угол сгиба был около 60°. Надавливайте на него, не двигая ногу, удерживая напряжение 30-60 секунд.

  • С разворотом стоп. Если хотите нагрузить прямую мышцу бедра, слегка разверните носки наружу. Чтобы прокачать латеральную головку, разверните внутрь и работайте в ограниченном диапазоне.

Домашняя альтернатива

Без тренажёра можно использовать эластичный эспандер. Наденьте петлю на щиколотку, зафиксируйте ленту на устойчивой опоре и разгибайте ногу, преодолевая сопротивление. Работайте в диапазоне от 90 до 60° и делайте 3-4 подхода по 20-25 повторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заваливание таза назад.

  • Последствие: нагрузка уходит с квадрицепса, появляется риск боли в пояснице.

  • Альтернатива: следить за прижатием таза к сиденью, использовать ремни фиксации, если они есть.

  • Ошибка: слишком большой вес.

  • Последствие: избыточный стресс на связки колена.

  • Альтернатива: выбрать умеренный вес и увеличить количество повторов.

  • Ошибка: неполная амплитуда без причины.

  • Последствие: мышца получает слабый стимул.

  • Альтернатива: работать в полном диапазоне, а при боли — в безопасном секторе.

А что если…

Если у вас уже есть проблемы с коленями, особенно с ПКС, лучше заменить упражнение. Подойдут жим ногами в тренажёре или приседания в машине Смита. Они тоже нагружают квадрицепсы, но снижают риск для связок.

FAQ

Как часто выполнять разгибания?
Достаточно одного раза в неделю, в конце тренировки ног.

Сколько повторов делать?
Оптимально 3-4 подхода по 12-20 повторов, с акцентом на жжение в мышцах.

Что лучше — разгибания или приседания?
Они не конкурируют, а дополняют друг друга. Приседания — базовое движение, разгибания — изолированное для доработки.

Мифы и правда

  • Миф: разгибания убивают колени.

  • Правда: при здоровых суставах и правильной технике упражнение укрепляет связки.

  • Миф: это пустая трата времени, лучше делать только приседания.

  • Правда: разгибания дают нагрузку на ту часть квадрицепса, которая плохо работает в приседах.

  • Миф: упражнение подходит только новичкам.

  • Правда: его используют и профессиональные атлеты для добивания мышц.

3 интересных факта

  1. В физиотерапии разгибания используют для восстановления после операций на коленях.

  2. Варианты с удержанием без движения снижают нагрузку на суставы, но сохраняют эффект для мышц.

  3. Эспандеры позволяют полностью заменить тренажёр дома и стоят значительно дешевле.

Исторический контекст

Первые тренажёры для разгибания ног появились в США в середине XX века, когда начался бум бодибилдинга. Их активно использовали Арнольд Шварценеггер и другие атлеты "золотой эры" в зале Gold's Gym. Со временем упражнение перекочевало и в реабилитационные практики, став стандартом физиотерапии.

