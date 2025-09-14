Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания в зале
Приседания в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

15 минут в начале тренировки — и мышцы ног включаются по-новому

Фитнес-инструкторы рассказали, как сочетать тренировки ног с другими мышечными группами

Ноги — фундамент сильного и гармоничного тела. Это самая крупная группа мышц, куда входят не только бёдра, ягодицы и икры, но и множество мелких, которые играют ключевую роль в общей стабильности организма. Без проработки ног невозможно построить по-настоящему спортивное телосложение.

С чего начинается тренировка

Первая и самая важная часть "дня ног" — правильная разминка. Кардио или лёгкие приседания здесь не помогут. Нужно целенаправленно активировать мышцы, чтобы почувствовать их работу. Подойдут приседания с вытянутыми руками, выпады и упражнения с собственным весом.

Новичкам стоит выполнять тренировки под контролем тренера или хотя бы со страхующим партнёром. Ошибки в технике часто незаметны самому спортсмену, а именно они становятся причиной боли и травм.

Универсальной программы не существует

Мышцы быстро привыкают к нагрузке, поэтому одни и те же упражнения не стоит делать дольше 6-8 недель. Кроме того, выбор упражнений всегда зависит от оборудования зала. То, что работает для одного спортсмена, может быть бесполезным для другого.

Как сочетать с другими тренировками

Если вы тренируетесь 4 раза в неделю, лучший вариант — выделить отдельный день для ног.
При трёх тренировках можно совмещать проработку ног с плечами или руками.
Важно грамотно выстраивать график. Например, после тяжёлой тренировки спины (с тягами и подъёмами) не стоит качать ноги уже на следующий день. Организму нужно время для восстановления.

Свободные веса против тренажёров

Тренажёры помогают изолированно проработать мышцы и регулируют нагрузку, меняя угол постановки стоп. Но у них есть минус — отсутствует работа корпуса и стабилизаторов.

Поэтому опытным спортсменам лучше комбинировать: начинать со штанги и гантелей, а уже потом добавлять упражнения в тренажёрах. Полностью полагаться на тренажёры имеет смысл только новичкам или при проблемах с суставами.

Можно ли обойтись без приседаний?

Приседания — основа любого "дня ног". Они одновременно развивают силу и массу, подключают сразу несколько групп мышц и превосходят большинство упражнений по эффективности. Но при болях в коленях или пояснице приседания можно заменить — главное, делать это после консультации со специалистом, ведь часто причиной дискомфорта становится именно ошибка в технике.

Практическая схема тренировки

  • Разминка и активация — 10-15 минут простых упражнений с весом тела.
  • Силовые упражнения — начать с самых сложных (3-4 подхода по 8-9 повторов).
  • Изолирующие движения — добавить 2-3 упражнения по 12-15 повторений.
  • Финал — "забивающие" упражнения: выпады, прыжки, упражнения на икры.

Завершать тренировку обязательно стоит растяжкой и массажем с помощью ролика. Это не только улучшает гибкость, но и снижает риск травм.

Логика построения "дня ног" проста: сначала нагружаются крупные мышцы, а затем — второстепенные. Именно так достигается гармоничное развитие тела и создаются условия для роста силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка предплечий повышает силу хвата и эффективность упражнений — спортивные эксперты сегодня в 4:15

Эти упражнения на предплечья превращают слабый хват в стальную хватку

Сильные предплечья делают фигуру мощнее и помогают в базовых упражнениях. Разбираем мифы, анатомию и лучшие способы прокачки этой зоны.

Читать полностью » Учёные сообщили, что регулярное посещение сауны улучшает восстановление после спорта сегодня в 4:10

Жар против усталости: что скрывает привычка заходить в парилку после зала

Сауна после тренировки обещает ускоренное восстановление и даже помощь в снижении веса. Но насколько это реально подтверждают исследования?

Читать полностью » Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в пояснице сегодня в 3:50

Сидячая работа соревнуется с тяжёлым трудом — кто быстрее доведёт спину до боли

Боль в пояснице может настигнуть и офисного работника, и спортсмена. Разбираемся, как простая профилактика помогает сохранить здоровье спины.

Читать полностью » Фитнес-тренер Дарья Князева объяснила, как выполнять домашнюю кардиотренировку сегодня в 0:10

11 движений, которые прокачивают сердце лучше марафона

Простая домашняя кардиотренировка с элементами боевых искусств поможет развить выносливость, укрепить мышцы и зарядиться энергией.

Читать полностью » Физиотерапевт Энди Фата-Чан назвал 7 упражнений для оценки биологического возраста после 30 лет вчера в 22:07

За 30 и уже чувствуете усталость? Эти движения раскроют биологический возраст

Семь простых упражнений могут показать, стареет ли ваше тело быстрее или медленнее сверстников. Сможете выполнить их все?

Читать полностью » NASA тестирует персональные фитнес-программы для астронавтов в рамках проекта Cardiobreath на МКС вчера в 22:01

Спортзал на орбите работает на медицину: тренировки в невесомости помогают и Земле

На МКС спорт — не хобби, а необходимость. Как орбитальные тренировки и эксперименты помогают сохранить здоровье в космосе и на Земле?

Читать полностью » Австралийские учёные доказали прямое антираковое действие интенсивных тренировок сегодня в 21:55

Когда усталость спасает: почему интенсивные упражнения делают кровь токсичной для опухолей

Новое исследование показало: всего одна тренировка способна замедлить рост раковых клеток. Почему это работает и какие нагрузки эффективнее?

Читать полностью » Учёные из Японии: упражнения Рэй-хо помогают пожилым снизить риск падений вчера в 20:49

Самураи тренировались так сотни лет: сегодня это спасение для пожилых людей

Древняя самурайская практика может помочь пожилым людям укрепить ноги и снизить риск падений. Всё, что нужно — пять минут в день.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с ананасом и курицей получается вкусным при правильном приготовлении
Спорт и фитнес

Георгий Темичев: укрепляющая гимнастика и планка помогают при боли в тазобедренном суставе
Туризм

Кофейни в США стали пространством для общения и работы в городах
Садоводство

Когда дело касается пионов, редкость – это не только красота, но и выносливость
Питомцы

Ветеринары предупредили: поводок может вызвать стресс и травмы у кошек
Технологии

Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT
Авто и мото

Михаил Черников: электронные водительские удостоверения появятся в России в ближайшие годы
Садоводство

Садоводы используют соль для защиты потоса от вредителей и грибковых болезней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet