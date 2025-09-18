Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Секрет коленей без травм: упражнение, о котором забывают даже профи

Учёные: сгибания ног сидя эффективнее для задней поверхности бедра, чем лёжа

Сгибание ног в тренажёре — одно из самых популярных упражнений для проработки задней поверхности бедра. Оно помогает развить силу, увеличить объём мышц и укрепить связки, снижая риск травм. Эта группа включает бицепс бедра, полусухожильную и полуперепончатую мышцы, отвечающие за сгибание колена и разгибание тазобедренного сустава.

Зачем нужны сгибания ног

Сильные и развитые мышцы задней поверхности бедра делают движения устойчивее, помогают быстрее бегать и безопаснее прыгать. Кроме того, они отвечают за стабильность коленного сустава, защищая его от перегрузки.

Сгибания ног в тренажёре ценят не только бодибилдеры, но и спортсмены командных видов спорта: футболисты, теннисисты, баскетболисты. Для них сильные "хамстринги" — это меньше риск растяжений при резких стартах и остановках.

Упражнение подходит и тем, кто не хочет нагружать поясницу. В отличие от становой тяги, здесь работает только задняя поверхность бедра, а спина остаётся в безопасности.

Варианты выполнения

Есть два основных тренажёра для сгибания ног: сидя и лёжа.

  1. В положении лёжа человек располагается на скамье грудью и животом вниз, стопы заводит под валики и плавно сгибает колени.

  2. В положении сидя атлет фиксирует бёдра подушкой, а прямые ноги ставит на нижний валик. Держась за ручки, он сгибает колени, преодолевая сопротивление.

Исследования показывают, что сгибания сидя дают больший прирост мышц: в среднем +14% против +9% у варианта лёжа. Это объясняется тем, что в сидячем положении мышцы находятся в растянутом состоянии и получают более мощный стимул для роста.

Советы шаг за шагом

  1. Отрегулируйте высоту валиков. Они должны располагаться над пятками или чуть выше, но не на середине голени.

  2. В положении лёжа следите, чтобы колени не упирались в подушку.

  3. Всегда держите корпус неподвижным, напрягайте пресс и крепко держитесь за ручки.

  4. Двигайтесь медленно: поднимайте валик к бёдрам и также плавно опускайте его вниз.

  5. Работайте в диапазоне 10-12 повторений по 3-4 подхода. Вес подбирайте так, чтобы оставалось не более двух повторов "в запасе".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взрывной старт → нагрузка уходит на икры, а не на бёдра → выполняйте движение плавно.
  • Быстрое разгибание → мышцы не получают стимула для роста → контролируйте возврат.
  • Короткая амплитуда → снижается эффективность упражнения → сгибайте колени максимально глубоко.
  • Раскачка корпусом → нагрузка уходит с целевых мышц → фиксируйте туловище.

А что если тренажёра нет

Сгибания можно заменить альтернативами:

  • фитбол (сгибание ног лёжа с опорой пятками на мяч);
  • скандинавские скручивания;
  • тяга с резиновыми петлями, закреплёнными за голеностоп.

Эти варианты уступают по изоляции, но тоже хорошо нагружают заднюю поверхность бедра.

FAQ

Как выбрать тренажёр — сидя или лёжа?
Лучше начинать с сидячего варианта: мышцы работают в растянутом положении, что даёт больший рост.

Сколько стоит такой тренажёр для дома?
Базовые модели стоят от 25-30 тысяч рублей. Более профессиональные варианты с регулировками — от 60 тысяч.

Что лучше для задней поверхности бедра: становая тяга или сгибания ног?
Становая развивает силу комплексно, но нагружает спину. Сгибания — изолированное движение, лучше для проработки нижней части бицепса бедра.

Мифы и правда

  • Миф: сгибания ног нужны только бодибилдерам.
  • Правда: упражнение полезно всем, кто хочет защитить колени и повысить спортивную результативность.
  • Миф: это лёгкое упражнение без пользы.
  • Правда: при правильной технике оно нагружает мышцы не хуже базовых тяг.
  • Миф: сгибания портят колени.
  • Правда: при корректной регулировке тренажёра нагрузка безопасна и даже укрепляет связки.

Интересные факты

  1. В профессиональном футболе до 30% травм связаны с задней поверхностью бедра — регулярные сгибания снижают этот риск.

  2. В бодибилдинге упражнение часто используют как завершающее в день ног, чтобы "добить" мышцы.

  3. Современные тренажёры позволяют регулировать амплитуду движения, что делает нагрузку более точечной.

Исторический контекст

Тренажёры для сгибания ног появились в середине XX века вместе с ростом популярности бодибилдинга. Одним из первых их внедрил Джо Уэйдер, основатель системы тренировок "Weider System". Сегодня подобные устройства есть в каждом фитнес-клубе, а их конструкции стали значительно удобнее и безопаснее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: холодные ванны помогают снять воспаление и мышечную боль после тренировок сегодня в 15:50

Мышцы болят, но не зря: какие методы восстановления работают, а какие только мешают

Научно доказанные способы, которые помогут быстрее избавиться от боли в мышцах и вернуть энергию после тяжёлых нагрузок.

Читать полностью » Учёные: окклюзионные тренировки с лёгкими весами дают эффект тяжёлых нагрузок сегодня в 15:10

Эта японская методика делает мышцы больше, даже если вес смешной

Необычная техника, при которой мышцы тренируются в условиях кислородного дефицита, помогает развивать силу и выносливость даже без тяжёлых весов.

Читать полностью » Депутат Дмитрий Свищев предложил сделать Фёдора Смолова амбассадором кодекса этики сегодня в 14:10

Фёдор Смолов может избежать наказания, но стать примером для молодёжи

Депутат Дмитрий Свищев предложил необычное наказание для Фёдора Смолова после драки в "Кофемании": читать лекции молодым спортсменам об этике.

Читать полностью » Килиан Мбаппе: чем больше денег, тем больше проблем сегодня в 13:06

Французский форвард рассказал, как богатство рушит личные отношения

Килиан Мбаппе признался, что большие деньги приносят не только комфорт, но и трудности. Футболист рассказал, как богатство влияет на его отношения с близкими.

Читать полностью » Арина Соболенко провела вечер с Марией Шараповой и Дэвидом Бекхэмом сегодня в 12:02

Когда теннис встречается с футболом: неформальная встреча звёзд в одном зале

Арина Соболенко встретилась с Марией Шараповой и Дэвидом Бекхэмом на ужине, организованном пивным брендом. Все трое выступают амбассадорами компании.

Читать полностью » Михаил Дегтярев пригрозил Валерию Карпину возможной отставкой из-за спора о лимите сегодня в 11:01

Лимит на легионеров грозит обернуться отставкой главного тренера сборной

Михаил Дегтярев пригрозил Валерию Карпину увольнением за критику лимита на легионеров. Министр спорта намекнул, что согласование его кандидатуры в будущем под вопросом.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов прокомментировал заработки Александра Овечкина в России сегодня в 10:17

Лето в России приносит Овечкину больше, чем сезон в НХЛ

Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о доходах Александра Овечкина в России. Он назвал их результатом успехов форварда в НХЛ и примером для молодых игроков.

Читать полностью » Медики: никотин ускоряет сердцебиение, но мешает работе мышц и лёгких сегодня в 9:50

Курение и мышцы: где скрыт главный тормоз роста

Спорт и сигареты — совместимы ли они? Как курение влияет на выносливость, силу и восстановление организма. Научные данные без мифов.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Средняя цена отеля в районах Бангкока составляет от 3000 рублей за ночь
Технологии

Gemini стал самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США
Наука

В поясе Койпера астрономы зарегистрировали объект, не связанный с известным спутником Вейвот
Советы и рекомендации

Сомнолог Завалко: короткий дневной сон помогает восстановиться после бессонной ночи
Садоводство

Голубика на участке: кислая почва и дренаж обязательны для хорошего урожая
Питомцы

Поиск пропавшей собаки: действия в первые минуты и меры безопасности
Авто и мото

В Москве машино-место в паркинге De Luxe выставили за 30,5 млн рублей
Красота и здоровье

Аллерголог Морозова: аллергия может возникнуть в любом возрасте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet