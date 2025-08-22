Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят
Судороги в ногах — это внезапные и неконтролируемые мышечные спазмы, чаще всего в икрах, стопах или бедрах. Они могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и сопровождаться резкой болью.
Медики отмечают, что хотя такие спазмы обычно неопасны, иногда они указывают на более серьезные проблемы со здоровьем. По оценкам специалистов, до 60% взрослых хотя бы раз сталкивались с ночными судорогами, а среди детей и подростков этот показатель достигает 40%.
Кому они грозят чаще всего
С возрастом вероятность появления спазмов возрастает: сухожилия постепенно укорачиваются, и почти все люди старше 50 лет хотя бы раз испытывали судороги. Женщины страдают чаще мужчин: примерно 40% беременных отмечают мышечные спазмы, что связывают с дополнительной нагрузкой на организм.
Ночные спазмы
Судороги после сна могут проявляться сразу после пробуждения или даже разбудить человека. Частота зависит от индивидуальных особенностей: у одних они случаются раз в год, у других — почти каждую ночь. Особенно часто такие эпизоды наблюдаются в пожилом возрасте.
Основные причины
Иногда спазмы возникают без очевидных причин. Возможные механизмы включают:
- непроизвольные нервные импульсы,
- нарушение кровотока в мышцах,
- перегрузку или травмы,
- чрезмерные физические нагрузки.
Ночью их могут провоцировать:
- длительное сидение,
- работа или стояние на твердых поверхностях,
- неправильная осанка,
- сильные физические нагрузки,
- дефицит минералов,
- хронические болезни (например, почечная недостаточность или диабетическая нейропатия),
- а также прием некоторых лекарств, включая обезболивающие, седативные средства и препараты для химио- или иммунотерапии.
Когда это тревожный сигнал
Иногда судороги становятся "вторичными" — то есть выступают симптомом другой болезни. Медики отмечают, что они могут сопровождать такие состояния, как:
- сердечная недостаточность,
- цирроз печени,
- сахарный диабет,
- плоскостопие,
- низкий уровень калия,
- остеоартрит,
- болезнь Паркинсона,
- заболевания периферических артерий и нервной системы.
Если спазмы происходят регулярно, стоит обратиться к врачу для диагностики.
Что помогает при судорогах
Врачи рекомендуют:
- мягкую растяжку мышц (например, потянуть носки стопы на себя или подтянуть ногу к ягодицам),
- массаж напряженной области,
- встать на ноги и прижать стопу к полу,
- походить, чтобы разогнать кровь,
- приложить тепло или, наоборот, холодный компресс,
- при необходимости принять ибупрофен или парацетамол,
- после снятия боли приподнять ногу.
Полезные упражнения
При судороге икроножных мышц помогает выпрямить ногу и потянуть пальцы стопы на себя. Дополнительный прием — походить на пятках несколько минут.
Добавки
Универсального средства от судорог не существует. Тем не менее специалисты отмечают, что некоторым людям помогают витамины группы B и магний.
