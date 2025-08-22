Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Судороги в ногах — это внезапные и неконтролируемые мышечные спазмы, чаще всего в икрах, стопах или бедрах. Они могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и сопровождаться резкой болью.

Медики отмечают, что хотя такие спазмы обычно неопасны, иногда они указывают на более серьезные проблемы со здоровьем. По оценкам специалистов, до 60% взрослых хотя бы раз сталкивались с ночными судорогами, а среди детей и подростков этот показатель достигает 40%.

Кому они грозят чаще всего

С возрастом вероятность появления спазмов возрастает: сухожилия постепенно укорачиваются, и почти все люди старше 50 лет хотя бы раз испытывали судороги. Женщины страдают чаще мужчин: примерно 40% беременных отмечают мышечные спазмы, что связывают с дополнительной нагрузкой на организм.

Ночные спазмы

Судороги после сна могут проявляться сразу после пробуждения или даже разбудить человека. Частота зависит от индивидуальных особенностей: у одних они случаются раз в год, у других — почти каждую ночь. Особенно часто такие эпизоды наблюдаются в пожилом возрасте.

Основные причины

Иногда спазмы возникают без очевидных причин. Возможные механизмы включают:

непроизвольные нервные импульсы,

нарушение кровотока в мышцах,

перегрузку или травмы,

чрезмерные физические нагрузки.

Ночью их могут провоцировать:

длительное сидение,

работа или стояние на твердых поверхностях,

неправильная осанка,

сильные физические нагрузки,

дефицит минералов,

хронические болезни (например, почечная недостаточность или диабетическая нейропатия),

а также прием некоторых лекарств, включая обезболивающие, седативные средства и препараты для химио- или иммунотерапии.

Когда это тревожный сигнал

Иногда судороги становятся "вторичными" — то есть выступают симптомом другой болезни. Медики отмечают, что они могут сопровождать такие состояния, как:

сердечная недостаточность,

цирроз печени,

сахарный диабет,

плоскостопие,

низкий уровень калия,

остеоартрит,

болезнь Паркинсона,

заболевания периферических артерий и нервной системы.

Если спазмы происходят регулярно, стоит обратиться к врачу для диагностики.

Что помогает при судорогах

Врачи рекомендуют:

мягкую растяжку мышц (например, потянуть носки стопы на себя или подтянуть ногу к ягодицам),

массаж напряженной области,

встать на ноги и прижать стопу к полу,

походить, чтобы разогнать кровь,

приложить тепло или, наоборот, холодный компресс,

при необходимости принять ибупрофен или парацетамол,

после снятия боли приподнять ногу.

Полезные упражнения

При судороге икроножных мышц помогает выпрямить ногу и потянуть пальцы стопы на себя. Дополнительный прием — походить на пятках несколько минут.

Добавки

Универсального средства от судорог не существует. Тем не менее специалисты отмечают, что некоторым людям помогают витамины группы B и магний.