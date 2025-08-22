Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:50

Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Врачи назвали основные причины судорог в ногах и когда они опасны

Судороги в ногах — это внезапные и неконтролируемые мышечные спазмы, чаще всего в икрах, стопах или бедрах. Они могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и сопровождаться резкой болью.

Медики отмечают, что хотя такие спазмы обычно неопасны, иногда они указывают на более серьезные проблемы со здоровьем. По оценкам специалистов, до 60% взрослых хотя бы раз сталкивались с ночными судорогами, а среди детей и подростков этот показатель достигает 40%.

Кому они грозят чаще всего
С возрастом вероятность появления спазмов возрастает: сухожилия постепенно укорачиваются, и почти все люди старше 50 лет хотя бы раз испытывали судороги. Женщины страдают чаще мужчин: примерно 40% беременных отмечают мышечные спазмы, что связывают с дополнительной нагрузкой на организм.

Ночные спазмы
Судороги после сна могут проявляться сразу после пробуждения или даже разбудить человека. Частота зависит от индивидуальных особенностей: у одних они случаются раз в год, у других — почти каждую ночь. Особенно часто такие эпизоды наблюдаются в пожилом возрасте.

Основные причины
Иногда спазмы возникают без очевидных причин. Возможные механизмы включают:

  • непроизвольные нервные импульсы,
  • нарушение кровотока в мышцах,
  • перегрузку или травмы,
  • чрезмерные физические нагрузки.

Ночью их могут провоцировать:

  • длительное сидение,
  • работа или стояние на твердых поверхностях,
  • неправильная осанка,
  • сильные физические нагрузки,
  • дефицит минералов,
  • хронические болезни (например, почечная недостаточность или диабетическая нейропатия),
  • а также прием некоторых лекарств, включая обезболивающие, седативные средства и препараты для химио- или иммунотерапии.

Когда это тревожный сигнал
Иногда судороги становятся "вторичными" — то есть выступают симптомом другой болезни. Медики отмечают, что они могут сопровождать такие состояния, как:

  • сердечная недостаточность,
  • цирроз печени,
  • сахарный диабет,
  • плоскостопие,
  • низкий уровень калия,
  • остеоартрит,
  • болезнь Паркинсона,
  • заболевания периферических артерий и нервной системы.

Если спазмы происходят регулярно, стоит обратиться к врачу для диагностики.

Что помогает при судорогах
Врачи рекомендуют:

  • мягкую растяжку мышц (например, потянуть носки стопы на себя или подтянуть ногу к ягодицам),
  • массаж напряженной области,
  • встать на ноги и прижать стопу к полу,
  • походить, чтобы разогнать кровь,
  • приложить тепло или, наоборот, холодный компресс,
  • при необходимости принять ибупрофен или парацетамол,
  • после снятия боли приподнять ногу.

Полезные упражнения
При судороге икроножных мышц помогает выпрямить ногу и потянуть пальцы стопы на себя. Дополнительный прием — походить на пятках несколько минут.

Добавки
Универсального средства от судорог не существует. Тем не менее специалисты отмечают, что некоторым людям помогают витамины группы B и магний.

