Левшей считали особенными из-за одной способности: она и породила миф об их высоком IQ

Когнитивный потенциал человека не зависит от того, является ли он левшой или правшой, заявила невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины НИУ БелГУ Галина Калмыкова. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт пояснила, что представление о врожденном интеллектуальном превосходстве леворуких людей — это распространенный миф, не имеющий под собой твердой доказательной базы.

Различия в работе мозга между левшами и правшами связаны не с уровнем интеллекта, а с особенностями межполушарного взаимодействия. По словам специалиста, левши нередко демонстрируют признаки амбидекстрии, что позволяет им эффективнее задействовать оба полушария. При этом существенной разницы в итоговой продуктивности мышления не наблюдается. В медицине нередко фиксируются случаи, когда рассеянное внимание или другие когнитивные сбои возникают независимо от ведущей руки.

"Высокий когнитивный потенциал встречается и у правшей, и у левшей. Просто среди леворуких больше тех, кто обладает амбидекстрией — способностью использовать оба полушария. Возможно, именно это создает иллюзию их преимущества. Но по сути они такие же люди, просто пишущие другой рукой", — отметила она.

Современные методики саморазвития часто предлагают правшам тренировать левую руку для стимуляции правого полушария, которое традиционно считается "художественным" и резервным. У правшей же доминирует левое полушарие, отвечающее за рациональность, праксис и гнозис. Однако специалисты подчеркивают, что любые попытки развить новые навыки должны опираться на понимание общего состояния организма. Например, важно учитывать, как недостаток сна влияет на функциональные возможности нейронов.

"Считается, что у праворуких людей доминирует левое полушарие — оно отвечает за рациональное мышление, речь, праксис и гнозис. Правое же полушарие воспринимается как образное, творческое, резервное", — пояснила невролог.

Калмыкова подчеркнула, что для окончательных выводов о превосходстве того или иного типа доминирования необходимы масштабные исследования с репрезентативными выборками. Пока же подобные утверждения остаются на уровне гипотез и частных мнений.

В то же время поддержание здоровья нервной системы требует комплексного подхода, включая контроль рациона, так как избыток сладкого для интеллекта может стать негативным фактором. Также на ясность ума влияют гормональные нарушения, способные снижать остроту мышления. Эксперты также напоминают, что для сохранения ясности мысли критически важна когнитивная гибкость, позволяющая мозгу адаптироваться к новым задачам.

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