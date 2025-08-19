Левши не творцы, а правши не консерваторы: как наука развенчивает стереотипы

Долгое время считалось, что левши обладают особым творческим мышлением. Однако новое исследование Корнеллского университета опровергает этот стереотип. Учёные не нашли доказательств, что левши справляются с тестами на дивергентное мышление лучше правшей.

Что показало исследование?

Специалисты проанализировали почти тысячу научных работ, опубликованных с 1900 года. В финальную выборку вошли 17 статей, соответствующих строгим критериям.

Результаты оказались неожиданными:

в стандартных тестах на креативность левши не превзошли правшей.

в некоторых случаях правши показали даже лучшие результаты.

Учёные связывают миф о "творческих левшах" с культурными стереотипами.

Почему этот миф так живуч?

Исследователи отмечают, что популярность идеи о связи леворукости и гениальности объясняется несколькими факторами:

выборочное внимание: Среди художников и музыкантов действительно больше левшей, но это не значит, что все они креативнее.

культурные ассоциации: Творчество часто связывают с душевными страданиями, а левшей — с нестандартностью.