Информация о конфликте мужду находящимся в СИЗО "Лефортово" обвиняемым в теракте в "Крокусе сити холле" Далерджоном Мирзоевым* и сотрудником изолятора является недостоверной. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.
Ранее "Московский комсомолец" писал, что в исправительном учреждении во время дежурной проверки камерф произошла стычка заключённого Мирзоева* и одного из сотрудников.
"Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") является недостоверной", - говорится в релизе ведомства.
Пресс-бюро подчёркивает, что заключённые в "Лефортово" содержатся в строгом соответствии с законом, а всё общение с персоналом фиксируется видеорегистраторами.
Фото: commons. wikimedia.org/Rodw (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
*Включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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