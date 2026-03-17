Лед трещит по швам: в Кузбассе ликвидируют переправу через реку Томь перед приходом большой воды

В кузбасском поселке Бородино экстренные службы закрывают ледовую переправу через реку Томь. Решение принято администрацией города в связи с приближающимся потеплением и подготовкой к пропуску весенних вод. Завтра, 24 марта, специалисты приступят к искусственному разрушению ледового полотна при помощи контролируемых взрывов. Это стандартная процедура, необходимая для предотвращения опасных последствий в период активного таяния льда.

Причины принудительного разрушения льда

Буровзрывные работы на Томи проводятся для того, чтобы контролировать динамику движения ледовых масс. Когда река начинает "просыпаться", крупные льдины могут скапливаться в узких местах, образуя массивные заторы, которые по физике процесса резко повышают уровень воды вверх по течению.

Если вовремя не разрыхлить структуру льда, риск подтопления прибрежных зон возрастает многократно. Специалисты используют точечные заряды, чтобы превратить монолитное покрытие в мелкую крошку, которая беспрепятственно пройдет по руслу во время паводка.

Транспортная связь с поселком Тутуяс

Для жителей поселка Тутуяс закрытие переправы означает окончание работы единственного прямого пути в город. Весь зимний период именно это инженерное сооружение обеспечивало бесперебойное сообщение между населенными пунктами.

Теперь логистика жителей региона претерпит серьезные изменения, так как привычный маршрут станет недоступен до полного очищения реки и запуска летних способов переправы.

Организация безопасности на переправе

Процесс ликвидации ледовой дороги проходит под строгим контролем городских властей и профильных ведомств. Проведение взрывных работ 24 марта требует от местных жителей соблюдения дистанции и мер предосторожности вблизи акватории реки.

Целью этих мероприятий остается комплексная защита инфраструктуры Бородино и Тутуяса от весеннего половодья. Инженерная корректировка естественных природных процессов позволяет минимизировать ущерб, который может нанести стихия в период активного разрушения ледового покрова.