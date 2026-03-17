Зимник, Ледовая переправа через реку Лена, Покровск 29.12.2025
© commons.wikimedia.org by SmallSonMarex is licensed under CC0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 14:27

Лед трещит по швам: в Кузбассе ликвидируют переправу через реку Томь перед приходом большой воды

В кузбасском поселке Бородино экстренные службы закрывают ледовую переправу через реку Томь. Решение принято администрацией города в связи с приближающимся потеплением и подготовкой к пропуску весенних вод. Завтра, 24 марта, специалисты приступят к искусственному разрушению ледового полотна при помощи контролируемых взрывов. Это стандартная процедура, необходимая для предотвращения опасных последствий в период активного таяния льда.

Причины принудительного разрушения льда

Буровзрывные работы на Томи проводятся для того, чтобы контролировать динамику движения ледовых масс. Когда река начинает "просыпаться", крупные льдины могут скапливаться в узких местах, образуя массивные заторы, которые по физике процесса резко повышают уровень воды вверх по течению.

Если вовремя не разрыхлить структуру льда, риск подтопления прибрежных зон возрастает многократно. Специалисты используют точечные заряды, чтобы превратить монолитное покрытие в мелкую крошку, которая беспрепятственно пройдет по руслу во время паводка.

Транспортная связь с поселком Тутуяс

Для жителей поселка Тутуяс закрытие переправы означает окончание работы единственного прямого пути в город. Весь зимний период именно это инженерное сооружение обеспечивало бесперебойное сообщение между населенными пунктами.

Теперь логистика жителей региона претерпит серьезные изменения, так как привычный маршрут станет недоступен до полного очищения реки и запуска летних способов переправы.

Организация безопасности на переправе

Процесс ликвидации ледовой дороги проходит под строгим контролем городских властей и профильных ведомств. Проведение взрывных работ 24 марта требует от местных жителей соблюдения дистанции и мер предосторожности вблизи акватории реки.

Целью этих мероприятий остается комплексная защита инфраструктуры Бородино и Тутуяса от весеннего половодья. Инженерная корректировка естественных природных процессов позволяет минимизировать ущерб, который может нанести стихия в период активного разрушения ледового покрова.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.

Читайте также

Контроль на границе: на границе Хакасии развернули скрытный щит от опасных инфекций вчера в 13:21

На оживленной федеральной трассе заработал специализированный пункт досмотра, через который вынуждены проходить все машины с грузами животного происхождения.

Читать полностью » Технический гений на службе у зла: одна сим-ферма в Калининграде помогла мошенникам обойти защиту банков вчера в 13:07
Подпольная ферма в квартире ожила: инженер из Красноярска обеспечивал мошенникам обход банковских блокировок

Инженер-связист из Красноярска попал под суд после того, как организовал дома тайную техническую базу для обслуживания преступных группировок.

Читать полностью » Женщина за барной стойкой: как красноярская предпринимательница покоряет мир общепита 15.03.2026 в 21:14

История о том, как красноярская предпринимательница создала атмосферный бар и трансформировала общепит.

Читать полностью » Соседство ям и луж: Красноярск погружается в дебри дорожных проблем после весеннего оттепеля 15.03.2026 в 21:09

Красноярцы бьют тревогу по поводу ям на дорогах, которые стали настоящей ловушкой для автомобилей.

Читать полностью » Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса 14.03.2026 в 13:32

В Красноярске пройдет акция по бесплатной флюорографии, которая обеспечит доступ к ранней диагностике для всех жителей.

Читать полностью » Пустыри превращаются в эпицентры силы: в сибирской глубинке затеяли масштабную спортивную стройку 14.03.2026 в 13:29

В Красноярском крае стартовал масштабный проект по обновлению среды для активного отдыха, который затронет десятки населенных пунктов и изменит привычный досуг.

Читать полностью » Доверие в цифровую эпоху — как жители Омской области попадают в ловушки кибермошенников 14.03.2026 в 13:26

Жители Омской области продолжают терять огромные суммы из-за действий кибермошенников, которых становится все больше.

Читать полностью » Телемедицина выходит на новый уровень: пилотный проект в Новосибирске охватывает все поликлиники 14.03.2026 в 13:25

В Новосибирской области активно внедряется телемедицина, позволяя пациентам получать консультации удаленно.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Батареи ждут команды: когда в домах Екатеринбурга окончательно отключат подачу тепла
Наука
Биография планеты в одном булыжнике: обычный чёрный камень заговорил после десятилетий молчания
Общество
Когда эмоции накрыли с головой: эта техника поможет быстро вернуть контроль над собой
ПФО
Сладкая жизнь по карману: в Марий Эл оказался самый дешёвый сахар
Красота и здоровье
Цифры в анализах не совпадают с самочувствием: в каких случаях беспокоиться не стоит
СКФО
Родной язык на грани тишины: школьная программа Северной Осетии готовится к масштабным переменам
Авто и мото
Экономия на шинах оборачивается проблемами: где можно сэкономить, а где не стоит
ПФО
Деревня-призрак исчезла навсегда: власти Удмуртии поставили финальную точку в истории
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

