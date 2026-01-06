Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Певек Чукотка
Певек Чукотка
© commons.wikimedia.org by Dimulechka 79 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:34

Ледовая ловушка сработала внезапно: теплоход остановился в Беринговом море и ждёт помощи

Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС

Теплоход оказался заблокирован льдами в акватории Берингова моря у берегов Чукотки — ситуация привлекла внимание надзорных органов, но угрозы для людей нет. Об этом сообщает ДВ-РОСС. Судно застряло недалеко от поселка Беринговский, и в настоящее время предпринимаются меры для его эвакуации из ледового плена.

Где и когда теплоход оказался в ледовой ловушке

По данным ДВ-РОСС, теплоход оказался заблокирован льдами в акватории Берингова моря рядом с Чукоткой. Судно находится недалеко от поселка Беринговский. Уточняется, что происшествие произошло в зоне, где в зимний период ледовая обстановка может резко осложняться, создавая риск остановки судоходства.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что теплоход застрял 4 января. При этом экипаж находится в безопасности, а угрозы для жизни и здоровья людей нет. Информация о возможных повреждениях судна или необходимости медицинской помощи членам экипажа не приводится.

Какие меры предпринимаются и кто контролирует ситуацию

Как уточнили в надзорном ведомстве, компания-фрахтователь предпринимает необходимые шаги для эвакуации теплохода. Речь идет о действиях, направленных на вывод судна из ледовой зоны и восстановление движения. Подробности о задействованных силах и сроках проведения работ не раскрываются, однако подчеркивается, что процесс находится в активной фазе.

Контроль за развитием ситуации осуществляет Магаданская транспортная прокуратура. Ведомство следит за тем, как выполняются необходимые мероприятия и соблюдаются ли требования безопасности. Подобный надзор используется в случаях, когда инциденты на воде требуют оценки действий перевозчиков и обеспечения защиты интересов экипажа.

Погодный фон на Дальнем Востоке: мороз без осадков

В заметке также приводится прогноз на 6 января для Владивостока и Приморья. Во Владивостоке ожидается погода без осадков, температура воздуха составит -6…-8°С. В Приморье также без осадков, -4…-9°С, а на севере региона температура опустится до -12…-17°С.

Такие условия характерны для зимнего сезона на Дальнем Востоке и могут влиять на общую ледовую ситуацию в морской акватории. При этом в сообщении подчеркивается, что, несмотря на сложившуюся обстановку, угрозы для людей на борту застрявшего судна нет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС вчера в 3:36
Запрет так и не пришёл, но тревога осталась: праворульным машинам могут усложнить жизнь в 2026 году

Глава Росстандарта заявил, что запрета праворульных авто в России не планируют, но изменения в ГОСТах в 2026 году могут усложнить подтверждение норм.

Читать полностью » Ребёнок умер от переохлаждения после провала снегохода под лёд — СтарХит 04.01.2026 в 13:31
Техника не была зарегистрирована — а выезд на лёд стал смертельным: ребёнок погиб после провала снегохода

Катание по льду залива Лаврентия закончилось гибелью ребёнка: снегоход провалился под воду. Что известно о деле и подозреваемом?

Читать полностью » Мошенники блокируют счета через звонки в банк и шантажируют жертв — МВД 03.01.2026 в 3:58
Простой запрос — и всё будет заблокировано: как мошенники используют банковские манипуляции

В России мошенники используют новые схемы для блокировки банковских счетов. Впоследствии они шантажируют жертв, требуя выполнения условий для отмены блокировки.

Читать полностью » Турпоток из Китая в Приморье вырос на 26% после введения безвиза — ТАСС 03.01.2026 в 3:43
Туризм на подъёме: как безвизовый режим для китайцев перевернул туристический поток в Приморье

Туристический поток из Китая в Приморский край увеличился на 26% после введения безвизового режима. Приморье готовится к росту туризма и улучшению инфраструктуры.

Читать полностью » В Сахалинском курорте открыта вакансия инструктора по лыжам до 200 тыс. — АБН24 02.01.2026 в 11:34
Работа в горном курорте: как стать инструктором и зарабатывать до 200 тыс. рублей на Сахалине

В России открываются вакансии с высокими зарплатами: от инструктора на Сахалине до аниматора в Москве.

Читать полностью » Ребёнок в Благовещенске лишился пальцев из-за найденной пиротехники — Лента.ру 02.01.2026 в 9:25
Нашёл игрушку — получил травму на всю жизнь: опасность, которую недооценивают родители

В Благовещенске ребёнок получил тяжёлые травмы из-за неразорвавшихся фейерверков. Происшествие вновь подняло вопрос о скрытой опасности пиротехники после праздников.

Читать полностью » Холод в палатах детской больницы во Владивостоке вызвал проверку Минздрава — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Лечение на холоде: родители забили тревогу из-за условий в детском стационаре

Родители пожаловались на холод в детской больнице Владивостока, где лечат пневмонию и бронхиты. Минздрав края взял ситуацию под контроль.

Читать полностью » Запуск горнолыжного курорта в Арсеньеве прошёл с перебоями в сервисе — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Трассы открыты, настроение скользит: первые дни курорта пошли не по плану

Запуск обновлённого курорта в Арсеньеве начался с очередей и проблем — туристы остались без проката и с трудным подъездом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Салехард, Надым и Архангельск вошли в список городов с положительным туристическим опытом — соцсети
Наука
У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru
Садоводство
Холодные ночи стимулируют рост корней у рассады томатов — садоводы
Питомцы
Лазерные указки вызывают стресс у некоторых кошек — фелинологи
Красота и здоровье
Цельное молоко проходит минимальную обработку — диетолог Понс
Дом
Философия хюгге формирует уют в скандинавских интерьерах — дизайнеры
Еда
Нерка, запечённая стейками в духовке, сохраняет сочность при температуре 200 °C — повар
Спорт и фитнес
Задержка воды способна менять массу тела до 5% за сутки — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet