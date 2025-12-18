Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:20

Ледниковая катастрофа: как сокращение ледников в Альпах угрожает туризму и местной экономике

Угроза исчезновения ледников в Альпах ставит под вопрос будущее горнолыжных курортов — Турпром

Альпы столкнутся с угрозой массового исчезновения ледников в ближайшие десятилетия, что может привести к серьезным последствиям для туризма в регионе. Прогнозы ученых, проведенных в Швейцарии, свидетельствуют о том, что уже в 2033 году начнется "пик вымирания ледников", когда ежегодные потери ледяного покрова достигнут максимума. Об этом сообщает Турпром.

Угроза для ледников и туризма

По данным исследования, к 2100 году, если глобальная температура повысится всего на 1,5°C, из примерно 3000 альпийских ледников останется лишь около 430. В случае повышения температуры на 2,7°C этот показатель сократится до 110 ледников, а при потеплении на 4°C — останется всего 20 ледников.

Ведущий автор исследования, Ландер Ван Трихт из Цюрихского технологического института, предупреждает о серьезных последствиях для туристической индустрии: "Когда ледник полностью исчезает, это может оказать серьезное воздействие на туризм в долине". Многие горнолыжные курорты зависимы от ледников для стабильного снежного покрова, особенно в межсезонье.

Риски для горнолыжных курортов

Отсутствие снега, сокращение срока катания и необходимость искусственного оснежения ставят под угрозу целый ряд популярных курортов. Прогнозы, основанные на глобальных климатических моделях, показывают, что в Альпах, Скалистых горах и других горных регионах мира ледники продолжат исчезать, что приведет к сокращению продолжительности зимнего сезона.

Эксперты предупреждают, что курорты, расположенные на небольшой высоте, такие как Куршевель, Шамони и Церматт, особенно уязвимы к изменениям климата. Эти курорты активно используют системы искусственного оснежения, но это требует значительных затрат энергии и воды.

Меры по сохранению туризма

Исследования подчеркивают необходимость срочных и масштабных мер по борьбе с изменением климата. Эксперты предлагают внедрять экологически устойчивые методы управления курортами, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу и сохранить альпийские ледники для будущих поколений.

"Ожидается, что в этих регионах более половины всех ледников исчезнут в течение следующих 10-20 лет", — предупреждает доктор Ван Трихт.

Для того чтобы сохранить горнолыжный туризм, потребуется адаптироваться к новым условиям и внедрять инновационные методы управления.

