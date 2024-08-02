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Science: ледники тропических Анд достигли минимального размера за 11700 лет
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Тревожные сигналы из Анд: ледники исчезают с беспрецедентной скоростью

Science: ледники тропических Анд достигли минимального размера за 11700 лет

Ледники в тропических Андах сокращаются до минимальных размеров с момента окончания последнего ледникового периода около 11 700 лет назад.

Это указывает на то, что тропические Анды стали первым известным регионом в мире, преодолевшим этот порог из-за глобального потепления, предвещая будущее других ледников по всему миру.

Исследование, проведенное Университетом Висконсин-Мэдисон, Бостонским колледжем и Университетом Тулейна, анализировало геохимию коренных пород в районах, подвергшихся таянию за последние несколько десятилетий. Команда искала изотопы бериллия-10 и углерода-14, которые накапливаются в обнажённых горных породах.

Результаты показали "удивительно низкие" концентрации этих изотопов, что свидетельствует о недавнем обнажении коренных пород вследствие таяния ледников. Это убедительно доказывает, что таяние льда, а не эрозия, является причиной обнажения коренных пород, сообщает Science.

Ледники Анд служат "канарейкой в угольной шахте", сигнализируя о потенциальных изменениях в других регионах. Ледники чувствительны к изменениям климата, и их уменьшение в Андах указывает на будущее других областей, таких как Запад США, где также возможно исчезновение льда.

Фото: commons.wikimedia.org/Alejandro Dau (Creative Commons Attribution-Like Sharing 4.0)

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