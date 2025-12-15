Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет

Простуда — это одно из самых распространённых заболеваний, и её продолжительность обычно составляет 7-10 дней. Однако кашель и заложенность носа могут сохраняться до двух недель. На скорость выздоровления влияет множество факторов, включая образ жизни, наличие хронических заболеваний и эффективность работы иммунной системы. Но, как показывают исследования, важную роль в ускорении выздоровления играет наш рацион.

Роль цинка в борьбе с простудой

На основе многочисленных исследований учёные пришли к выводу, что цинк может существенно ускорить процесс выздоровления при простуде. Так, исследование Мичиганского университета показало, что люди, принимавшие леденцы с цинком, болели на три дня меньше. В другом исследовании, проведённом Хельсинским университетом, было установлено, что цинк сокращает продолжительность болезни на два дня.

"Интерес к цинковым леденцам для лечения простуды возник, когда симптомы простуды у 3-летней девочки с лейкемией исчезли в течение нескольких часов после того, как она медленно рассосала терапевтическую таблетку цинка", — отмечается в исследовании, опубликованном в журнале JRSM Open.

Цинк помогает вырабатывать клетки иммунной системы, которые борются с микробами, вызывающими простуду. Он активизирует механизмы защиты организма и способствует более быстрому восстановлению.

История о цинковых леденцах

Особое внимание привлек случай с девочкой, у которой симптомы простуды исчезли после того, как она рассосала таблетку цинка, а не проглотила её, как обычно предписывалось. Это наблюдение побудило её отца, Джорджа Эби, провести первое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование цинковых леденцов, которое подтвердило, что этот метод действительно помогает сократить продолжительность симптомов простуды.

"Это действительно сократило продолжительность симптомов обычной простуды примерно на два-три дня. Я был потрясен результатом", — признавался в интервью NPR профессор Мичиганского университета Джеймс Фицджеральд.

Рекомендации по потреблению цинка

Хотя цинк не может предотвратить простуду, его достаточное потребление может значительно уменьшить продолжительность заболевания. Важно знать, что суточная потребность в цинке различна для разных групп людей:

Для женщин — 8 мг

Для мужчин — 11 мг

Для беременных — 11 мг

Для кормящих — 12 мг

Для детей от 7 месяцев до 3 лет — 3 мг

Для детей от 4 до 8 лет — 5 мг

Для детей от 9 до 13 лет — 8 мг

При некоторых болезнях потребность в цинке может увеличиваться, однако верхний предел потребления этого минерала составляет 40 мг в день.

Продукты, богатые цинком

Наш организм не накапливает цинк, но его можно получать через питание, без добавок. Лидером по содержанию цинка являются устрицы: всего 85 г этих моллюсков содержат 28,2 мг цинка. Однако можно восполнить суточную норму и другими продуктами:

Жареная говядина, 85 г — 3,8 мг

Жареные тыквенные семечки, 28 г — 2,2 мг

Овсяные хлопья, 1 стакан — 2,3 мг

Грудка индейки запечённая, 85 г — 1,5 мг

Сыр чеддер, 42 г — 1,5 мг

Сырые кешью, 40 г — 1,4 мг

Отварные креветки, 85 г — 1,4 мг

Отварная чечевица, ½ стакана — 1,3 мг

Греческий йогурт — 1 мг

Яйцо куриное — 0,6 мг

1 ломтик цельнозернового хлеба — 0,6 мг

Чтобы цинк лучше усваивался, рекомендуется добавлять в рацион продукты, богатые витамином С. А вот с продуктами, содержащими кальций и железо, цинк лучше не сочетать, так как это может снижать его усвоение.