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Глыба льда рухнула на рабочего во время чистки крыши в Подмосковье
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  • Опубликована сегодня в 18:21

Глыба льда рухнула на рабочего во время чистки крыши в Подмосковье

Огромный кусок льда упал с крыши дома по адресу: город Щёлково, улица 1-й Советский переулок. Инцидент произошёл днём. Рабочие находились на крыше и счищали оттуда снег и наледь, внизу стоял их коллега и контролировал, чтобы ни на кого из прохожих не свалился лёд.

В итоге, пласт снега пробил навес над подъездом и обрушился на 63 летнего рабочего. От полученных травм пострадавший скончался.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, в январе этого года, упавший лёд с крыши травмировал женщину. Инцидент произошёл на Западе Москвы. Женщине удалось выжить, её госпитализировали.

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