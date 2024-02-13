Огромный кусок льда упал с крыши дома по адресу: город Щёлково, улица 1-й Советский переулок. Инцидент произошёл днём. Рабочие находились на крыше и счищали оттуда снег и наледь, внизу стоял их коллега и контролировал, чтобы ни на кого из прохожих не свалился лёд.

В итоге, пласт снега пробил навес над подъездом и обрушился на 63 летнего рабочего. От полученных травм пострадавший скончался.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, в январе этого года, упавший лёд с крыши травмировал женщину. Инцидент произошёл на Западе Москвы. Женщине удалось выжить, её госпитализировали.