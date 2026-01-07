Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikipedia by ИринаЯ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:34

Лёд не выдержал веса: три машины ушли под воду, когда рыбаки не рассчитали прочность льда

В Приморском крае три автомобиля оказались под водой после выезда на лёд – SHOT

Три автомобиля провалились под лёд в Приморском крае, когда местные рыбаки не рассчитали его прочность. Инцидент произошел утром в районе посёлка Тавричанка. Об этом сообщает издание SHOT, ссылаясь на очевидцев события.

Неудачный выезд на лёд

По информации свидетелей, лёд на водоёме не выдержал веса минимум трёх автомобилей, на которых рыбаки приехали на место ловли. Все машины, по неизвестной причине, оказались под водой. В момент происшествия люди успели вовремя покинуть свои транспортные средства, и, к счастью, никто не пострадал.

Влияние погодных условий и меры предосторожности

Эксперты предупреждают, что в зимний период прочность льда может изменяться из-за колебаний температуры и других факторов. Слишком раннее или позднее выходы на лёд, а также большое количество людей и транспортных средств, могут привести к трагическим последствиям. На месте происшествия работают экстренные службы, которые предпринимают все необходимые меры для извлечения автомобилей из воды.

