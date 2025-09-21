Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:40

Лёд дышит и двигается: циклы тайных озёр Антрактиды меняют скорость движения материка к океану

Исследование Nature Communications: спутник CryoSat выявил десятки ранее неизвестных подлёдных озёр в Антарктиде

Антарктида — самый большой ледяной массив планеты, но под её поверхностью скрывается удивительный и до конца не изученный мир. Под километрами льда находятся сотни подлёдных озёр, которые играют ключевую роль в динамике ледникового щита и напрямую влияют на уровень мирового океана.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, расширило представления учёных о масштабах этого феномена. Используя данные спутника CryoSat Европейского космического агентства, специалисты выявили 85 ранее неизвестных озёр, расположенных глубоко под ледяной поверхностью. Теперь общее число известных субгляциальных водоёмов в Антарктиде превысило 230.

Почему это важно

Активные подлёдные озёра периодически наполняются и опустошаются, а их циклы длятся от месяцев до лет. Это даёт редкую возможность заглянуть в процессы, происходящие на самом основании ледникового щита. Изменение уровня воды влияет на скольжение льда по поверхности материка, что в перспективе способно ускорять его движение к океану.

"Наблюдать за процессами заполнения и опустошения субгляциальных озёр чрезвычайно сложно, особенно учитывая, что они занимают несколько месяцев или лет", — пояснила ведущий автор исследования, докторант Университета Лидса Салли Уилсон.

Как работает CryoSat

Спутник CryoSat уже более десяти лет фиксирует изменения толщины полярного льда и колебания высоты ледниковых щитов. Его радиолокатор позволяет регистрировать, как поверхность поднимается и опускается по мере заполнения и опустошения скрытых озёр.

Подлёдниковая талая вода образуется за счёт тепла от коренной породы и энергии трения, возникающего при движении льда. Скопившаяся вода снижает трение и облегчает скольжение ледника к океану.

Сравнение типов субгляциальных озёр

Тип озера Особенности Пример Потенциальные последствия
Активные Заполняются и опустошаются циклами Мелкие системы, объединённые в сети Ускорение движения льда
Стабильные Сохраняют объём тысячелетиями Восток (5000-65 000 км³) Влияют на глобальную стабильность щита

Советы шаг за шагом (для исследований)

  1. Использовать спутниковые данные для мониторинга изменений поверхности льда.

  2. Сопоставлять полученные данные с моделями движения ледников.

  3. Изучать геотермальное тепло и роль трения в образовании воды.

  4. Создавать карты дренажных систем и взаимосвязей между озёрами.

  5. Сравнивать динамику активных и стабильных водоёмов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать циклы наполнения озёр.
    Последствие: Недооценка скорости движения ледника.
    Альтернатива: Учитывать временные изменения в моделях.

  • Ошибка: Считать все озёра одинаковыми.
    Последствие: Ошибки в прогнозах стабильности ледника.
    Альтернатива: Разделять активные и стабильные системы.

  • Ошибка: Не учитывать влияние геотермального тепла.
    Последствие: Неполное понимание механизмов образования талой воды.
    Альтернатива: Включать тепловой фактор в расчёты.

А что если…

А что если крупнейшее озеро Восток, содержащее десятки тысяч кубических километров воды, внезапно изменит уровень? Такое событие способно дестабилизировать ледниковый щит, повлиять на циркуляцию океанических вод и даже изменить морские экосистемы.

Плюсы и минусы подлёдных озёр

Плюсы Минусы
Поддерживают динамику ледника Могут ускорить его разрушение
Служат уникальной средой для микробов Сложны для наблюдения
Дают ключ к пониманию прошлых климатов Их нестабильность угрожает уровню моря

FAQ

Сколько всего подлёдных озёр известно в Антарктиде?
Более 230, включая 85 недавно обнаруженных.

Чем опасны активные озёра?
Они способны ускорять движение ледникового щита к океану.

Что особенного в озере Восток?
Это крупнейшее субгляциальное озеро, стабильное и содержащее огромный объём воды под 4 км льда.

Мифы и правда

  • Миф: Подлёдные озёра полностью изолированы.
    Правда: Многие связаны дренажными системами и взаимодействуют.

  • Миф: Они не влияют на уровень моря.
    Правда: Движение ледников напрямую связано с водными потоками у их основания.

  • Миф: Все озёра одинаково активны.
    Правда: Большинство стабильные, но именно активные играют ключевую роль.

Исторический контекст

Озеро Восток было впервые обнаружено советскими учёными в 1970-х годах, но его реальный масштаб стал известен только после появления спутниковых данных. С 2000-х годов интерес к субгляциальным озёрам вырос, так как они могут быть аналогами скрытых океанов на спутниках Юпитера и Сатурна.

Три интересных факта

  1. Объём воды в озере Восток сопоставим с крупнейшими озёрами Земли.

  2. В Антарктиде выявлено пять взаимосвязанных сетей озёр, действующих как единая система.

  3. Условия в подлёдных озёрах схожи с предполагаемой средой Европы (спутника Юпитера).

