Лёд дышит и двигается: циклы тайных озёр Антрактиды меняют скорость движения материка к океану
Антарктида — самый большой ледяной массив планеты, но под её поверхностью скрывается удивительный и до конца не изученный мир. Под километрами льда находятся сотни подлёдных озёр, которые играют ключевую роль в динамике ледникового щита и напрямую влияют на уровень мирового океана.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, расширило представления учёных о масштабах этого феномена. Используя данные спутника CryoSat Европейского космического агентства, специалисты выявили 85 ранее неизвестных озёр, расположенных глубоко под ледяной поверхностью. Теперь общее число известных субгляциальных водоёмов в Антарктиде превысило 230.
Почему это важно
Активные подлёдные озёра периодически наполняются и опустошаются, а их циклы длятся от месяцев до лет. Это даёт редкую возможность заглянуть в процессы, происходящие на самом основании ледникового щита. Изменение уровня воды влияет на скольжение льда по поверхности материка, что в перспективе способно ускорять его движение к океану.
"Наблюдать за процессами заполнения и опустошения субгляциальных озёр чрезвычайно сложно, особенно учитывая, что они занимают несколько месяцев или лет", — пояснила ведущий автор исследования, докторант Университета Лидса Салли Уилсон.
Как работает CryoSat
Спутник CryoSat уже более десяти лет фиксирует изменения толщины полярного льда и колебания высоты ледниковых щитов. Его радиолокатор позволяет регистрировать, как поверхность поднимается и опускается по мере заполнения и опустошения скрытых озёр.
Подлёдниковая талая вода образуется за счёт тепла от коренной породы и энергии трения, возникающего при движении льда. Скопившаяся вода снижает трение и облегчает скольжение ледника к океану.
Сравнение типов субгляциальных озёр
|Тип озера
|Особенности
|Пример
|Потенциальные последствия
|Активные
|Заполняются и опустошаются циклами
|Мелкие системы, объединённые в сети
|Ускорение движения льда
|Стабильные
|Сохраняют объём тысячелетиями
|Восток (5000-65 000 км³)
|Влияют на глобальную стабильность щита
Советы шаг за шагом (для исследований)
-
Использовать спутниковые данные для мониторинга изменений поверхности льда.
-
Сопоставлять полученные данные с моделями движения ледников.
-
Изучать геотермальное тепло и роль трения в образовании воды.
-
Создавать карты дренажных систем и взаимосвязей между озёрами.
-
Сравнивать динамику активных и стабильных водоёмов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать циклы наполнения озёр.
Последствие: Недооценка скорости движения ледника.
Альтернатива: Учитывать временные изменения в моделях.
-
Ошибка: Считать все озёра одинаковыми.
Последствие: Ошибки в прогнозах стабильности ледника.
Альтернатива: Разделять активные и стабильные системы.
-
Ошибка: Не учитывать влияние геотермального тепла.
Последствие: Неполное понимание механизмов образования талой воды.
Альтернатива: Включать тепловой фактор в расчёты.
А что если…
А что если крупнейшее озеро Восток, содержащее десятки тысяч кубических километров воды, внезапно изменит уровень? Такое событие способно дестабилизировать ледниковый щит, повлиять на циркуляцию океанических вод и даже изменить морские экосистемы.
Плюсы и минусы подлёдных озёр
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживают динамику ледника
|Могут ускорить его разрушение
|Служат уникальной средой для микробов
|Сложны для наблюдения
|Дают ключ к пониманию прошлых климатов
|Их нестабильность угрожает уровню моря
FAQ
Сколько всего подлёдных озёр известно в Антарктиде?
Более 230, включая 85 недавно обнаруженных.
Чем опасны активные озёра?
Они способны ускорять движение ледникового щита к океану.
Что особенного в озере Восток?
Это крупнейшее субгляциальное озеро, стабильное и содержащее огромный объём воды под 4 км льда.
Мифы и правда
-
Миф: Подлёдные озёра полностью изолированы.
Правда: Многие связаны дренажными системами и взаимодействуют.
-
Миф: Они не влияют на уровень моря.
Правда: Движение ледников напрямую связано с водными потоками у их основания.
-
Миф: Все озёра одинаково активны.
Правда: Большинство стабильные, но именно активные играют ключевую роль.
Исторический контекст
Озеро Восток было впервые обнаружено советскими учёными в 1970-х годах, но его реальный масштаб стал известен только после появления спутниковых данных. С 2000-х годов интерес к субгляциальным озёрам вырос, так как они могут быть аналогами скрытых океанов на спутниках Юпитера и Сатурна.
Три интересных факта
-
Объём воды в озере Восток сопоставим с крупнейшими озёрами Земли.
-
В Антарктиде выявлено пять взаимосвязанных сетей озёр, действующих как единая система.
-
Условия в подлёдных озёрах схожи с предполагаемой средой Европы (спутника Юпитера).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru