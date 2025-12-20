Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ледяные круги
© commons.wikimedia.org by Sally Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Лёд, который может не выдержать: как температура близка к нулю превращает замёрзшие водоёмы в угрозу

Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС

Выходить на лёд в центральной части России в данный момент крайне опасно, так как его толщина слишком мала для безопасного нахождения на нём. Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в интервью ТАСС.

Опасность тонкого льда

По словам Вильфанда, лёд сейчас крайне хрупкий и ненадёжный. В условиях, когда температура близка к нулю, сложно ожидать стабильной и прочной ледовой корки.

"Это очень опасно. Лед настолько хрупкий, настолько ненадежный. Сейчас мы при температуре около нулевой отметки. Какой может быть лед?" — отметил Роман Вильфанд.

Эксперт также отметил, что взрослые, в том числе родители, бабушки и дедушки, должны понимать все риски и не допускать детей на лёд, чтобы избежать трагедий.

Перспективы на следующую неделю

Через неделю специалисты Гидрометцентра планируют провести измерения толщины льда, что позволит оценить, безопасно ли заниматься подледным ловом в этом регионе. Только после этого можно будет принимать решение о возможности выхода на лёд для рыбалки.

