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Лечо на каждый день: традиционный и очень вкусный рецепт
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  • Опубликована сегодня в 3:01

Нежное лечо из сладкого перца, помидоров и чеснока: беспроигрышная закуска на все времена

Лечо на каждый день: традиционный и очень вкусный рецепт

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Оно представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров, лука и специй. Лечо может быть подано как самостоятельное блюдо или использоваться в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 400 г;
  • помидоры — 300 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — 1/2 чайной ложки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • растительное масло — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — 1/2 чайной ложки.

Приготовление

  1. Нарежьте болгарский перец не слишком крупными кусочками.
  2. Пропустите помидоры через мясорубку вместе с чесноком.
  3. Доведите прокрученные томаты до кипения, добавьте растительное масло, соль и сахар. Кипятите 2-3 минуты.
  4. Всыпьте нарезанный перец и варите под крышкой, периодически помешивая, 20 минут.
  5. По желанию добавьте уксус.

Фото: commons.wikimedia.org/Moonsun1981 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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