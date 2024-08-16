Нежное лечо из сладкого перца, помидоров и чеснока: беспроигрышная закуска на все времена

Лечо на каждый день: традиционный и очень вкусный рецепт

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Оно представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров, лука и специй. Лечо может быть подано как самостоятельное блюдо или использоваться в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

болгарский перец — 400 г;

помидоры — 300 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль — 1/2 чайной ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

растительное масло — 1 чайная ложка;

уксус 9% — 1/2 чайной ложки.

Приготовление

Нарежьте болгарский перец не слишком крупными кусочками. Пропустите помидоры через мясорубку вместе с чесноком. Доведите прокрученные томаты до кипения, добавьте растительное масло, соль и сахар. Кипятите 2-3 минуты. Всыпьте нарезанный перец и варите под крышкой, периодически помешивая, 20 минут. По желанию добавьте уксус.

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