Нежное лечо из сладкого перца, помидоров и чеснока: беспроигрышная закуска на все времена

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Оно представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров, лука и специй. Лечо может быть подано как самостоятельное блюдо или использоваться в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 400 г;
- помидоры — 300 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- сахар — 1 чайная ложка;
- растительное масло — 1 чайная ложка;
- уксус 9% — 1/2 чайной ложки.
Приготовление
- Нарежьте болгарский перец не слишком крупными кусочками.
- Пропустите помидоры через мясорубку вместе с чесноком.
- Доведите прокрученные томаты до кипения, добавьте растительное масло, соль и сахар. Кипятите 2-3 минуты.
- Всыпьте нарезанный перец и варите под крышкой, периодически помешивая, 20 минут.
- По желанию добавьте уксус.
Фото: commons.wikimedia.org/Moonsun1981 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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