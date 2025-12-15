Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
младенец
младенец
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:26

Лечить будут по-новому: детская больница Владивостока вступает в этап масштабной модернизации

Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС

Владивостокская Краевая детская клиническая больница № 1 готовится к одному из самых заметных этапов обновления за последние годы. Учреждение ожидает масштабное переоснащение, которое затронет ключевые направления диагностики и лечения детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство больницы.

Крупное переоснащение в рамках нацпроекта

В следующем году в КДКБ № 1 планируется поставка почти 60 единиц крупного медицинского оборудования. Обновление материально-технической базы станет частью национального проекта "Семья", ориентированного на развитие системы охраны материнства и детства. Закупка техники рассматривается как необходимый шаг для повышения качества медицинской помощи и расширения возможностей учреждения.

По словам руководства больницы, речь идёт не о точечных улучшениях, а о системной модернизации. Новое оборудование должно заменить устаревшие установки и создать условия для внедрения современных подходов в лечении и диагностике.

"Мы будем обновлять материально-техническую базу. Мы запланировали порядка 60 единиц крупной техники, которая будет закуплена в наше учреждение. Конечно, мы все этого очень ждем", — рассказала главный врач КДКБ № 1 Инна Зеленкова.

Региональная программа "Семья"

Национальный проект "Семья" уже реализуется в Приморском крае. Первыми к нему подключились перинатальные центры и женские консультации, где ранее прошло значительное обновление оборудования. Этот этап стал основой для расширения программы на детское здравоохранение.

Параллельно в регионе подготовлена собственная программа "Семья". В документе зафиксированы этапы развития и приоритеты модернизации медицинских учреждений. По словам Зеленковой, в следующем году именно детское здравоохранение станет одним из ключевых направлений масштабного переоснащения.

Обучение персонала и новые подходы

Помимо технических изменений, в больнице планируется развитие кадрового потенциала. В 2026 году особое внимание будет уделено обучению персонала и освоению новых методик работы. Это необходимо для полноценного использования современного оборудования.

Часть специалистов КДКБ № 1 пройдёт обучение в федеральных клиниках. Такой формат позволит перенять практический опыт и внедрить современные стандарты оказания медицинской помощи детям в повседневную работу учреждения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тарифы на ЖКУ в Бурятии вырастут на 13.7% с октября — Правительство Бурятии 12.12.2025 в 9:41
С января по сентябрь — едва заметно, с октября — резкий взлёт: какой план роста ЖКУ приняли в Бурятии

В Бурятии утвердили рост платы за ЖКУ на 2026 год: до осени прибавка будет минимальной, а с октября возможен резкий скачок. Что указано в распоряжении?

Читать полностью » Обрабатывающая промышленность заняла около 6% ВРП Приморья — ТАСС 12.12.2025 в 8:22
ВРП растёт, как портовый трафик: 2% реального прироста и новая структура экономических центров силы

Экономика Приморья выросла до 2,3 трлн рублей: инвестиции бьют рекорды, лидирует энергетика, а транспорт сохраняет ключевые позиции.

Читать полностью » Камчатские жители обнаружили затопление подвала канализацией — 41 Регион 12.12.2025 в 7:56
Они ушли, а проблема осталась: почему лицензия УК не спасла дом от канализационного затопления

В Петропавловске-Камчатском жильцы снова жалуются на канализационные стоки в подвале и отсутствие перемен даже спустя год. Что происходит в доме?

Читать полностью » На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС 12.12.2025 в 4:20
55 машин и десятки рабочих: как регион обеспечивает движение на ключевых трассах

Основные дороги Сахалинской области открыты, но на ряде участков действуют ограничения. Дорожные службы продолжают расчистку и контроль движения.

Читать полностью » Камчатка готовится к сильному снегопаду с ограничением движения — Камчатка сегодня 12.12.2025 в 4:20
Снежный удар грозит остановить движение: Камчатка действует на опережение после прошлых транспортных ловушек

Власти Камчатки готовятся к мощному циклону: вводятся ограничения, мобилизуется техника и переводят школы на дистанционку, чтобы избежать транспортного коллапса.

Читать полностью » В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU 12.12.2025 в 4:20
Когда сторожевые собаки перестают быть защитой: тигр уносит животных прямо из дворов

Жители села Виневитино просят защитить их от тигра, который неоднократно выходил к домам и уничтожал собак, опасаясь за безопасность людей и единственного школьника.

Читать полностью » В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая 12.12.2025 в 4:20
Детский отдых под личный контроль регионов: законопроект меняет правила подготовки оздоровительной кампании

Новый законопроект предлагает закрепить особый статус детского отдыха и возложить ответственность за оздоровительную кампанию напрямую на глав регионов.

Читать полностью » Олегу Кану заочно назначили 24 года колонии за контрабанду краба — PrimaMedia 12.12.2025 в 4:20
Миллиарды в доход государства и приговор в отсутствие обвиняемого: точка поставлена в деле крабового короля

Во Владивостоке заочно осудили Олега Кана: предпринимателю назначили 24 года колонии и конфискацию миллиардов рублей по делу о контрабанде краба.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров — автомеханики
Мир
Япония возвращает последних панд в Китай в 2026 году — Kyodo
Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС
Общество
Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ
Происшествия
Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС
Дом
Вертикальный декор визуально увеличивает пространство квартиры — дизайнеры
Красота и здоровье
Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ
Мир
Сотрудники Лувра начинают забастовку из-за управления музеем — Le Monde
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet