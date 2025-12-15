Лечить будут по-новому: детская больница Владивостока вступает в этап масштабной модернизации

Владивостокская Краевая детская клиническая больница № 1 готовится к одному из самых заметных этапов обновления за последние годы. Учреждение ожидает масштабное переоснащение, которое затронет ключевые направления диагностики и лечения детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство больницы.

Крупное переоснащение в рамках нацпроекта

В следующем году в КДКБ № 1 планируется поставка почти 60 единиц крупного медицинского оборудования. Обновление материально-технической базы станет частью национального проекта "Семья", ориентированного на развитие системы охраны материнства и детства. Закупка техники рассматривается как необходимый шаг для повышения качества медицинской помощи и расширения возможностей учреждения.

По словам руководства больницы, речь идёт не о точечных улучшениях, а о системной модернизации. Новое оборудование должно заменить устаревшие установки и создать условия для внедрения современных подходов в лечении и диагностике.

"Мы будем обновлять материально-техническую базу. Мы запланировали порядка 60 единиц крупной техники, которая будет закуплена в наше учреждение. Конечно, мы все этого очень ждем", — рассказала главный врач КДКБ № 1 Инна Зеленкова.

Региональная программа "Семья"

Национальный проект "Семья" уже реализуется в Приморском крае. Первыми к нему подключились перинатальные центры и женские консультации, где ранее прошло значительное обновление оборудования. Этот этап стал основой для расширения программы на детское здравоохранение.

Параллельно в регионе подготовлена собственная программа "Семья". В документе зафиксированы этапы развития и приоритеты модернизации медицинских учреждений. По словам Зеленковой, в следующем году именно детское здравоохранение станет одним из ключевых направлений масштабного переоснащения.

Обучение персонала и новые подходы

Помимо технических изменений, в больнице планируется развитие кадрового потенциала. В 2026 году особое внимание будет уделено обучению персонала и освоению новых методик работы. Это необходимо для полноценного использования современного оборудования.

Часть специалистов КДКБ № 1 пройдёт обучение в федеральных клиниках. Такой формат позволит перенять практический опыт и внедрить современные стандарты оказания медицинской помощи детям в повседневную работу учреждения.