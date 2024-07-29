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Нейрохирург Наумов: большинство заболеваний позвоночника можно вылечить
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Нейрохирург Наумов: большинство заболеваний позвоночника можно вылечить

Согласно данным ВОЗ, различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения, преимущественно это люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет. Несмотря на большую распространённость заболеваний позвоночника, люди зачастую откладывают лечение или вовсе избегают его из-за стереотипов, связанных с нейрохирургией. В беседе с NewsInfo. Ru врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, руководитель лаборатории позвоночника СПб НИИФ Денис Наумов развеял главные мифы о лечении позвоночника.

Как рассказывает специалист, один из главных и губительных мифов о заболеваниях позвоночника — их восприятие как приговора.

"Когда люди доходят до специалиста, то уже сразу строят самые пессимистичные сценарии лечения и прогнозы соответственно. Существует стойкое убеждение, что при развитии патологии позвоночника возможности ее решить или вылечить просто не существует. Часто к этому подключаются мысли об инвалидизации, что, безусловно, никак не соответствует реальности. Большинство заболеваний позвоночника можно вылечить как консервативными, так и хирургическими методами. Чаще всего у людей встречаются именно дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника — грыжи, протрузии, сколиозы и так далее. Механизмы лечения этих болезней выработаны годами и полностью безопасны", — отметил специалист.

Немало заблуждений у людей наблюдается и относительно хирургического лечения позвоночника.

"У общественности сложилось мнение, что операции на позвоночник с высокой долей вероятности приведут к параличу. В прошлом, до появления современных технологий и методик, операции на позвоночник действительно могли быть сопряжены с парализацией из-за неудачных манипуляций. Эти случаи широко освещали, конечно, они запомнились людям и создали негативный образ таких процедур. Однако современные операции проводятся малоинвазивно, то есть через небольшие проколы в теле, с использованием передовых технологий — микроскопов, навигационных систем и роботизированных устройств, что значительно снижает риск осложнений. Как и любые хирургические вмешательства операции на позвоночник имеют свои риски, однако их можно минимизировать, если обращаться в специализированные центры и к опытным хирургам, с опытом работы от пяти лет", — добавил Наумов.

По словам нейрохирурга, люди в том числе стараются избежать хирургического вмешательства из-за страха вести малоподвижный образ жизни.

"Есть предубеждение, что после операции человек не сможет заниматься спортом, долго гулять и вести активный образ жизни. Это, конечно, не так. Среди наших пациентов нередко встречаются профессиональные спортсмены с серьезными травмами позвоночника, которые попадают на операцию. После хирургического вмешательства и периода реабилитации они возвращаются в спорт и не страдают от хронической боли в спине. Современные конструкции, которые используются для лечения заболеваний позвоночника, гибкие и динамические. Они позволяют сохранить подвижность позвоночника, а значит и обеспечивают такой же уровень активности, как и до операции", — сказал травматолог.

По словам Наумова, от операции пациентов останавливает не только страх, но и финансовый вопрос. Он отметил, что многие люди избегают консультации у нейрохирурга еще и потому, что не могут позволить себе операцию с точки зрения финансов, но россияне могут получить бесплатную хирургическую помощь по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Она позволяет пациентам получать необходимое лечение без финансовых затрат, что открывает доступ к современным методам лечения для большего числа людей.

Фото: freepik

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