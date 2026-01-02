Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
детская поликлиника
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Лечение на холоде: родители забили тревогу из-за условий в детском стационаре

Минздрав Приморского края экстренно отреагировал на жалобы родителей пациентов Краевой детской больницы № 2 во Владивостоке, где, по их словам, в палатах установился критически низкий температурный режим. Проблема получила широкий резонанс после публикаций в новых медиа. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Жалобы родителей на условия в стационаре

Информация о холоде в палатах появилась после обращений родителей, чьи дети проходят лечение в стационаре на улице Приморской, 6, в микрорайоне Змеинка. По их словам, находиться в помещениях без верхней одежды невозможно, а из окон дует настолько сильно, что вещи примерзают к подоконникам.

"Лежим на 3 этаже, у ребенка пневмония, ребенку 4 года <…> Проблема заключается в том, что в отделении температура такая, что на окнах одеяла примерзают к подоконнику, в столовой вообще дольше 10 минут не усидишь, потому что мёрзнут ноги", — говорится в обращении.

Родители подчёркивают, что в стационаре находятся дети с бронхитами и пневмонией, для которых переохлаждение может представлять серьёзную угрозу состоянию здоровья.

Ограничения и бытовые трудности

Как утверждают авторы жалоб, отопление в палатах работает недостаточно эффективно. Батареи остаются едва тёплыми, при этом использование дополнительных источников обогрева запрещено правилами пожарной безопасности.

"В палатах стоят батареи, но они еле теплые, обогреватели не разрешают привезти по правилам пожарной безопасности", — отмечают родители.

Также указывается на нехватку бытовых удобств. По их словам, горячая вода доступна только в туалете и по расписанию, тогда как в палатах из кранов течёт исключительно холодная вода, что дополнительно осложняет пребывание в стационаре.

Реакция министерства здравоохранения

В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили наличие проблемы и заявили о принятии мер. Ведомство сообщило, что ситуация с отоплением в Краевой детской больнице № 2 находится на контроле.

"Ситуация с отоплением в стационаре Краевой детской больницы № 2 взята на контроль в министерстве здравоохранения Приморского края. Необходимые меры для нормализации температурного режима будут оперативно приняты", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация развивается на фоне январских морозов, которые в эти дни испытывают на прочность коммунальные системы Владивостока. Власти заверяют, что работы по нормализации условий для маленьких пациентов будут проведены в кратчайшие сроки.

