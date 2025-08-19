Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Главное — зрелище: в России намекнули на допинг у Леброна Джеймса

Лавров высказался о возможном использовании допинга Леброном Джеймсом

Российский специалист Роман Лавров, прошедший обучение в НБА, высказался о возможном применении баскетболистом Леброном Джеймсом запрещённых препаратов.

"Думаю, да. И я отношусь к этому нормально. Знаешь, вот я сейчас, может, крамольную вещь скажу, но спорт должен быть не столько честным, сколько зрелищным", — цитирует тренера "Чемпионат".

Почему допускают допинг?
По словам Лаврова, календарь игр в НБА чрезвычайно плотный: от лидеров команд ждут максимальной отдачи на протяжении всего сезона, что физически крайне сложно.

"Зрелищность для них гораздо важнее, чем отсутствие мельдония в организме. Они получают за это огромные гонорары", — отметил специалист.

Суть позиции
Таким образом, Лавров не исключил вероятность того, что даже у звёзд масштаба Леброна Джеймса может быть соблазн или необходимость прибегнуть к запрещённым средствам. Однако, по его мнению, главная цель баскетбола сегодня — не идеальная честность, а зрелище для болельщиков.

