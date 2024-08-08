Лебедева — в иноагенты: Тюменский активист решил заклеймить "отца русского дизайна"

Тюменский активист Юрий Рябцев, который ранее безрезультатно обращался в суд с иском против клуба "Мутабор" из-за проведения "голой вечеринки", обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой добавить дизайнера Артемия Лебедева в перечень иностранных агентов.

Основанием для этого запроса послужило участие Лебедева в создании видео блогера Юрия Дудя, который уже находится в списке иностранных агентов. Рябцев аргументировал свою просьбу тем, что участие в подобной деятельности может служить основанием для включения Лебедева в указанный реестр, согласно имеющимся прецедентам.

Кроме того, Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги безопасного интернета", объявила о своих намерениях подать судебный иск против Лебедева и Дудя в защиту чести и достоинства на основании того же интервью.

В свою очередь, Лефортовский суд Москвы ранее отказал Рябцеву в удовлетворении иска против клуба "Мутабор" и компании "Департамент-маркетинг", которую активист считал организатором вечеринки с участием Анастасии Ивлеевой. Заявленная сумма иска составляла 1 миллиард рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, при этом Рябцев обещал в случае победы в суде направить полученные средства на благотворительные нужды.

Фото: Социальные сети Артемия Лебедева (Public domain)