Лебедева — в иноагенты: Тюменский активист решил заклеймить "отца русского дизайна"

Тюменский активист Юрий Рябцев, который ранее безрезультатно обращался в суд с иском против клуба "Мутабор" из-за проведения "голой вечеринки", обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой добавить дизайнера Артемия Лебедева в перечень иностранных агентов.
Основанием для этого запроса послужило участие Лебедева в создании видео блогера Юрия Дудя, который уже находится в списке иностранных агентов. Рябцев аргументировал свою просьбу тем, что участие в подобной деятельности может служить основанием для включения Лебедева в указанный реестр, согласно имеющимся прецедентам.
Кроме того, Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги безопасного интернета", объявила о своих намерениях подать судебный иск против Лебедева и Дудя в защиту чести и достоинства на основании того же интервью.
В свою очередь, Лефортовский суд Москвы ранее отказал Рябцеву в удовлетворении иска против клуба "Мутабор" и компании "Департамент-маркетинг", которую активист считал организатором вечеринки с участием Анастасии Ивлеевой. Заявленная сумма иска составляла 1 миллиард рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, при этом Рябцев обещал в случае победы в суде направить полученные средства на благотворительные нужды.
Фото: Социальные сети Артемия Лебедева (Public domain)
МИД Украины: обидно, что Нигер решил разорвать дипотношения
Украинские власти обиделись из-за недавно принятого решения Республики Нигер о прекращение дипломатических отношений и придерживаются мнения, что высказывания со стороны страны в Западной Африке не вяжутся с реальностью. Об этом информировали в Министерстве иностранных дел Украины, пишет агентство РИА Новости.
Американские беспилотники проигрывают китайским по ряду параметров
Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уступают китайским аналогам по стоимости, качеству и объемам производства, сообщает издание Defense One.
Путин наградил Кулинича из группы "Бумер"
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Игоря Кулинича, солиста музыкальной группы "Бумер", медалью "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Маму рэпера Тимати восхитила педагогика за рубежом: не повышают голос и не унижают
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем её привлекли педагогические приёмы, которые практикуются за рубежом.