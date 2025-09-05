Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина после аварии
Машина после аварии
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:48

Обычное ДТП — но с котом: почему водителя наказали по всей строгости

В Новомосковске водителя лишили прав за наезд на кота и оставление места ДТП

Необычное решение суда в Тульской области вызвало широкий отклик: в Новомосковске местного жителя лишили водительских прав после того, как он наехал на домашнего кота и скрылся с места происшествия.

Подробности дела

Инцидент произошёл 28 августа 2025 года. Молодой человек за рулём Lada Granta сбил кота на одной из улиц Новомосковска и уехал. Суд установил, что своими действиями он нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения РФ, покинув место ДТП, участником которого являлся.

В официальном сообщении пресс-службы судебной системы Тульской области говорится:

"Судом установлено, что днем 28.08.2025 молодой человек, управляя своим автомобилем Lada Granta на одной из улиц г. Новомосковска, сбил кота и уехал. Он оставил место ДТП, участником которого являлся. Своими действиями гражданин нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения РФ".

Позиция водителя и решение суда

На заседании водитель заявил, что не заметил животное и узнал о случившемся лишь на следующий день от сотрудников ГИБДД. Он извинился перед хозяином кота, признав моральный ущерб от потери питомца.

Несмотря на это, мировой судья принял решение лишить его водительских прав сроком на один год — за оставление места ДТП.

