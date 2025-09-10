Опавшая листва перестала быть мусором — в Рязанской области нашли ей новое применение

Осень в Рязанской области традиционно приносит не только красоту разноцветных парков, но и бытовую проблему — горы опавшей листвы. Экологи и агрономы напоминают: сжигать её опасно и запрещено, а вот переработать — значит подарить почве здоровье и сэкономить на удобрениях.

Польза для сада

Специалисты отмечают, что из листьев получается так называемый листовой перегной — ценное органическое удобрение. Он улучшает структуру почвы, повышает её влагоёмкость и обеспечивает растения необходимыми микроэлементами. Кроме того, измельчённые листья на газонах помогают бороться с сорняками и удерживают влагу, что особенно важно для Рязанской области с её умеренно-континентальным климатом и снежными зимами.

Три проверенных способа

Листовая куча. Собранные листья можно уложить в сетчатые короба или мешки, слегка увлажнить и оставить до весны. Через год получится рыхлый перегной. Мульчирование на месте. Листовой ковёр лучше измельчить газонокосилкой и оставить на газоне. Это естественная защита дернины и удобрение одновременно. Классический компост. Смешав листья с травой или кухонными отходами, жители области получают полноценный компост для будущих грядок.

Чего делать не стоит

Агрономы предупреждают: больные листья без "горячего компоста" перерабатывать нельзя — патогены могут сохраниться. Категорически запрещается сжигать листву во дворах: при особом противопожарном режиме в Рязанской области за это предусмотрены штрафы.

Сезонный календарь

Сентябрь-октябрь - сбор и измельчение листвы, закладка компостных куч.

- сбор и измельчение листвы, закладка компостных куч. Ноябрь - мульчирование клумб и приствольных кругов.

- мульчирование клумб и приствольных кругов. Зима - естественное дозревание компоста под снегом.

- естественное дозревание компоста под снегом. Весна - использование готового перегноя на грядках и в рассадных смесях.

Экология и выгода

Переработка листвы помогает саду и приусадебным участкам, снижает риск пожаров и экономит средства. Жителям региона советуют сделать переработку листвы ежегодной традицией: почва "отблагодарит" урожаем уже следующим летом.