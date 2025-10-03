Кожаная куртка может погибнуть за ночь — причина кроется в привычке каждого

Кожаная куртка — вещь, которую выбирают за её универсальность и долговечность. Но даже самый качественный материал со временем может потерять безупречный вид: глубокие заломы, морщины и складки нередко превращают любимую одежду в "усталую" и неаккуратную. Паниковать не стоит: при грамотном подходе куртку можно восстановить в домашних условиях, не обращаясь к химчистке.

Почему кожа мнётся и покрывается складками

Основная причина появления заломов — неправильное хранение. Если куртка долго лежит в сложенном виде, особенно в сырости или при перегреве, материал быстро теряет форму. Дополнительный риск создаёт небрежная сушка после намокания: при контакте с батареями или прямым солнцем кожа грубеет и начинает "ломаться".

Зная это, проще предотвратить проблему, чем потом тратить время на разглаживание. Но если дефекты уже появились — разберём, что реально работает.

Таблица сравнения способов разглаживания кожи