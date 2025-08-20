Всего девять островов и одна дорога: туристы удивлены, что такое место существует

В мире есть уголок, о существовании которого многие даже не догадываются. Здесь нет ни глянцевых курортов, ни толп отдыхающих, ни бесконечных очередей. Это — Тувалу, крошечное островное государство в Тихом океане, которое считается самой малопосещаемой страной на планете.

Девять островов и несколько десятков гостей

Тувалу расположено между Австралией и Гавайями и состоит всего из девяти островов. В 2021 году сюда приехали всего 40 туристов. Для сравнения: в другие годы число посетителей редко превышало 200 человек.

Главная причина в том, что добраться сюда крайне сложно. Рейсы выполняет лишь одна авиакомпания — Fiji Airways, и их всего несколько в неделю.

Жизнь без суеты

Столица страны — остров Фунафути. Здесь на узкой полоске земли находится международный аэропорт, а дорога всего одна и без единого светофора. Туристической инфраструктуры почти нет: ни отелей высокого уровня, ни привычных сервисов.

Добавьте к этому отсутствие рекламы и информации о стране, и становится ясно, почему о Тувалу знают немногие.

Простая красота и культура

Однако в этой простоте и кроется очарование Тувалу. Пляжи остаются нетронутыми, коралловые рифы — одними из самых чистых в мире, а жизнь местных жителей — примером бережного отношения к традициям. Здесь говорят на тувалуанском языке, готовят из кокосов, плодов хлебного дерева и морепродуктов, сохраняя уникальную островную кухню.

Для тех, кто интересуется историей, на островах до сих пор можно найти следы Второй мировой войны: старые американские самолёты, бункеры и военные постройки. А для дайверов местные лагуны и атоллы — настоящая находка.

Климатические вызовы

Площадь Тувалу всего 26 квадратных километров, а высота над уровнем моря — около двух метров. Именно поэтому страна часто упоминается в контексте климатических угроз. Повышение уровня океана ставит её существование под вопрос.

Правительство стоит перед дилеммой: с одной стороны, туризм может стать опорой для экономики, с другой — судьба государства зависит от глобальных экологических процессов.

Не одинокие в своём положении

Хотя Тувалу и возглавляет список наименее посещаемых стран, у него есть "соседи" по этой категории. В их числе — Маршалловы Острова, Соломоновы Острова и Федеративные Штаты Микронезии. Их общая проблема — географическая изоляция и слабая инфраструктура.