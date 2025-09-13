Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Ошибки новичков на велосипеде, из-за которых падают даже опытные

Ия Зорина: научиться кататься на велосипеде можно в любом возрасте

Если вы в детстве так и не освоили велосипед, это можно сделать в любом возрасте. Главное — желание, немного практики и правильный настрой.

Почему стоит научиться ездить

  1. Велосипед укрепляет сердце и лёгкие, снижает риск болезней сосудов. Учёные подсчитали: всего 100 минут катания в неделю уменьшают риск смерти на 17%.

  2. Регулярные покатушки помогают сжечь лишние калории. Даже спокойная езда расходует 150-250 ккал в час. Если добавить вечерние заезды, за неделю "сгорит" до 1500 ккал. В велопоходах эффект ещё выше — у участников одного эксперимента за неделю ушло 1,5 кг жира и несколько сантиметров на талии.

  3. Катание поднимает настроение и помогает заводить друзей. В каждом городе есть велосообщества: от неспешных прогулок по парку до длинных марафонов.

"Сам велик и покатушки давали ощущение свободы, будто ты птица и летишь, куда захочешь", — сказала Юля.

Для неё велосипед стал не только способом отвлечься от проблем, но и образом жизни.

Советы шаг за шагом

Выбираем транспорт

Лучший вариант — купить свой велосипед. Он обойдётся от 20-30 тысяч рублей. Если финансы ограничены, можно взять напрокат за 300-600 рублей в час, но стоит учитывать: прокатные модели часто изношены.

Где учиться

Ищите площадку с ровным асфальтом, подальше от машин и толпы. Небольшой уклон поможет почувствовать движение накатом. Не начинайте на загруженной велодорожке — это небезопасно.

С кем учиться

Помощник не обязателен. Даже если рядом будет друг, держать велосипед за руль не стоит — это мешает поймать равновесие.

"Да, сначала ей было страшновато, но это не помешало немного покататься", — отметила Ия Зорина.

Защитная экипировка

Шлем обязателен. Он снижает риск травмы головы на 60%, а повреждения мозга — на 58%. Современные модели хорошо вентилируются, так что перегрева не будет.

Первые шаги

Опустите седло, чтобы ноги доставали до земли. Оттолкнитесь и катитесь вперёд, удерживая равновесие. Когда почувствуете уверенность, ставьте ноги на педали. Главное — не зажиматься и смотреть вперёд.

Мифы и правда

  • Миф: без "страхующего" друга не обойтись.
    Правда: обучаться можно самостоятельно.

  • Миф: тормозить лучше одним рычагом.
    Правда: всегда используйте оба тормоза, иначе велик легко перевернётся.

  • Миф: руки должны держать вес тела.
    Правда: нагрузка идёт на таз, кисти лишь помогают управлять.

FAQ

Как выбрать велосипед?
Определите, где будете кататься: в городе подойдут городские и гибридные модели, для леса и просёлков — горные.

Сколько стоит стартовый комплект?
Бюджетный велосипед — от 20 тысяч рублей, шлем — от 2 тысяч. Дополнительно можно взять фары и ремкомплект (около 1,5 тысяч).

Что лучше — прокат или покупка?
Прокат подойдёт для первых попыток. Но для регулярных поездок удобнее иметь свой транспорт.

Исторический контекст

  1. Первый велосипед-прародитель — драндулет — появился в XIX веке и не имел педалей.

  2. В 1885 году Джон Старли создал "безопасный велосипед" с цепным приводом.

  3. В СССР велосипед считался доступным транспортом: модели "Украина" и "Орлёнок" знали почти все.

А что если…

Что будет, если сразу отправиться в велопоход? Без подготовки велик риск упасть или переутомиться. Лучше сначала освоить равновесие и торможение на спокойной площадке, а уже потом планировать маршруты.

Интересные факты

  1. В Нидерландах велосипедов больше, чем жителей.

  2. Велосипедисты тратят в 5 раз меньше на транспорт, чем автомобилисты.

  3. В Японии существует специальная страховка для владельцев велосипедов.

