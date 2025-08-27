Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается фитнесом на улице
Девушка занимается фитнесом на улице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Кардио или штанга? Ошибка, из-за которой тело меняется не так, как вы ждёте

Рост мышц и поддержание низкого жира возможны при стратегических тренировках — данные ACE

Можно ли одновременно наращивать мышцы и оставаться стройным? Вопрос, который волнует многих: ведь организм требует больше энергии, чтобы тренироваться и восстанавливаться, но лишние калории могут обернуться жировыми запасами. Разобраться в балансе между питанием, тренировками и восстановлением вполне реально — главное действовать стратегически.

Силовые тренировки: ключ к прогрессу

Рост мышц начинается с грамотного силового тренинга. Новички замечают первые изменения уже через несколько недель, а опытным спортсменам может потребоваться от трёх до шести месяцев, чтобы увидеть существенный результат, отмечает Американский совет по упражнениям (ACE).

Здесь многое зависит от генетики, возраста и пола, но главный принцип прост: регулярное увеличение нагрузки. Тренер Каролина Араухо объясняет:

"Чтобы мышцы росли, нужно постепенно увеличивать объём тренировок: вес, количество повторений или подходов. Это постоянный стимул для волокон".

ACE рекомендует при работе на гипертрофию выполнять 6-12 повторений в каждом упражнении, делая 3-6 подходов. Важно фиксировать свои результаты — вес, количество сетов и повторений — чтобы отслеживать прогресс и планировать дальнейший рост.

Кардио: друг или враг?

Полностью исключать кардионагрузки не стоит: они помогают сжигать лишние калории и поддерживать сердце в тонусе. Но здесь важно не переборщить. Араухо советует сочетать силовые с умеренными кардиотренировками — прогулками, бегом или велосипедом.

Если цель — ускорить набор мышц, лучше подключить интервальные тренировки (HIIT). Они одновременно развивают силу и выносливость. Однако заниматься ими стоит не чаще 2-3 раз в неделю: мышцы должны успевать восстанавливаться после микроразрывов, которые и являются основой роста.

Калории и питание: точная настройка

Без правильного питания рост мышц невозможен. Чтобы наращивать массу, нужен калорийный профицит, то есть потребление энергии должно немного превышать расход. Национальная академия спортивной медицины (NASM) советует прибавлять 300-500 калорий к своей норме поддержания.

Протеин должен составлять 10-35% рациона. Оптимальные источники — курица, рыба, яйца, нежирные молочные продукты. Углеводы тоже важны: именно они восполняют запасы гликогена в мышцах. Лучший выбор — цельнозерновые продукты и овощи с крахмалом. Не стоит забывать и про здоровые жиры — авокадо, орехи, оливковое масло.

Отдых: недооценённый фактор

Даже идеально выстроенные тренировки и питание не принесут пользы без восстановления. Во сне организм вырабатывает гормон роста, а кровоток активнее питает мышцы. Национальный фонд сна рекомендует взрослым спать не меньше 7-9 часов.

Дополнительно помогут массажные ролики, лёгкие растяжки и йога. В неделю стоит выделять 2-3 дня для отдыха: один полностью пассивный, остальные — с мягкой активностью вроде прогулки или лёгкой растяжки.

Интересный факт

Исследования показывают: люди, которые ведут дневник питания и тренировок, добиваются прогресса на 30% быстрее, чем те, кто полагается только на интуицию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Мэттью Форцалья назвал пять растяжек после тренировки рук сегодня в 8:10

Пять движений, которые меняют тренировки рук навсегда

Знаете ли вы, что после тренировки рук растяжка нужна не меньше, чем ногам? Эти пять упражнений помогут восстановить мышцы и сохранить подвижность.

Читать полностью » Тренеры по фитнесу назвали 5 упражнений с медицинболом для мышц и выносливости сегодня в 7:50

Медицинбол превращает обычные упражнения в испытание для всего тела

Медицинбол способен превратить привычные упражнения в настоящий вызов. Узнай, какие 5 движений прокачают тело и выносливость одновременно.

Читать полностью » Физиотерапевт Самюэль Бекуртни назвал комплекс упражнений для укрепления спины и сужения талии сегодня в 7:10

Талия кажется уже без диет: эффект, который даёт тренировка плеч и спины

Хотите визуально сузить талию без изнурительных скручиваний? Секрет — в тренировке спины и плеч. Узнайте, какие суперсеты создают идеальный контраст.

Читать полностью » Натан Холладэй: физические упражнения при синдроме хронической усталости могут быть опасны сегодня в 6:50

Усталость, которая ломает жизнь: болезнь, от которой нельзя отдохнуть

Синдром хронической усталости может сделать даже лёгкую уборку непосильной. Как тренироваться при ME/CFS так, чтобы не навредить себе?

Читать полностью » Четыре упражнения для спины и шеи после сна назвал физиотерапевт Сэмюэл Чан сегодня в 6:10

Утренняя скованность исчезает за 3 минуты: приём, о котором молчат фитнес-инструкторы

Утренняя скованность в спине и шее — проблема миллионов людей. Есть 4 простых упражнения, которые можно сделать, не вставая с постели.

Читать полностью » Упражнения для укрепления ягодиц и квадрицепсов рекомендовали врачи сегодня в 4:50

Секрет нижней части тела: одна тренировка меняет походку и скорость

Почему день ног нельзя пропускать? Ягодицы, квадрицепсы и даже икры влияют на силу, выносливость и здоровье суставов — узнайте, как тренировать их правильно.

Читать полностью » Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела сегодня в 5:10

10 движений, которые меняют всё: программа для тех, кто хочет больше, чем просто мышцы

Узнайте, как комплекс "10х10" прокачивает не только бицепсы и трицепсы, но и всё тело — от кора до ягодиц, улучшая силу и координацию.

Читать полностью » Упражнение мертвый жучок укрепляет кор и снижает боли в пояснице — тренер Селестина Аталия сегодня в 4:50

Упражнение из физиотерапии, которое тихо спасает спину миллионам офисных работников

На первый взгляд "мертвый жучок" кажется простым движением, но именно в нём скрывается ключ к сильному прессу, здоровой осанке и защите спины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Еда перед сном: список продуктов от невролога Алексея Данилова для улучшения качества сна
Садоводство

Агрономы: после пожелтения ботвы картофель нужно держать в земле ещё 7–10 дней
Наука и технологии

Гигантские тираннозавры: ученые обнаружили возможность существования 20-метровых монстров
Дом

Что хранить под кроватью: практичные решения для дома
Авто и мото

Автоэксперт Павел Пикин назвал 7 правил продления службы кондиционера в машине
Туризм

Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие
Питомцы

Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности
Красота и здоровье

Инфекционист Неронов перечислил инфекции, которые мыши передают человеку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru