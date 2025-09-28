Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© commons.wikimedia.org by Dwight Sipler from Stow, MA, USA is licensed under CC BY 2.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:46

Листья, которые спорят за лидерство: неожиданная правда о шпинате и кале

Диетолог Кара Харбстрит назвала кале источником клетчатки и витаминов А, С и К

Листовые овощи давно занимают особое место в здоровом рационе. Среди них чаще всего сравнивают капусту кале и шпинат — оба продукта богаты витаминами и минералами, но у каждого есть свои сильные стороны. Одни ценят насыщенный вкус и плотную текстуру капусты, другие выбирают нежность и универсальность шпината. Но что же всё-таки полезнее для здоровья и где скрываются подводные камни?

Сравнение по питательным веществам

Показатель (на 100 г)

Капуста кале

Шпинат

Калорийность

43 ккал

28 ккал

Белки

3 г

3 г

Жиры

1 г

1 г

Углеводы

4 г

3 г

Клетчатка

4 г

1,6 г

Особенности

Витамин К > 400% нормы

Высокое содержание нитратов

Что даёт капуста кале

По словам Кары Харбстрит, кале — отличный источник клетчатки и витаминов А, С и К.

"Капуста — это богатая клетчаткой листовая зелень, которая содержит витамины А, С и К", — сказала специалист Street Smart Nutrition Кара Харбстрит.

Эта зелень помогает поддерживать микробиоту кишечника, улучшает свёртываемость крови и укрепляет кости. Дополнительный бонус — флавоноиды, которые защищают сердце и зрение.

Однако у капусты есть и минусы. Рэйчел Гаргано отмечает, что в ней содержатся антипитательные вещества (оксалаты, фитаты), снижающие усвояемость минералов. При этом простые способы обработки — тушение, бланшировка, ферментация — уменьшают их влияние.

Чем полезен шпинат

Шпинат содержит примерно тот же набор минералов и витаминов, но отличается высоким количеством нитратов, которые превращаются в оксид азота.

"Шпинат также содержит нитраты, которые преобразуются в организме в оксид азота", — пояснила главный диетолог Live it Up Рэйчел Гаргано.

Это помогает сосудам расслабляться, улучшая работу сердца и повышая выносливость. Кроме того, шпинат богат лютеином и зеаксантином, необходимыми для здоровья глаз.

Недостаток у шпината похожий — много оксалатов, которые могут повышать риск камнеобразования в почках. Но сочетание шпината с продуктами, богатыми кальцием, снижает этот риск.

Советы шаг за шагом

  1. Если любите свежие салаты — выбирайте молодой шпинат, он мягче на вкус.
  2. Хотите получить максимум пользы от кале — слегка помассируйте листья с оливковым маслом или обжарьте.
  3. Для повышения усвоения железа из шпината сочетайте его с цитрусовыми или болгарским перцем.
  4. При склонности к камням в почках чередуйте шпинат и другие виды зелени — рукколу, мангольд.
  5. Добавляйте оба продукта в смузи — блендер измельчит даже жёсткие волокна кале.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть много сырого шпината ежедневно.
    → Последствие: риск оксалатных камней.
    → Альтернатива: отваривать шпинат и сочетать с кальцием.
  • Ошибка: использовать кале только в салатах.
    → Последствие: горький вкус, жёсткая текстура.
    → Альтернатива: тушить или запекать в чипсах.
  • Ошибка: полностью исключить зелень из рациона.
    → Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.
    → Альтернатива: чередовать разные виды листовой зелени.

А что если…

А что если сравнивать кале и шпинат не по витаминам, а по вкусу и кулинарным возможностям? Калейдоскоп рецептов огромен: кале идёт в смузи, супы, запеканки, а шпинат — в омлеты, пиццу, пасту. В результате выбор зависит не только от пользы, но и от того, как вы любите готовить.

Плюсы и минусы

Продукт

Плюсы

Минусы

Кале

Много клетчатки, антиоксиданты, витамины А, С, К

Жёсткие листья, антипитательные вещества

Шпинат

Лёгкий вкус, нитраты для сосудов, лютеин для глаз

Высокое содержание оксалатов

FAQ

Как выбрать шпинат в магазине?
Ищите ярко-зелёные листья без жёлтых пятен. Лучше покупать молодой шпинат — он мягче и вкуснее.

Сколько стоит кале?
Цена выше, чем у шпината: в супермаркетах за пучок кале просят 150-250 рублей, тогда как шпинат стоит около 70-120 рублей.

Что лучше для похудения — шпинат или кале?
Оба низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки. Главное — регулярно включать их в рацион.

Мифы и правда

  • Миф: шпинат — лучший источник железа.
    Правда: железо в шпинате усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения.
  • Миф: кале полностью безвреден.
    Правда: при склонности к камням его стоит ограничивать, как и шпинат.
  • Миф: зелень можно есть без ограничений.
    Правда: баланс важен — чередуйте разные овощи и зелень.

Интересные факты

  1. В 2010-х капусту кале называли "королевой суперфудов", её добавляли даже в чипсы и смузи в кафе.
  2. Шпинат стал популярным в США после мультфильмов про моряка Папая, где он давал силу герою.
  3. В кулинарии шпинат ценят за способность сохранять цвет даже после термообработки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Кондрахин: в аптечке должны быть только актуальные препараты по назначению сегодня в 15:50

Домашняя аптечка как бомба с таймером: когда лекарства становятся ядом

Узнайте, как правильно организовать аптечку, чтобы она была готова к экстренным ситуациям. 7 важных советов от врача для вашей семьи.

Читать полностью » Врачи: кинза помогает выводить тяжёлые металлы и снижает уровень сахара сегодня в 15:14

Пучок, который решает судьбу: где грань между пользой и опасностью кинзы

Кинза — не только ароматная приправа, но и зелень с множеством полезных свойств. Мы разобрали её влияние на организм и возможные ограничения.

Читать полностью » Куркума и магний усиливают действие друг друга и поддерживают сердце, мышцы и иммунитет сегодня в 14:46

Эти два вещества усиливают друг друга: как правильно принимать куркуму и магний

Узнайте, как сочетание куркумы и магния помогает укрепить здоровье и почему важно выбирать правильные формы добавок.

Читать полностью » Врач Муртазалиева: резкое похолодание опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми и дыхательными болезнями сегодня в 14:19

Похолодание превращает осень в испытание: кому грозят боли и приступы

Резкое похолодание в сентябре опасно для людей с хроническими болезнями. Какие риски оно несёт и как подготовиться к перепадам температуры?

Читать полностью » Врач-диетолог предупредила, что не все сухофрукты безопасны из-за добавок сахара сегодня в 13:45

Правильный перекус работает как топливо: даёт силы без тяжести в желудке

Чем заменить вредные снеки и как выбрать правильные продукты для перекуса? Диетолог объясняет, какие варианты полезнее всего.

Читать полностью » Грызть ногти опасно: привычка приводит к воспалениям, инфекциям и повреждениям кутикулы сегодня в 13:26

От стресса до инфекции: скрытые последствия привычки грызть ногти

Как привычка грызть ногти влияет на здоровье и какие реальные методы помогают от неё избавиться? Ответы — в нашем подробном материале.

Читать полностью » Кардиолог Евгений Кокин объяснил, как отличить ишемическую болезнь сердца от других недугов сегодня в 12:42

Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС

Ишемическая болезнь сердца может маскироваться под усталость или боли в спине. Как вовремя распознать её и какие методы лечения помогают?

Читать полностью » Корица улучшает вкус блюд, регулирует уровень сахара и помогает снизить тягу к сладкому сегодня в 12:26

Ароматная специя, которая борется с тягой к сладкому и укрепляет иммунитет

Корица — это не только пряность для десертов. Она помогает бороться с грибком, укреплять волосы и даже снижать тягу к сладкому.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Профессор и косметолог Флора Саркисова: фейсбилдинг доступен каждому и эффективен для омоложения
Дом

Текущий и капитальный ремонт кровли: сроки, стоимость, технологии
Еда

Как приготовить Цветаевский пирог — легендарный десерт с яблоками и сметаной
Дом

Исследование грунта для строительства: зачем и как проводится
Наука

Растения снижают концентрацию нефтепродуктов в почве на 40%
Дом

Трещины в кирпичной кладке: причины появления и способы устранения
Технологии

Пользователи iPhone 17 не могут активировать функции Apple Intelligence — MacRumors
Наука

Зонд Юнона зафиксировал необычную структуру ядра Юпитера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet