Листья, которые спорят за лидерство: неожиданная правда о шпинате и кале
Листовые овощи давно занимают особое место в здоровом рационе. Среди них чаще всего сравнивают капусту кале и шпинат — оба продукта богаты витаминами и минералами, но у каждого есть свои сильные стороны. Одни ценят насыщенный вкус и плотную текстуру капусты, другие выбирают нежность и универсальность шпината. Но что же всё-таки полезнее для здоровья и где скрываются подводные камни?
Сравнение по питательным веществам
|
Показатель (на 100 г)
|
Капуста кале
|
Шпинат
|
Калорийность
|
43 ккал
|
28 ккал
|
Белки
|
3 г
|
3 г
|
Жиры
|
1 г
|
1 г
|
Углеводы
|
4 г
|
3 г
|
Клетчатка
|
4 г
|
1,6 г
|
Особенности
|
Витамин К > 400% нормы
|
Высокое содержание нитратов
Что даёт капуста кале
По словам Кары Харбстрит, кале — отличный источник клетчатки и витаминов А, С и К.
"Капуста — это богатая клетчаткой листовая зелень, которая содержит витамины А, С и К", — сказала специалист Street Smart Nutrition Кара Харбстрит.
Эта зелень помогает поддерживать микробиоту кишечника, улучшает свёртываемость крови и укрепляет кости. Дополнительный бонус — флавоноиды, которые защищают сердце и зрение.
Однако у капусты есть и минусы. Рэйчел Гаргано отмечает, что в ней содержатся антипитательные вещества (оксалаты, фитаты), снижающие усвояемость минералов. При этом простые способы обработки — тушение, бланшировка, ферментация — уменьшают их влияние.
Чем полезен шпинат
Шпинат содержит примерно тот же набор минералов и витаминов, но отличается высоким количеством нитратов, которые превращаются в оксид азота.
"Шпинат также содержит нитраты, которые преобразуются в организме в оксид азота", — пояснила главный диетолог Live it Up Рэйчел Гаргано.
Это помогает сосудам расслабляться, улучшая работу сердца и повышая выносливость. Кроме того, шпинат богат лютеином и зеаксантином, необходимыми для здоровья глаз.
Недостаток у шпината похожий — много оксалатов, которые могут повышать риск камнеобразования в почках. Но сочетание шпината с продуктами, богатыми кальцием, снижает этот риск.
Советы шаг за шагом
- Если любите свежие салаты — выбирайте молодой шпинат, он мягче на вкус.
- Хотите получить максимум пользы от кале — слегка помассируйте листья с оливковым маслом или обжарьте.
- Для повышения усвоения железа из шпината сочетайте его с цитрусовыми или болгарским перцем.
- При склонности к камням в почках чередуйте шпинат и другие виды зелени — рукколу, мангольд.
- Добавляйте оба продукта в смузи — блендер измельчит даже жёсткие волокна кале.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: есть много сырого шпината ежедневно.
→ Последствие: риск оксалатных камней.
→ Альтернатива: отваривать шпинат и сочетать с кальцием.
- Ошибка: использовать кале только в салатах.
→ Последствие: горький вкус, жёсткая текстура.
→ Альтернатива: тушить или запекать в чипсах.
- Ошибка: полностью исключить зелень из рациона.
→ Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.
→ Альтернатива: чередовать разные виды листовой зелени.
А что если…
А что если сравнивать кале и шпинат не по витаминам, а по вкусу и кулинарным возможностям? Калейдоскоп рецептов огромен: кале идёт в смузи, супы, запеканки, а шпинат — в омлеты, пиццу, пасту. В результате выбор зависит не только от пользы, но и от того, как вы любите готовить.
Плюсы и минусы
|
Продукт
|
Плюсы
|
Минусы
|
Кале
|
Много клетчатки, антиоксиданты, витамины А, С, К
|
Жёсткие листья, антипитательные вещества
|
Шпинат
|
Лёгкий вкус, нитраты для сосудов, лютеин для глаз
|
Высокое содержание оксалатов
FAQ
Как выбрать шпинат в магазине?
Ищите ярко-зелёные листья без жёлтых пятен. Лучше покупать молодой шпинат — он мягче и вкуснее.
Сколько стоит кале?
Цена выше, чем у шпината: в супермаркетах за пучок кале просят 150-250 рублей, тогда как шпинат стоит около 70-120 рублей.
Что лучше для похудения — шпинат или кале?
Оба низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки. Главное — регулярно включать их в рацион.
Мифы и правда
- Миф: шпинат — лучший источник железа.
Правда: железо в шпинате усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения.
- Миф: кале полностью безвреден.
Правда: при склонности к камням его стоит ограничивать, как и шпинат.
- Миф: зелень можно есть без ограничений.
Правда: баланс важен — чередуйте разные овощи и зелень.
Интересные факты
- В 2010-х капусту кале называли "королевой суперфудов", её добавляли даже в чипсы и смузи в кафе.
- Шпинат стал популярным в США после мультфильмов про моряка Папая, где он давал силу герою.
- В кулинарии шпинат ценят за способность сохранять цвет даже после термообработки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru