Листья, которые спорят за лидерство: неожиданная правда о шпинате и кале

Листовые овощи давно занимают особое место в здоровом рационе. Среди них чаще всего сравнивают капусту кале и шпинат — оба продукта богаты витаминами и минералами, но у каждого есть свои сильные стороны. Одни ценят насыщенный вкус и плотную текстуру капусты, другие выбирают нежность и универсальность шпината. Но что же всё-таки полезнее для здоровья и где скрываются подводные камни?

Сравнение по питательным веществам

Показатель (на 100 г) Капуста кале Шпинат Калорийность 43 ккал 28 ккал Белки 3 г 3 г Жиры 1 г 1 г Углеводы 4 г 3 г Клетчатка 4 г 1,6 г Особенности Витамин К > 400% нормы Высокое содержание нитратов

Что даёт капуста кале

По словам Кары Харбстрит, кале — отличный источник клетчатки и витаминов А, С и К.

"Капуста — это богатая клетчаткой листовая зелень, которая содержит витамины А, С и К", — сказала специалист Street Smart Nutrition Кара Харбстрит.

Эта зелень помогает поддерживать микробиоту кишечника, улучшает свёртываемость крови и укрепляет кости. Дополнительный бонус — флавоноиды, которые защищают сердце и зрение.

Однако у капусты есть и минусы. Рэйчел Гаргано отмечает, что в ней содержатся антипитательные вещества (оксалаты, фитаты), снижающие усвояемость минералов. При этом простые способы обработки — тушение, бланшировка, ферментация — уменьшают их влияние.

Чем полезен шпинат

Шпинат содержит примерно тот же набор минералов и витаминов, но отличается высоким количеством нитратов, которые превращаются в оксид азота.

"Шпинат также содержит нитраты, которые преобразуются в организме в оксид азота", — пояснила главный диетолог Live it Up Рэйчел Гаргано.

Это помогает сосудам расслабляться, улучшая работу сердца и повышая выносливость. Кроме того, шпинат богат лютеином и зеаксантином, необходимыми для здоровья глаз.

Недостаток у шпината похожий — много оксалатов, которые могут повышать риск камнеобразования в почках. Но сочетание шпината с продуктами, богатыми кальцием, снижает этот риск.

Советы шаг за шагом

Если любите свежие салаты — выбирайте молодой шпинат, он мягче на вкус. Хотите получить максимум пользы от кале — слегка помассируйте листья с оливковым маслом или обжарьте. Для повышения усвоения железа из шпината сочетайте его с цитрусовыми или болгарским перцем. При склонности к камням в почках чередуйте шпинат и другие виды зелени — рукколу, мангольд. Добавляйте оба продукта в смузи — блендер измельчит даже жёсткие волокна кале.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть много сырого шпината ежедневно.

→ Последствие: риск оксалатных камней.

→ Альтернатива: отваривать шпинат и сочетать с кальцием.

→ Последствие: риск оксалатных камней. → Альтернатива: отваривать шпинат и сочетать с кальцием. Ошибка: использовать кале только в салатах.

→ Последствие: горький вкус, жёсткая текстура.

→ Альтернатива: тушить или запекать в чипсах.

→ Последствие: горький вкус, жёсткая текстура. → Альтернатива: тушить или запекать в чипсах. Ошибка: полностью исключить зелень из рациона.

→ Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.

→ Альтернатива: чередовать разные виды листовой зелени.

А что если…

А что если сравнивать кале и шпинат не по витаминам, а по вкусу и кулинарным возможностям? Калейдоскоп рецептов огромен: кале идёт в смузи, супы, запеканки, а шпинат — в омлеты, пиццу, пасту. В результате выбор зависит не только от пользы, но и от того, как вы любите готовить.

Плюсы и минусы

Продукт Плюсы Минусы Кале Много клетчатки, антиоксиданты, витамины А, С, К Жёсткие листья, антипитательные вещества Шпинат Лёгкий вкус, нитраты для сосудов, лютеин для глаз Высокое содержание оксалатов

FAQ

Как выбрать шпинат в магазине?

Ищите ярко-зелёные листья без жёлтых пятен. Лучше покупать молодой шпинат — он мягче и вкуснее.

Сколько стоит кале?

Цена выше, чем у шпината: в супермаркетах за пучок кале просят 150-250 рублей, тогда как шпинат стоит около 70-120 рублей.

Что лучше для похудения — шпинат или кале?

Оба низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки. Главное — регулярно включать их в рацион.

Мифы и правда

Миф: шпинат — лучший источник железа.

Правда: железо в шпинате усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения.

Правда: железо в шпинате усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения. Миф: кале полностью безвреден.

Правда: при склонности к камням его стоит ограничивать, как и шпинат.

Правда: при склонности к камням его стоит ограничивать, как и шпинат. Миф: зелень можно есть без ограничений.

Правда: баланс важен — чередуйте разные овощи и зелень.

Интересные факты