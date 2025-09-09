Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Компост из ботвы
Компост из ботвы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:02

Опавшие листья — это не мусор, а золото для грядок: как превратить их в сокровище

Листовой перегной улучшает структуру почвы и удерживает влагу

Осень щедра не только урожаем, но и листвой, которая за считанные дни покрывает землю пёстрым ковром. Одни садоводы привычно сгребают её в кучи и сжигают, другие отправляют в мешки и вывозят. Но мало кто задумывается, что сухая листва — это не мусор, а богатейший ресурс, из которого можно сделать ценное удобрение. Листовой перегной помогает почве дышать, удерживает влагу и питает растения. При этом приготовить его не так сложно, если знать несколько хитростей.

Чем полезен листовой перегной

Листовой компост — это не просто перепревшие листья. В процессе разложения они превращаются в особую рыхлую массу, богатую гумусом и микроэлементами. Такой перегной улучшает структуру почвы, делая её лёгкой и воздухопроницаемой. Он способен удерживать влагу, что особенно важно на песчаных и лёгких грунтах. К тому же листовой компост безопасен и подходит для самых нежных культур — от рассады до ягодных кустов. Ещё один плюс — он абсолютно бесплатный: всё сырьё буквально валяется у нас под ногами.

Какие листья лучше использовать

Не все листья одинаково быстро перегнивают. Самыми подходящими считаются клён, липа, берёза и плодовые деревья — яблоня, груша, вишня. Они сравнительно быстро разрушаются, оставляя после себя мягкий перегной. Сложнее дело обстоит с дубовыми или ореховыми листьями. В них много дубильных веществ, поэтому они разлагаются гораздо медленнее. Такие листья стоит добавлять в компостную кучу понемногу или закладывать отдельно. Категорически не подходят листья, поражённые грибковыми болезнями, например паршой: с ними велик риск занести инфекцию на грядки.

Как ускорить процесс

В обычных условиях листья превращаются в перегной за 1,5-2 года. Но если подойти к делу грамотно, получить готовый компост можно уже к весне. Для этого нужно:

  1. Выбрать место. Подойдёт угол сада, где куча не будет мешать. Для удобства можно сделать сетчатый короб или деревянный ящик, а можно ограничиться ямой глубиной 30-40 см.

  2. Переслаивать. Листья лучше чередовать с зелёной массой — травой, ботвой или кухонными очистками. Неплохо работает пересыпка золой или садовой землёй.

  3. Добавить влаги. Сухая листва почти не разлагается. Её нужно полить водой, а ещё лучше раствором мочевины (1 ст. ложка на ведро) или настоем коровяка.

  4. Сохранить тепло. Кучу стоит накрыть плёнкой или агроволокном. Под укрытием создаются оптимальные условия — тепло и влага.

  5. Перемешивать. Раз в месяц перелопачивайте содержимое вилами. Так компост обогащается кислородом, и бактерии работают быстрее.

Когда компост будет готов

Если всё сделано правильно, уже к маю получится рыхлая масса, пригодная для мульчирования и подмешивания в почву. К середине лета перегной станет ещё более однородным, насыщенным питательными веществами. Такой материал можно использовать как основу для рассады или добавку к огородным грядкам.

Листва вместо костра

Сжигать листья — значит лишать себя ценного удобрения. Кроме того, при горении выделяется угарный газ и канцерогены, которые загрязняют воздух и вредят здоровью. Поэтому куда разумнее превратить этот природный "мусор" в сокровище для сада. Осенью листья — это не проблема, а возможность, если использовать их с умом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рекомендуют не обрезать эхинацею и рудбекию осенью ради птиц и насекомых сегодня в 7:19

Осенняя уборка, которая вредит саду: почему секатор лучше спрятать до весны

Уборка сада осенью — это не просто ритуал. Узнайте, какие 13 секретных растений стоит оставить до весны, чтобы поддержать экосистему вашего сада!

Читать полностью » Арбузные корки как средство против вредителей и удобрение: советы дачников сегодня в 7:01

3 неожиданных применения арбузных корок на даче — слизни и тля больше не проблема

Узнайте, как арбузные корки помогают бороться с вредителями и улучшать почву. Секреты опытных дачников: ночные ловушки для слизней и натуральное удобрение из органики.

Читать полностью » Осенью в контейнерах рекомендуют высаживать декоративную капусту, хризантемы и астры сегодня в 6:15

Осень не время прощаться с красотой: растения, которые цветут, когда другие сдаются

Осень — идеальное время для обновления контейнеров на крыльце. Узнайте, какие растения подарят вашему балкону яркие краски и очарование до зимы.

Читать полностью » Как спасти комнатные растения: диагностика болезней и эффективные методы восстановления сегодня в 6:01

Не спешите выбрасывать увядший цветок: вот три шага, которые вернут его к жизни — результат поразит

Как определить причину увядания комнатных растений и спасти их? Советы по борьбе с вредителями, лечению грибка и секреты регенерации зелёных питомцев.

Читать полностью » Эксперты предупредили: луковицы нельзя сажать вверх дном при осенней посадке сегодня в 5:10

Самая коварная ошибка при посадке луковиц, из-за которой весной цветы не появятся

Осень — время приготовления к весеннему цветению! Узнайте о критических ошибках при посадке луковиц и станьте мастером садоводства.

Читать полностью » Защита растений пластиковыми стаканчиками: как создать барьер от гусениц за 3 шага сегодня в 5:01

Почему опытные огородники не выбрасывают стаканчики после рассады — скрытый щит от вредителей

Узнайте, как обычные пластиковые стаканчики становятся надёжной защитой от гусениц и совок. Простой метод без химии сохранит урожай и снизит экологический вред. Инструкция с фото!

Читать полностью » Причиной появления муравьёв в горшках может быть тля или белокрылка сегодня в 4:01

Горшок превращается в муравейник: чем это грозит растениям и хозяевам

Находите муравьёв в горшечных растениях? Узнайте, как избавиться от них, не навредив растениям! Откройте секреты борьбы с вредителями.

Читать полностью » Кальций и дрожжи: секреты крупного редиса без химических добавок сегодня в 4:01

Два кухонных ингредиента сделают ваш редис размером с яйцо — раскрываем лайфхак

Раскрываем дачный лайфхак: яичная скорлупа и дрожжевая подкормка защитят редис от проволочника, увеличат урожай и сделают корнеплоды сладкими. Простой метод с 95% кальцием!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Наркологи рассказали, как капельницы помогают ускорить детоксикацию после алкоголя
Красота и здоровье

Рак пищевода и горячий чай: эксперты раскрыли связь – будьте осторожны
Наука и технологии

Ученые нашли применение дефекту алмаза: квантовые технологии на пороге революции
Спорт и фитнес

Стэн Эффердинг назвал оптимальную позу для сна спортсменов после тренировок
Питомцы

Специалисты по дрессировке советуют выбирать мясные снеки и сушёные субпродукты
Еда

Кулинарный рецепт: оладьи на кефире с зелёным луком сохраняют сочность
Авто и мото

Автомеханики рассказали о последствиях перехода на колёса R18 и выше
Еда

Традиционный рецепт курицы с айвой и черносливом сохраняет сочность мяса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet