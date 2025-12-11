Санкции, кризис, цифровизация: почему одни компании рушатся, а другие растут — ответ нашёлся

Новые данные о том, как технологические компании переживают периоды нестабильности, предлагают более точный взгляд на поведение рынка в условиях неопределённости. По информации naked-science.ru, учёные Томского политехнического университета в составе научной коллаборации представили модель, которая описывает динамику фирм-лидеров с учётом сразу двух стратегий — агрессивной и консервативной. Такой подход позволяет проследить, как компании адаптируются к внешним шокам и цифровизации, сохраняя или теряя свои позиции.

Как устроена новая модель

Разработка основана на методе DEA — оценке относительной эффективности, включающей широкий набор входных и выходных параметров. Исследователи выделяют два типа эффективности. Первый, TEout, описывает агрессивное лидерство, когда фирма стремится максимизировать прибыль при заданных затратах. Второй, TEin, отражает консервативный подход, ориентированный на сокращение расходов без потери заданного результата.

Компании распределяются по нескольким группам: крупные и малые, устойчивые лидеры, новые лидеры и фирмы, утратившие свои позиции. Такая классификация позволяет увидеть, как меняется положение игроков рынка под воздействием внутренних решений и внешних факторов. В итоге модель показывает не статический результат, а саму траекторию движения компании в конкурентной среде.

Что даёт анализ траектории лидерства

По словам доцента отделения экономики и организации производства ТПУ Любови Спицыной, классические методы фиксируют финансовый итог за определённый период, тогда как новая методика отслеживает изменение статуса компании во времени. "Это даёт возможность реалистичнее моделировать влияние санкций, ценовых колебаний и технологических изменений на отраслевую структуру", — подчеркнула она. Таким образом, модель помогает понять, какие фирмы способны удерживать лидерство, кто входит в число новых лидеров, а кто постепенно выбывает из конкурентной гонки.

Подход также облегчает анализ реакции компаний на цифровизацию и внешние кризисы. Возможность видеть направление движения — а не только достигнутую точку — становится особенно ценной в условиях, когда рынки меняются быстрее, чем успевают адаптироваться традиционные методы оценки эффективности.

Практическое применение для бизнеса

Разработчики считают, что предложенный инструмент будет востребован на предприятиях высокотехнологичных и сырьевых отраслей. Он позволяет руководству подбирать оптимальный баланс между рискованными и осторожными стратегиями, ориентируясь не только на текущие показатели, но и на долгосрочную устойчивость компании.

Такой подход может оказаться полезным в стратегическом планировании, где руководителям важно учитывать как краткосрочные результаты, так и способность фирмы переживать внешние потрясения. Совмещение агрессивной и консервативной траекторий в единой модели даёт возможность заранее оценивать последствия управленческих решений и корректировать курс развития компании.